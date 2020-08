Nu får vi forhistorien om verdens værste kvindelige filmskurk

En af 1970ernes store filmhit var Miloš Formans Oscar-belønnede filmatisering af »Gøgereden« (1975), hvori Jack Nicholson fik sit store gennembrud som den ukuelige bandit, der lader sig indskrive på et sindssygehospital for at undgå en fængselsstraf.

Her møder han en kvindelig skurk, den tyranniske oversygeplejerske Nurse Ratched spillet af Louise Fletcher, hvilket hun gjorde så overbevisende, at hun angiveligt skulle være blevet overfaldet på gaden af folk, der har levet sig lidt for meget ind i filmen.

I dag skriver musikbladet Soundvenue, at Sarah Paulson skal spille samme Nurse Ratched i Netflix-serien »Ratched«, der skildrer netop denne karakters forhistorie i en såkaldt prequel til »Gøgereden«.

Historien udspiller sig i 1947, hvor den noget yngre Mildred Ratched bliver ansat på et psykiatrisk hospital i Northern Carolina. Her laver man en række eksperimenter på de indlagte, der vist ikke ville blive godkendt af vores dages sundhedsstyrelse, heriblandt det berygtede hvide snit.

Hvis man skal vurdere serien ud fra dens nye trailer, er der en lidt anden tone i den kommende film, der er produceret af Ryan Murphy, som for nylig stod bag TV-serien »Hollywood« og tidligere har lagt navn til den meget populære “Glee”.

Sarah Paulson er en af de varmeste skuespillernavne lige nu og har bl.a. foldet sig ud i den feministiske historiefortælling »Mrs. America«. Hun har modtaget en Emmy for en rolle i »American Crime Story«.

I »Ratched« medvirker også Cynthia Nixon, Sharon Stone, Finn Wittrock og Judy Davis. Serien har premiere på Netflix den 18. september.