Noget tyder på, at Alec Baldwins kone er mindre spansk, end hun har udgivet sig for at være

Du husker måske Rachel Dolezal. Den amerikanske kvinde, som i årevis var formand for den sorte borgerretsgruppe NAACPs lokalafdeling i den lille by Spokane i staten Washington.

Det var hun, lige indtil det viste sig, at hun i virkeligheden slet ikke var sort, men en solbrun kvinde med udelukkende tysk-tjekkiske rødder.

En lignende sag har nu ramt Hollywood. Det viser sig nemlig, at Hilaria Baldwin (udtalt med stumt H), som er gift med filmstjernen Alec Baldwin, og som i årevis har talt med spansk accent og omtalt Mallorca som sit hjemsted, i virkeligheden er en ærkeamerikansk kvinde fra byen Boston i Massachusetts ved navn Hilary Hayword-Thomas.

Hele affæren udsprang af en mindre kontrovers med den amerikanske komiker Amy Schumer, der delte et billede af Hilaria i undertøj som en vittighed. Hilaria reagerede med en video på Instagram, hvor hun fortæller, hvordan hun oplever det.

Straks opdagede internettet, at hendes spanske accent var væk. Og så begyndte gamle klassekammerater fra high school at stå frem.

På Twitter har en håndfuld mennesker fra Hilaria Baldwins årgang samlet historier om hende, der dengang hed Hilary, og er enige om, at hun i high school var både sød og venlig, men også, at hun ikke var spor spansk. Det gav internettet blod på tanden.

Flere profiler på sociale medier har optrævlet historien. Blandt andet Tracie Morrissey, som har sammensat en længere historie på sin Instagram-side, og som også er dykket ned i Hilaria Baldwins stamtræ, der viser sig at være amerikansk i mange generationer.

På sociale medier florerer der nu diverse klip, hvor Hilaria Baldwin taler med en tyk, spansk accent eller på anden vis taler om sin spanske fortid.

Særligt et klip, hvor Hilaria tilsyneladende har glemt det engelske ord for »agurk« – altså »cucumber« – deles flittigt sammen med et afsnit af podcasten »#MOMTRUTHS with Cat & Nat« fra april i år, hvor Hilaria selv fortæller, at hun flyttede til USA fra Spanien i en alder af 19 år for at læse på New York University. Men intet tyder på, at Hilaria nogensinde har boet i Spanien.

Den eneste umiddelbare forbindelse er familiens sommerhus på Mallorca, og at hendes far, David Thomas, har studeret spansk litteratur på Haverford College.

Hilaria Baldwin har siden »afsløringen« været på sociale medier for at forklare sig, og ifølge hende er det journalister, der konsekvent har fejlciteret hende, når hun har været citeret for at sige, at hun er født i Spanien.

Hun siger, at hun har valgt at skifte navn til Hilaria, fordi hendes forældre altid har kaldt hende det.

Hilaria og Alec Baldwin har fem børn, der bærer navnene Carmen, Rafael Thomas, Leonardo Angel Charles, Romeo Alejandro David og Eduardo Pau Lucas. Hilaria holder på nuværende tidspunkt pause fra sociale medier.