Nordsjællandsk museum ændrer flere udstillinger: De er »sexistiske« og »racistiske«

I flere forskellige udstillinger vil M/S Museet for Søfart nu ændre en række skilte.

Udstillingerne er ifølge museumsdirektør Ulla Tofte i stigende grad blevet kritiseret af museets gæster for at være »sexistiske« og »racistiske«. Og set i lyset af en verden, der er under forandring, er nogle af skiltene ved udstillingerne blevet forældet, mener hun.

»Som museum har vi pligt til at følge med tiden. Det her er ikke et knæfald for nogle, der føler sig trådt over tæerne. Det handler om at gøre vores fælles historie større ved også at give plads til andres blikke på fortiden,« siger Ulla Tofte.

Konkret er der tale om flere forskellige udstillinger, hvor museet nu – ud over at korrigere gamle skilte – vil tilføje flere skilte med nye stemmer til udstillingerne.

»Maskulin« mand

Et eksempel: En udstilling fremstiller sømanden som en »maskulin« mand, der »slog sig løs«, når han var i havn, og som havde klassiske sømandstatoveringer af kvinder uden tøj på.

»Nogle finder dem anstødelige, men de traditionelle sømandstatoveringer har altid inkluderet den slags motiver, og derfor kommer vi ikke til at lave selve indholdet om,« siger Ulla Tofte.

En af montrene i udstillingen om sømænd, der skal have tilføjet flere skilte med kvindernes synsvinkel på sømændene.

Til gengæld mener hun, at museet skal blive bedre til at inddrage flere stemmer gennem nye skilte.

»Vi præsenterer sømandens syn på kvinden, og derfor bør vi også præsentere kvindens syn på sømanden. Vi mangler hendes vinkel. Hende, som sømanden havde et forhold til,« siger hun.

Det er ikke første gang, et museum korrigerer udstillinger. Senest er debatten igen blevet aktuel, efter at flere statuer er blevet revet ned eller har været til debat i forbindelse med Black Lives Matter-bevægelsen.

Glyptoteket ændrede i juli navnene på to statuer fra »Slavinden« og »Slaven« til »Slavegjort kvinde« og »Slavegjort mand«. Desuden har Nationalmuseet for et par uger siden skrottet ordet »eskimo« som følge af debatten om isen »Kæmpe Eskimo«.

Udstilling forældet

Ulla Tofte fortæller, at det var store bevægelser i foråret som Black Lives Matter, der gav hende »det sidste skub« til at iværksætte en korrigering af udstillingernes skilte.

»Det var ikke en henvendelse fra en eller anden krænket person. Det er en stor bølge, som foregår over hele verden. Det skal vi som museum lytte til,« siger hun.

Og det er ikke kun nye stemmer, der skal tilføjes udstillingerne. Også gamle skilte skal laves om. I en udstillingen om globaliseringen i 1700-tallet, der ifølge Ulla Tofte er blevet kaldt racistisk, bliver en slavehandler fra 1700-tallet præsenteret således:

»Mørch var et fromt menneske, der på sine mange rejser skrev en katekismus. Han var en kærlig familiefar og skrev søde brede til sin kone. Samtidig var han kaptajn på fire slaveskibe.«

Ulla Tofte siger, at tekstens »tvetydighed« ikke er tydelig nok for publikum.

»Vi burde skrive: »Han synes selv, han er from, men han var samtidig slavehandler«,« siger hun.

I forhold til antallet af henvendelser oplyser museumsdirektøren, at der »ikke er tale om flere hundrede«, men at det den seneste tid har været tiltagende.