Minister kræver advarsel på prisbelønnet TV-serie: »The Crown« er altså fiktion

Er det en ros, eller er det en joke, når den britiske kulturminister, Oliver Dowden, kræver, at den prisbelønnede og anmelderroste TV-serie, »The Crown«, skal forsyne hvert afsnit i sin fjerde sæson, som netop har haft premiere på Netflix, med en advarsel om, at indholdet er fiktion og ikke virkelighed?

Man kommer i tvivl, for det er uhørt, eller i hvert fald sjældent, at en kulturminister, som netop beskæftiger sig med et område, hvis indhold er fantasi, fortolkning og fiktion, fremkommer med sådan et krav.

Men den britiske konservative kulturminister mener, at serien er så godt skrevet og virkelighedstro spillet, at unge seere kan komme til at forveksle virkelighed og fiktion i den historiske dramaserie, som følger den britiske dronning Elizabeth IIs regeringstid og i fjerde sæson er nået til 1980erne og beskriver et Storbritannien præget af den konservative premierminister, Margaret Thatcher, Falklandskrigen og ikke mindst den britiske kronprins Charles' møde og ægteskab med prinsesse Diana.

»Det er en pragtfuldt produceret fiktionsserie, og ligesom med andre TV-produktioner bør Netflix fra begyndelsen gøre det klart, at serien netop er fiktion,« siger Oliver Dowden til den britiske avis The Mails søndagsudgave.

»Uden en advarsel frygter jeg, at den generation af seere, som ikke levede, mens disse begivenheder fandt sted, vil forveksle fiktion og virkelighed,« siger Oliver Dowden.

Storbritanniens konservative kulturminister, Oliver Dowden, vil nu kræve, at Netflix i hvert afsnit af fjerde sæson af »The Crown« advarer om, at der er tale om fiktion og ikke virkelighed.

Ifølge avisen vil han nu skrive til streamingtjenesten Netflix, som distribuerer serien, der ses af millioner af TV-seere, og kræve, at man i begyndelsen af hver episode med en såkaldt »health warning« advarer om, at der er tale om fiktion.

Serien har skabt debat, fordi nogle mener, at den skader det britiske kongehus, og særligt beskrivelsen af forholdet mellem prinsesse Diana og kronprins Charles er følsomt for det britiske monarki.

Det er »ondskabsfuldt«

Avisen citerer en ven af kronprinsen for at sige, at »det er en ret ondskabsfuld måde«, som producent Peter Morgan bruger serien til »med let underholdning at fremme en republikansk dagsorden, uden at seerne bemærker det«.

Kilden betegner serien som propaganda, der manipulerer med sit publikum.

Også Lady Dianas bror, Charles Spencer, ønsker en advarsel.

»Det ville være en enorm hjælp, hvis »The Crown« i begyndelsen af hvert afsnit bekendtgjorde, at »dette er ikke sandheden, men en historie baseret på virkelige hændelser«. På den måde vil alle forstå, at der er tale om et drama for dramaets skyld«, har han sagt til ITV.

»The Crown« er af anmelderne blevet rost for både manuskript og fremragende skuespilpræstationer, blandt andet af John Lithgow (tv.) i rollen som Winston Churchill og Claire Foy (th.), der spiller den unge dronning Elizabeth. Her ses de ved en prisuddeling i USA i 2017.

Oliver Dowden, som er minister for både kultur, medier, digitalisering og sport, bliver også stillet over for krav om at lukke det, som nogle betegner som et hul i loven i forhold til Netflix' udgiver- og skatteansvar. Selskabet er nemlig baseret i Holland, hvilket betyder, at klager skal rettes til dets kontor der, og at selskabet ikke betaler skat i Storbritannien.

Den nye sæson af »The Crown« er ikke kun blevet kritiseret for sin fremstilling af prins Charles og hans tidlige forbindelse med sin nuværende hustru, Camilla Parker Bowles, nu Camilla, hertuginde af Cornwall. Også fremstillingen af Storbritanniens første kvindelige premierminister, den konservative Margaret Thatcher, er blevet kritiseret for at være historisk forkert.