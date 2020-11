Netflix-serie får interessen for skak til at eksplodere

Netflix-serien »The Queen's Gambit«, som handler om en kvindelig skakspiller, har fået interessen i skak til at eksplodere. Det skriver TV 2.

Serien, som Berlingskes Jakob Steen Olsen gav fem stjerner, handler om den forældreløse Beth Harmon, spillet af Anya Taylor, som vokser op på et børnehjem, hvor pedellen lærer hende at spille skak. Siden spiller naturtalentet Harmon mod verdens bedste skakspillere, uden vi dog her skal afsløre, hvordan det går.

Serien er ifølge TV 2 set i 62 millioner husstande på de første 28 dage efter dens udgivelse, og ifølge The Guardian er antallet af brugere på skaksiderne chess.com og lichess.org seks- eller syvdoblet på rekordtid.

Også i Danmark kan skakbranchen se, at serien er populær. Skakshoppen.dk har således solgt dobbelt så meget som i samme måned sidste år, skriver TV 2. Generalsekretær i Dansk Skoleskak siger dog, at coronapandemien og efteråret også kan have en indflydelse.

Skak giver venner

Ifølge 19-årige Ellen Fredericia Nilssen, der som 15-årig vandt DM i skak for kvinder, kan serien måske ændre på, at skak stadig er en så mandsdomineret sport, siger hun til TV 2. Hun mener, at serien fremstiller skak, som det drama det er, og at serien nedbryder fordomme om skakspillere:

»Generelt tror folk, at vi er asociale væsener, der sidder i mørke rum med briller på og ikke gider at snakke med andre end os selv. Det passer altså ikke. Skak er et socialt spil, hvor man får mange venner,« siger Ellen Fredericia Nilssen til TV 2.

​Ellen Fredericia Nilssen håber at serien – og især Beth Harmon – kan ændre på, at skak fortsat er en meget mandsdomineret sport.

Ifølge Poul Jacobsen, der er formand for Dansk Skak Union, er kun to til to en halv procent af medlemmerne kvinder, har han udtalt til DR.

Også hos boghandlerne kan den øgede interesse mærkes. Romanen »The Queen's Gambit« af Walter Tevis, som serien er baseret på, er fra 1983, men er nu havnet på The New York Times bestseller-liste 37 år senere.

Walter Tevis skrev romanen, efter Bobby Fischer slog Boris Spassky i »Århundredets match« ved VM i Reykjavik tilbage i 1972, og i serien udspiller der sig også et antal skakpartier mellem amerikanske Beth Harmon og diverse sovjetiske stormestre.

Bogen er endnu ikke havnet på den danske boghandler Saxos bestseller-liste, men til gengæld har boghandleren oplevet en stigning i salget på skakbøger generelt på 39 procent. Det skriver DR. Da det er en kategori med ret små salgstal i forvejen, tales der dog om et salg på hundred- og ikke tusindvis af bøger, siger en repræsentant for Saxo til DR.