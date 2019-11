Michael Teschl fortryder ikke programmer om Pedal-Ove – men han er ked af, at han nu er død

Ove Hansen, ejer af Frederikshavn Maskinværksted, kendt som Pedal-Ove, døde lørdag 13.55. Senere annoncerede TV 2s redaktør Lasse Bjerre, at det tredje og sidste afsnit af Michael Teschls dokumentarfilmsserie »Mysteriet om Pedal-Ove«, der kaster nyt lys over det 38 år gamle mord, ville blive udskudt af »hensyn til familien og af respekt for situationen«.

»Det er svært for mig at fatte, at Ove som jeg har tilbragt så mange timer med, nu er væk. Det er gået meget stærkt,« siger Michael Teschl, der tilbragte det meste af søndagen med at afvise anmodninger fra medierne om kommentarer til Ove Hansens bortgang.

Michael Teschl, journalist og forfatter »Ove og Mads har aldrig talt om, hvad der egentlig skete dengang hans mor forsvandt, og derfor forstår jeg godt, at Ove som følge af den nye omtale af sagen, har følt behov for at understrege sin uskyld.«

Michael Teschls flerårige researcharbejde med mordet på Brita Hansen, som Ove Hansen først blev dømt for, siden frikendt for, begyndte med et anonymt brev, der lovede nye oplysninger om mordet. Det blev der sat foreløbigt punktum for, da Ove Hansen døde som følge af komplikationer fra en lungebetændelse.

Ifølge Ekstra Bladet havde den 75-årige Ove Hansens sidste ord til sin søn på sit dødsleje været: »Du skal bare vide én ting, Mads. Det var ikke mig, der slog din mor ihjel. Det er en anden idiot, der har gjort det«.

Til Berlingske fortæller Michael Teschl i dag, at han talte med Ove Hansen så sent som i forrige uge, og at Ove Hansen var forblevet positiv til det sidste over for den fornyede interesse for det 38 år gamle mord.

»Det er nok rigtigt, at han godt ville have været foruden den tvivl, som programmerne rejser om hans alibi, men Ove Hansen var fra starten helt indforstået med, at der ville blive gået lige så hårdt til hans forklaringer som til alle andres. Og bare fordi man har sagt noget usandt, er det jo ikke ensbetydende med, at man har slået nogen ihjel. Ove Hansen har ikke på noget tidspunkt misbilliget, at programmerne går kritisk til værks over for hans udsagn. Han har hele tiden håbet på, at de nye programmer kunne ryste nye oplysninger frem om Britas forsvinden,« siger Michael Teschl, der blev orienteret straks efter Ove Hansens død af Ove Hansens søns hustru.

Vidner Ove Hansens sidste ord på sit dødsleje til sønnen Mads om, at mordet og retssagen har fyldt hele hans liv?

»Fuldstændig. Siden Brita forsvandt, har denne sag aldrig sluppet ham. Der var et slags paradoks i den måde, han villigt stillede op til interviews med mig, vel vidende, at der kunne dukke ting op, der belastede ham. Jeg vil ikke have det anderledes, sagde han. Da de belastende ting så kom frem, forsøgte han ikke på nogen måde at trække sig, og det synes jeg faktisk var modigt af ham,« siger Michael Teschl.

At Ove Hansen døde, mens TV 2 sendte en programrække, der sår tvivl om hans alibi, betegner Michael Teschl som en »fuldstændig ufattelig« begivenhed, men han afviser helt, at der er en sammenhæng mellem dødsfaldet og programmerne. Ove Hansen blev for få måneder siden diagnosticeret med en lymfekræft, som han var blevet helbredt for, takket være kemoterapi, men terapien havde beskadiget hans immunforsvar, og derfor blev lungebetændelsen fatal for ham.

At Ove Hansen indtil de sidste øjeblikke fastholdt sin uskyld, vækker ikke nogen tvivl hos Michael Teschl om hans eget arbejde med sagen, der omfatter en dybtgående undersøgelse af politiets materiale, interviews med alle nulevende parter i sagen og tre dokumentarprogrammer, hvoraf altså kun de to første indtil videre er blevet vist på TV2.

»Jeg tvivler ikke på mit eget arbejde, og det skyldes, at jeg aldrig har taget stilling til skyldsspørgsmålet, kun påpeget svagheder ved alibiet og den tidligere mediedækning (DR lavede i 1990erne to dokumentarprogrammer, der var med til at frikende Ove Hansen for mordet, red.). Ove har konsekvent fastholdt sin uskyld, og han har rettens ord for det. Men Ove og Mads har aldrig talt om, hvad der egentlig skete, dengang hans mor forsvandt, og derfor forstår jeg godt, at Ove som følge af den nye omtale af sagen har følt behov for at understrege sin uskyld,« siger Michael Teschl.

Ingen fortrydelse

Han bakker helt op om TV2s beslutning om at udskyde det sidste afsnit af dokumentaren »Mysteriet om Pedal-Ove«, så den pårørende familie kan tage afsked i fred, og han føler ingen fortrydelse eller samvittighedsnag over Ove Hansens død, men opfatter det som en trist afslutning på den flere årtier lange Pedal-Ove-sag.

»Vores dokumentarserie er ikke et program, der handler om følelserne. Det handler om en meget alvorlig forbrydelse, hvor en ung kvinde er blevet kværket og smidt i havnen, som var hun et stykke affald. Det er hende, der er det primære offer, og hun er alt for ofte blevet glemt. Når det så er sagt, så er jeg ked af, at Ove er død, ikke mindst på Mads´ vegne,« siger Michael Teschl.

TV2 har endnu ikke fastsat tidspunktet for, hvornår det afsluttende afsnit af »Mysteriet om Pedal-Ove« vil blive sendt. Nordjyllands Politi er ikke vendt tilbage på henvendelser om, hvorvidt sagen om Pedal-Ove nu henlægges. Tidligere på måneden udtalte politiet, at sagen måske ville blive undersøgt igen som følge af TV 2s dokumentarudsendelser,men afhængigt af indholdet.

De to første afsnit af »Mysteriet om Pedal-Ove« er tilgængelige på TV 2 Play.