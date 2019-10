Mikael Bertelsen harm over radionævns satirevurdering – Den Korte Radioavis tilbydes nyt hjem

I går udsendte Radio og tv-nævnet sin begrundelse for at kåre radioselskabet Loud som overraskende vinder over Radio24syv i konkurrencen om at blive ny DAB-kanal.

Flere af de vægtede vurderinger af ansøgningerne har vakt undren og vrede blandt de vragede Radio24syv-medarbejdere og -ledere.

Et af de punkter, der har vakt mest anstød, var nævnets vurdering af, at Radio24syv og Loud stod lige, hvad angår satiren, som har været Radio24syvs store slagvare med »Den Korte Radioavis« og den populære radiovært Kirsten Birgit – i civil, Frederik Cilius.

Hos Loud var buddet, at satiren vil blive varetaget af komikeren Sebastian Dorset, der var blevet kontaktet af Loud, to dage før ansøgningen blev indsendt, og som i aftes oplyste over for Berlingske, at han så store udfordringer i at kunne lave ugerevy hver fredag aften, idet han på dette tidspunkt oftest har standup-job ude i byen:

»Men hvis jeg kan lave det på telefon fra et sted ude i landet, kan vi da sikkert godt finde ud af det,« sagde Sebastian Dorset.

Radio og tv-nævnets afgørelse undrer Radio24syvs programchef Mikael Bertelsen, der på sin Facebook-profil sammenligner de to stationernes satireindsats:

»Mads Brügger og jeg har opfundet nye, ambitiøse, satiriske koncepter til fremtidens Radio24syv. De er blevet udtænkt i seriøse udviklingsforløb, henover det sidste halve år. Alt er klappet af med folkene bag, der var klar til at gå i luften,« skriver Mikael Bertelsen.

Programchefen forklarer også, at den kommende satireindsats skulle have stået på skuldrene af en lang række af stationens programmer med satirisk nerve, herunder Simon Jul, Karen Straarup og Jan Elhøjs »Halløj i Betalingsringen« og »Bæltestedet«, Mathias Helts »Er Du Sunshine«, Lærke & Nanna Winthers »Winthertid«, »Damernes Magazine«, »Københavnermodellen«, »Fedeabes Fyraften«, »Klovnen fra Lampedusa« og Maya Tekelis »Det Lille Mememageri«.

Endelig fremhæver Mikael Bertelsen stationens mest kendte opfindelse, »Den Korte Radioavis«, som blev præsenteret af Rasmus Bruun og Frederik Cilius.

Programchefen slutter sit opslag med en bitter salut til radionævnet: »its a clowns world«.

Den lange liste over satiriske programmer fra Radio24syv har dog ikke haft betydning for Radio- og TV-nævnet, der ikke tillægger tidligere sendte programmer afgørende betydning.

»Programmer, som tidligere er udsendt på kanalen, er ikke tillagt hverken positiv eller negativ vægt,« står der i nævnets redegørelse.

Også andre aktører har undret sig over denne vurdering, heriblandt Jakob Moll, der er direktør for netmediet Zetland. Han har til gengæld smedet, mens jernet var varmt, og har således tilbudt Den Korte Radioavis nyt hjemsted på Zetland:

»Radio24syvs pludselige død er en påmindelse om værdien af økonomisk uafhængige medier – og måske behøver alt ikke være slut. Her er en idé: Hvis satireprogrammet »Den Korte Radioavis« har lyst til at skabe et frit medie og lade programmets talrige fans betale for fortsatte provokationer, står Zetland klar med den nødvendige teknologi,« skriver Jakob Moll i en længere kommentar.