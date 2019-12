Ny bog afliver myten om den anonyme trofækone: Her er syv overraskende sandheder om Melania Trump

1. Der er absolut ingen grund til at »Free Melania«

Der har været utallige rygter om Melania Trumps mistrivsel i ægteskabet med den kontroversielle præsident. Men rygterne er ifølge Kate Bennetts bog »Free, Melania« stærkt overdrevne. Bogens titel referer til hashtagget #freemelania, der i flere år har hærget de sociale medier, men djævelen ligger som bekendt i detaljen – eller i dette tilfælde i kommaet.

»Melania Trump gør kun, hvad hun selv vil, og hverken Trump eller hans stab kan overtale hende til noget, som hendes intuition modsiger. «

Forfatterne hentyder med »Free, Melania« til, at 49-årige Melania Trump formentlig er den i Det Hvide Hus, der er mest fri. Hun har vist sig at være den mest urørlige og frygtløse person på Team Trump, og hun har fra dag ét droppet ideen om at leve op til de gængse førstedamekonventioner, uanset hvad hendes mand måtte ønske sig. Hun er ekstremt selvstændig og ifølge bogens forfatter langt stærkere, end hun generelt opfattes som.

2. Ja, Trump lytter til sin kone ... engang imellem

Melania Trump er en af de få, der kan trænge igennem til præsidenten. Han spørger hende jævnligt til råds i forventning om en ærlig mening, og det får han. Hvis man følger en smule med i amerikansk politik og Trumps arbejdsmetoder, kan det ikke overraske, når det af bogen fremgår, at parret især bruger aftenerne på at vende diverse persongallerier. Især, hvem de kan stole på.

Melania Trump er endda en af de få, der kan vride Twitter-sylen rundt i præsident Trumps åbne politiske sår uden selv at blive hængt til tørre. Da Donald Trump som led i sin nultolerancepolitik besluttede at fængsle illegale immigranter ved grænsen og adskille dem fra deres børn, greb hun ind, både privat og offentligt. Trump endte med at ændre lovgivningen. Og da en af præsidentens rådgivere, Mira Ricardel, modarbejdede førstedamen og hendes stab, forsøgte Melania først at tale med sin mand om problemet. Da hans reaktion var for vag og for langsommelig, gik Melania ud med en pressemeddelelse, hvor hun forlangte rådgiveren fyret. Dermed var armen vredet rundt på præsidenten, som ikke kunne undsige sin kone i al offentlighed, og rådgiveren blev fjernet.

Melania Trump er, i modsætning til sin mand, en populær chef, og hendes lille stab i præsidentfruens del af Det Hvide Hus, East Wing, er tæt sammentømret.

Donald Trump og Melania, som de så ud i 2001. Dengang deltog de i »White House Correspondents' Dinner«, helt uvidende om, at de 15 år senere selv ville flytte ind i Det Hvide Hus.

3. Melania forudså, at Trump ville vinde

Det er nærmest blevet en offentlig sandhed, at Melania Trump aldrig troede, at hendes mand ville erobre Det Hvide Hus. Det fremgår mange steder, blandt andet i Michael Wolffs bog »Fire and Fury. Inside the Trump White House«, at hun var i chok på valgnatten, men ifølge forfatteren til »Free, Melania«, Kate Bennett, forholder det sig lige omvendt. Melania Trump har som én af de få altid troet på, at hendes mand ville vinde, hvis han først stillede op. Da han efter mange tilløb gik ind i politik, gjorde hun det klart, at hun kun ville medvirke i hans kampagne i det omfang, hun havde lyst. Hvilket var meget, meget lidt.

Melania Trump gør kun, hvad hun selv vil, og hverken Trump eller hans stab kan overtale hende til noget, som hendes intuition modsiger. Det er kendetegnende for Trump-parrets ægteskab, at hun har givet sin mand endog meget stor frihed. Hvad de færreste har indset, er, at Melania i lige så høj grad har insisteret på sin egen. Hun føler sig langt mindre forpligtet som hustru og som førstedame end sine forgængere.

FAKTA Om bogen »Free, Melania« er netop udkommet i USA og er den mest gennemarbejdede bog til dato om Melania Trump og hendes virke som førstedame. Forfatteren, Kate Bennett, er reporter for TV-stationen CNN og en fast del af pressekorpset i Det Hvide Hus. Hun er den eneste amerikanske journalist, der har fulgt Melania Trump kontinuerligt og på fuld tid siden valget i 2016. »Free, Melania« er skrevet uden Melania Trumps egen medvirken, men er baseret på interview med en række personer tæt på Melania Trump og på Kate Bennetts observationer gennem de seneste tre år. Hverken Melania eller Donald Trump har modsagt bogens indhold eller sandhedsværdi efter udgivelsen. Bogen er ikke oversat til dansk, men kan bestilles i den amerikanske version på diverse netboghandler. FOLD UD

4. Hun er en kølig hævner

Hvis der er noget, Melania Trump har haft brug for, siden hun blev førstedame, er det evnen til at være ligeglad med andres mening. Hun har i sjælden grad insisteret på at gøre tingene på sin egen måde, ofte i modstrid med gængs førstedameadfærd. Ikke mindst når den ægteskabelige krise har kradset.

Donald Trumps udenomsægteskabelige eskapader er i flere omgange blevet et offentligt anliggende. Først, da den famøse »grab 'em by the pussy«-optagelse kom frem under valgkampen, og senere, da hans affærer med pornostjernen Stormy Daniels og elskerinden Karen McDougal kom frem. I alle tilfælde afviste Melania Trump pure at lave reparationsoptrædener sammen med præsidenten, sådan som verden for eksempel så Hillary Clinton gøre det, da Bill Clinton fik en vis legemsdel i Monica Lewinsky-maskinen.

Donald Trump måtte gå »the walk of shame« og møde pressen og befolkningen alene. Melania Trump viste sig først offentligt igen, da ydmygelsens sår var helet tilstrækkeligt, og hendes kølige raseri var dampet af. Hun blev i sit ægteskab, men hun gjorde sig aldrig til dørmåtte for sin mands ambitioner.

Melania Trump i gul Valentino-kappe og signaturstiletterne fra Christian Louboutin, denne gang i lilla, under det nylige NATO-topmøde i London. Her fik hun lejlighed til at møde dronning Elizabeth for femte gang i sine tre år som førstedame.

5. Melania og Ivanka har et anstrengt forhold

Da Melania Trump på kontroversiel vis blev boende i New York de første måneder af Trumps præsidenttid, var Donald Trumps allestedsnærværende og ambitiøse datter Ivanka ikke sen til at tage rollen som førstedameerstatning på sig. Mange talte endda om, at Ivanka var den virkelige førstedame, mens Melania gik en skæbne som ligegyldig trofækone i møde.

På sin egen diskrete måde satte Melania Trump Ivanka på plads. Hun afviste Ivankas ønske om et kontor i The East Wing, der er førstedamens domæne, og hun irettesatte sin mand, der konsekvent fremhævede Ivanka, favoritbarnet, ved enhver given anledning. Forfatteren mener endda, at den famøse jakke med teksten »I really don't care, do you«, er en hilsen til Ivanka.

Men Melanias største trumfkort i den interne rivalisering er, at hun notorisk ligger højest i de popularitetsmålinger, der dagligt studeres i Det Ovale Værelse. Melania Trump er ikke ubesmittet af sin mands upopularitet – hvilket hun blandt andet oplevede, da publikum forleden buhede, da hun talte ved et arrangement i Baltimore – men hun er den mest populære Trump.

Jakken med teksten »I really don't care, do you?«, som Melania Trump bar under et besøg hos migranter ved den mexicanske grænse. Forfatteren til en ny bog om Melania Trump mener, at budskabet var rettet mod Ivanka Trump, som hun på det tidspunkt rivaliserede med.

6. ... men forholdet til Karen Pence er endnu værre

Mens forholdet mellem den diskrete Melania og den selviscenesættende Ivanka efterhånden er bedret, har førstedamen et decideret køligt forhold til Karen Pence, der er gift med vicepræsident Mike Pence. De to kvinder klikker ikke, og af »Free, Melania« fremgår det, at Melania Trump hellere lader Karen Pence sidde og rumle bagerst i FLOTUS-flyet end inviterer hende ind i sin private kabine, når de er på officielle ture sammen.

Bogen beskriver den bibeltro Karen Pence som »prickly«, der bedst kan oversættes til nærtagende. Kemien mellem de to kvinder er næppe blevet bedre af, at den 180 cm høje Melania Trump ifølge forfatteren bevidst altid beholder sine stiletter på, når hun optræder sammen med den lavstammede vicepræsidentfrue.

Melania Trump i et selskab, hun formentlig ikke har været begejstret for. Ved siden af hende sidder Ivanka Trump, som hun en overgang rivaliserede med. Og på den anden side af vicepræsident Mike Pence sidder hans hustru, Karen, som Melania Trump ifølge den nye bog har et så køligt forhold til, at hun ikke gider at sidde ved siden af hende, når de flyver ud til officielle opgaver.

7: Melania Trump har sit eget soveværelse i Det Hvide Hus

Mens Donald Trump sover i the master bedroom på andensalen i Det Hvide Hus, har Melania Trump indrettet sig i sin egen lille lejlighed med opholdsstue, soveværelse, badeværelse og privat motionsrum på tredje sal. De samme værelser blev tidligere brugt af Michelle Obamas mor, som boede hos Obama-parret for at hjælpe med børnene. Ifølge »Free, Melania« er det uortodokse ægteskabelige arrangement ikke ensbetydende med, at Trump-parret lever i konstant krise. Tværtimod. De har fundet en måde at indrette sig på, som matcher begges behov for privatliv og alenetid. Donald Trump delte soveværelse med sine to tidligere hustruer, Ivana og Marla, men det endte som bekendt i skilsmisse og tænders gnidsel. Så meget desto mere er der måske grund til at afprøve nye formler i et parforhold, der trods alt har overlevet mere end 20 år, adskillige tilfælde af utroskab og foreløbig tre år i Det Hvide Hus.