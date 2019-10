Michael Katz Krefeld: »Partybusserne burde blive sparket ud af byen – jeg kan slet ikke forstå, at den slags er lovligt«

Hvilket sted i København holder du mest af?

»Christianshavn. Jeg har altid syntes, det var et fantastisk sted at være, og jeg har altid været glad for den bydel. Den kan både være romantisk og hård på én gang. Den er næsten en kliché med alle de gamle bygninger. Måske er det det, jeg godt kan lide – at vi alle sammen har en fælles referenceramme til området. Vi kender næsten alle sammen »Huset på Christianshavn«, Gasolin på Bolværket og alle ved, hvad Christiania er. Der er meget farverigt, men på en lidt nostalgisk måde.«

Michael Katz Krefeld »Jeg synes, det er ucharmerende at have sådan nogle barer, som ikke har nogen sjæl.«

Hvad mangler København for at blive verdens fedeste by?

»Jeg synes godt, vi kunne være bedre til at tro på os selv, have selvtillid og føle, at vi er unikke. Det synes jeg nogle gange, vi mangler. Jeg blev for eksempel skuffet over den måde, man håndterede planerne om Formel 1 på. Jeg synes, der manglede nogle, der så de store visioner i det. Det var en fantastisk mulighed, der blev skudt ned med sådan en småprovinsiel tankegang, hvor man ikke kunne se storheden. Jeg føler, at det handlede om en form for manglende selvtillid.«

Hvad skal københavnerne blive bedre til?

»Jeg hader at vågne op en lørdag morgen, hvor man skal ned og hente noget, og gaderne bare flyder med skrald. Kongens Have er jo blevet jævnet med jorden, da der var en rotteinvasion, fordi vi ikke kunne finde ud af at rydde op efter os selv. Jeg synes også, der skulle sættes nogle flere skraldespande op. Nogle gange skal jeg nærmest gå 500 meter for at finde en skraldespand.«

Michael Katz Krefeld er født i Gammel Holte og har boet flere steder i København i sit voksenliv.

Hvad synes du er en skamplet på København?

»De der partybusser – jeg forstår ikke, at man sætter sig ind i en bus, drikker hjernen ud og bliver transporteret rundt, mens der er et eller andet fuldstændig latterligt højt musik, der kører afsted. Og jeg synes, det er vanvittigt irriterende at høre på. Jeg synes, det er er grimt, usmageligt og virkelig dumt. Partybusserne burde blive sparket ud af byen – jeg kan slet ikke forstå, at den slags er lovligt.«

Hvilke steder/bygninger ville du vise en udenlandsk gæst?

»Jeg ville helt klart tage vedkommende med ned på Kongens Nytorv. Især sådan en lun sommeraften, der kan jeg næsten ikke finde et bedre sted. Vi skulle drikke et glas vin og sidde og mærke pulsen. Jeg synes, det er rigtig godt for byen, at vi har fået den nye metro, men det har virkelig også været et afsavn at have en af verdens smukkeste pladser planket til. Så jeg synes, det er helt fantastisk, at vi har fået pladsen tilbage.«

Hvad ville du undgå at vise?

»Jeg er virkelig forbandet over, hvordan Gothersgade er blevet et mærkeligt ikke-land med billige værtshuse. Det er ikke fordi, jeg har noget imod folk, der drikker, men det er bare gået fuldstændig over gevind. Jeg synes, det er ucharmerende at have sådan nogle barer, som ikke har nogen sjæl. De er blevet sat op, fordi man bare skal have lov til at drikke hjernen ud, og jeg synes lidt, det forpester bybilledet. Så det ville jeg gå i en virkelig lang bue udenom. Det er i bund og grund tarveligt at se på, og jeg forstår ikke, hvorfor man ikke gør noget ved det.«

»Hvis man går efter de der mindre butikker og handler lidt lokalt, så synes jeg ofte, man får en god service«, siger Michael Katz Krefeld.

Er vi gode til at yde service i København?

»Jeg kommer i rigtig mange boghandlere, fordi jeg skriver bøger, og jeg synes, boghandlerfaget er et af de steder, hvor der virkelig bliver sat en ære i at betjene folk og yde en god service. Men jeg ved også godt, hvor jeg ikke finder den. Det er typisk større kæder eller indkøbscentre. Jeg hader indkøbscentre. Men hvis man går efter de der mindre butikker og handler lidt lokalt, så synes jeg, ofte man får en god service.«

Hvad er Københavns mest oversete åndehul?

»Mine åndehuller vil nok være et sted på Christianshavn i min egen lille verden, på en cafe eller ved et bolværk. Så ville jeg sidde der og hygge for mig selv. Der er bare et eller andet fantastisk ved de der steder, hvor man kan slå sig ned. Så jeg bruger meget byen og tiltrækkes af havnen.«

Hvor i byen har du haft dit lykkeligste øjeblik? Beskriv det øjeblik

»Da jeg havde skrevet mine første bøger, som foregår på Christianshavn, så kan jeg huske, at jeg kørte over Christianshavns Torv i en taxa og tænkte »er jeg i fiktionens verden?«. Jeg følte et ejerskab, men også en taknemmelighed over, at bydelen havde ramt mig så meget, at jeg har brugt den i min historie. Der slog det mig lige pludselig, at den bydel er blevet meget mig.«