MILF onanerer sig gennem tilværelsen i denne glimrende serie

Hvad stiller man op med sig selv, når manden er skredet, enebarnet er flyttet hjemmefra, og tomhedens ekko runger højt fra væggene? Hvis man hedder Eve Fletcher tænder man for computeren, googler noget MILF-porno og sætter hånden i trussehøjde.

HBO Nordics fine serie »Mrs. Fletcher«, der bæres af en blændende Kathryn Hahn i titelrollen, tør, hvor andre tøver. Den tager sin seer med derind, hvor fiktionen i al sin kiksede, komiske sårbarhed både stiller spørgsmål og giver svar.

Eve Fletcher er i midtfyrrerne og alenemor til en teenagedreng, der er en vaskeægte jerk og har klaret sig igennem gymnasiet med bøllemetoder og slendrian. Han flytter hjemmefra for at begynde på college, hvor han i al sin selvfedme møder sit faglige og menneskelige nemesis, mens hans mor samtidig tager hul på en ny tilværelse som empty nester.

Eve Fletcher kæmper med at finde en ny identitet, nu alene i det hus, hun engang delte med sin eksmand. Han er forlængst rykket videre til et nyt forhold med en yngre model og er blevet far igen, denne gang til en opmærksomhedskrævende autistsøn.

Her, alene i sofaen og med Chardonnay-flasken kronisk klistret til læberne, løber Mrs. Fletcher frontalt ind i midtlivskrisen. Hun dulmer sine fysiske længsler med porno i lange baner, mens hun i et forsøg på at håndtere den åndelige tomhed melder sig til et skrivekursus. Her møder hun tilfældigt sin søns gymnasiekammerat og mobbeoffer, og en særegen tiltrækning opstår.

Skæbnens ugunst

»Mrs. Fletcher«, der er baseret på Tom Perrottas roman af samme navn fra 2017, er et vellykket og velspillet epos om vores håndtering af skæbnens ugunst. Her er identitetskriser på alle hylder, og vi får en ærlig frontberetning fra den kringlede, uskønne vej gennem tilværelsens morads. Karaktererne står alle og råber fra bunden af tomhedens ekkodal, mens meningen med livet fortoner sig i skuffelser og bristede forventninger. Der er ingen nåde, når det moderne liv udfolder sig.

Serien skildrer samtidig pornoens svigefuldhed. På den ene side et værn mod ensomheden, på den anden side isolerende og afhængighedsskabende. Findes friheden på internettet, eller det det modsatte, der åbenbarer sig, når selvrealiseringen - også den seksuelle - uddelegeres til Google? »Mrs. Fletcher« er værd at se for Kathryn Hahns følsomme, selvudleverende og morsomme udstilling af midaldrende magtesløshed. Men den er også et relevant testamente over vor tidsalders store paradoks: at vi mennesker aldrig har haft større besvær med at nå hinanden, til trods for at vi, takket være digitaliseringen, aldrig har været mere tilgængelige.

Mrs. Fletcher

Serie på HBO Nordic i syv afsnit. Fire afsnit er foreløbig tilgængelige på HBO Nordic