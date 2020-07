Netflix trækker sig fra optagelser i Tyrkiet: Myndigheder krævede rolle sløjfet

Den store amerikanske film- og TV-producent Netflix har afbrudt optagelser til TV-serien »If Only«, der blev filmet i Tyrkiet.

Årsagen er, at de tyrkiske myndigheder har krævet, at en rolle med en homoseksuel karakter bliver fjernet fra manuskriptet – der trækker Netflix så grænsen.

Det er, skriver The Hollywood Reporter, første gang, at Tyrkiet udøver direkte censur mod en Netflix-produktion på tyrkisk grund. En repræsentant for Netflix oplyser ifølge det amerikanske medie, at Netflix på tyrkiske TV-kanaler og streamingtjenester viser LGBTQ-indhold i eksempelvis »Orange is the New Black« eller Ryan Murphys »Hollywood« uden censur.

Netflix har tidligere afvist beskyldninger om, at man efter pres fra myndighederne skulle have fjernet en homoseksuel karakter fra en anden serie produceret i Tyrkiet, »Love 1010«.

»Vi ændrede ikke »Love 101« for at fjerne en LGBTQ-karakter fra denne produktion – der var fra begyndelsen slet ikke sådan en rolle,« forklarede Netflix dengang ifølge The Hollywood Reporter.

Det er dog ikke første gang, at Netflix’ produktioner bliver udsat for censur i Tyrkiet. Tidligere på året krævede tyrkiske myndigheder således, at selskabet fjernede et afsnit af den politiske thriller »Designated Survivor«, som selskabet streamede i Tyrkiet. Årsag: Serien fremstillede en fiktiv tyrkisk leder som en skurk.

Tyrkiet har strammet censuren mod presse og film efter det mislykkede kup mod præsident Erdogan i 2016. Pressefolk, som står for kritisk journalistik og taler med regeringsmodstandere, kan blive fængslet og retsforfulgt for at sprede propaganda for terrorister. Så sent som i sidste uge blev en fremtrædende tyrkisk-tysk journalist, Deniz Yucel, in absentia idømt tre års fængsel for at have spredt »terrorpropaganda«.

Journalister i Istanbul protesterer mod censur på journalistikkens dag, 10. januar 2016. Tyrkiet er internationalt i en årrække blevet kritiseret for at knægte pressefriheden.

Tyrkiet er i årevis blevet kritiseret for at udøve censur. Den amerikanske organisation Freedom House, som arbejder for demokrati, politisk frihed og menneskerettigheder, har siden 2013 betegnet landet som »ikke frit«, ligesom organisationen Reporters Without Borders, der arbejder for pressefrihed, kraftigt har kritiseret landet for brud på pressefriheden.

Homoseksualitet er tilladt

Homo- og transseksualitet er tilladt i Tyrkiet, og i 2014 fastslog landets højesteret, at det er hate speech at kalde disse former for seksualitet for perverterede. Alligevel har ikkeheteroseksuelle problemer i landet, og eksempelvis bliver homoseksuelle i militæret diskrimineret, ligesom vold mod homoseksuelle er et problem, og LGBT-organisationer og åben homoseksualitet bliver undertrykt, fordi de anses for at være en trussel mod den offentlige moral.

»If Only« er et romantisk drama. Netflix havde planlagt at indspille otte afsnit i Tyrkiet, og serien skulle have haft den tyrkiske filmstjerne Özge Özpirincci i en hovedrolle. Serien er tidligere indspillet i en engelsksproget version med blandt andre Tom Wilkinson og Diana Hardcastle i hovedrollerne.