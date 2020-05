Noma-topfolk står forrest i køen til at hjælpe københavnerne til bedre mad: »Reelt skal vi omstille 70.000 måltider om dagen«

Den kommende lejer til den tomme bygning i Kødbyen, hvor Københavns Madhus tidligere havde til huse, er formentligt fundet.

Således står foreningen Mad Symposium som den forreste i køen til at rykke ind i lokalerne. Noma-direktør Peter Kreiner samt medejer og chefkok René Redzepi er blandt dem, som står i spidsen for Mad Symposium.

Organisationen skal hjælpe Københavns Kommune med at komme i mål med dens mad- og måltidsstrategi, lyder det.

»Vi tror på, at det er Mad, der er bedst til at kunne hjælpe os med at komme i mål med strategien. Det er nemt at sige, at klimaaftrykket skal være mindre, men reelt skal vi omstille 70.000 måltider om dagen. Det skal kommunen bruge hjælp til,« siger Jonas Bjørn Jensen (S), der er medlem af Kultur- og Fritidsudvalget.

Mad Symposium er en almennyttig forening, der er kendt for sine årlige konferencer om gastronomi. Foreningen består af både danske og udenlandske topkokke og var en stor del af den tidligere VLAK-regerings »Gastro 2025«-udspil, hvor foreningen fik tildelt 25,2 millioner kroner fra 2019 til 2022. Organisationen skulle inden for gastronomien tilbyde talentudvikling, undervisningsforløb, foredrag og andet.

Tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og daværende miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) havde følgeskab af Noma-kokken René Redzepi, da de præsenterede regeringens »Gastro 2025«-udspil i marts 2019.

Mad alle vegne

I Kultur- og Fritidsudvalget på Københavns Rådhus er et bredt politisk flertal bestående af alle partier undtagen Det Konservative Folkeparti og Venstre for, at Mad skal rykke ind i bygningen. I øjeblikket bliver sagen dog vurderet i Ankestyrelsen, fordi det skal undersøges, om organisationen, der har en national og international appel, vil komme borgerne i Københavns Kommune tilstrækkeligt til gode. Hvis styrelsen siger god for dette, kan Mad rykke ind til efteråret, men indtil da er dette stadig usikkert.

»Samarbejdet med Mad vil ikke kun komme københavnerne til gode. Derfor har vi valgt at spørge Ankestyrelsen, om det juridisk set falder inden for et kommunalt formål, hvilket naturligvis er en forudsætning. Vi spørger for at være på den sikre side, men vi forventer, at det er i orden,« siger Jonas Bjørn Jensen.

Hvorfor ikke give københavnerne et sted, hvor de rent faktisk kan spise?

»Det har vi alle vegne. Vi mangler et madkulturhus, som er centrum for det ikkekommercielle. Ser vi bort fra coronakrisen, lever den københavnske madscene jo fantastisk. Her vil vi skabe rum for, at vi kan komme i mål med måltidsstrategien.«

Franciska Rosenkilde (ALT) »Rigtig mange københavnere kan få både oplevelser og viden om bæredygtig mad«

Meningen med måltidsstrategien er, at maden i skoler, børnehaver og plejehjem skal være sundere og mere bæredygtig. Medlem af Kultur- og Fritidsudvalget for de Radikale, Christopher Røhl Andersen, påpeger derfor, at kommunen skal undersøge, hvordan den arbejder med mad.

»Vi bruger årligt hundredvis af millioner kroner på mad, og derfor skal vi udvikle vores madtilbud i daginstitutioner og skoler. Til det giver det mening at samarbejde med en ekstern partner.«

Ikke alle er glade

Lejemålet, der ligger på Ingerslevsgade 44, har tidligere været et stridspunkt i kultur- og fritidsudvalget. Lokalet blev reserveret af Kultur- og Fritidsforvaltningen frem til 30. juni 2020, men dette mødte kritik af LA og V, fordi det kostede forvaltningen omkring 300.000 kroner at reservere lokalet. Bygningen, der er på cirka 1.100 kvadratmer, har stået tom, fordi Københavns Madhus, der tidligere havde hovedsæde i lokalet, gik konkurs i november.

Karina Bergmann fra Det Konservative Folkeparti har stemt imod. Hun mener ikke, at forvaltningen skal bruge penge på at forlænge reservationen af bygningen frem til 31. august, hvor Mad forventeligt kan rykke ind.

»Derudover mangler jeg indblik i processen. Hvem har forvaltningen ellers været i dialog med? Har det været slået op? Det lugter af, at man har håndplukket nogen. Jeg synes, man strækker sig langt for at imødekomme Mad – især set i lyset af, at det ikke er sikkert, at det overhovedet kan lade sig gøre. Det skal Ankestyrelsen jo vurdere.«

Kultur- og fritidsborgmester Franciska Rosenkilde (ALT) har ikke haft mulighed for at stille op til interview. Hun skriver i en e-mail til Berlingske, at madhuset giver mening på grund af mad- og måltidsstrategien.

»Stedet skal blandt andet formidle møder om mad og madkvalitet og indgå i samarbejde med staten, organisationer, institutioner og virksomheder med henblik på at fremme bæredygtigt forbrug og produktion af fødevarer,« skriver hun.

»Hvis det lykkes at få Mad ind i lokalerne på Vesterbro, håber jeg, at rigtig mange københavnere kan få både oplevelser og viden om bæredygtig mad, som de ellers ikke ville have fået.«

Det er ikke lykkedes Berlingske at få en kommentar fra Mad Symposium.