Michael åbnede Google Earth og fandt spor fra Vikingetiden: »Jeg tænkte: Det er løgn«

Det var ligesom at vinde i lotto.

Sådan beskriver Michael Vennerdorf, museumsinspektør på Museum Vestsjælland, den decemberdag, han fandt fascinerende spor fra Vikingetiden.

Han lå ikke på knæ i en mark, da han fik den glædelige overraskelse. Han sad foran computeren og kiggede på satellitbilleder fra Google Earth.

Billederne af høstklare marker viste aftegninger af vægge og husstolper af et større beboelsesområde i Nordvestsjælland med både et langhus, gravhøje og værksteder.

»Jeg tænkte: »Det er løgn, sådan noget har vi ikke på Sjælland«. Men det har vi selvfølgelig, vi har bare ikke set det før. Der er mange, der uden held har ledt efter afgrødespor af den kaliber. Derfor var det en stor og glædelig overraskelse. Jeg skulle lige se efter en ekstra gang for at være sikker på, at jeg så rigtigt,« siger Michael Vennerdorf.

Satellitbillederne, som er fra sommeren 2018, viser marker, der ikke er helt jævne i farven. Nogle områder er mørkere end andre. Det skyldes, at det træ, som har været brugt til vægge og stolper, er blevet opløst i jorden. Det giver ekstra næring til afgrøderne, der i dag dyrkes på området.

Museum Vestsjælland har i alt fundet omkring 20-25 områder ved hjælp af Google Earth. I mange af områderne, har de fundet aftegninger af værkstedshuse. Fundet fra december er det eneste, hvor der har stået et langhus. Langhuset har været omkring 35 meter. Det er specielt, da man sjældent finder langhuse af den størrelse.

Her ses et satellitbillede fra Google Earth, hvor der er zoomet ind på langhuset. Huset er cigarformet.

Tidspunkt og jordtype er afgørende

Det er ikke nyt, at arkæologer bruger luftfotos til at opdage fund fra fortiden. Michael Vennerdorf fortæller, at teknikken har været brugt i mere end hundrede år. Men med Google Earth er de mange satellitbilleder blevet digitaliseret, og det gør arbejdet mere overskueligt.

»Det gør at både os og mange amatørarkæologer har mulighed for at overskue meget store arealer på én gang. Det er en kæmpe hjælp, at vi har det på skærmen lige foran os, så vi hurtigt kan zoome ind og ud i landskabet og slipper for at bladre en masse billeder igennem,« siger Michael Vennerdorf.

Men selvom billederne fra sommeren 2018 har ført til mange fund, er det langtfra altid, luftfotos kan bruges. Tidspunktet, billederne er taget, er afgørende, fordi afgrøderne skal være modnet tilstrækkeligt til, at farveforskellen træder tydeligt frem. Jordunderlaget har også en væsentlig betydning.

»Vi har ikke haft meget held med luftfotos tidligere, fordi lerjorden i området gør det svært at se aftegningerne. Men fordi vi havde en varm sommer i 2018, fordi satellitbillederne blev taget på det helt rigtige tidspunkt, og fordi opløsningen på billederne gør det muligt at se mindre aftegninger som stolpehuller, har vi held med det nu,« siger Michael Vennerdorf.

Andre år har Museum Vestsjælland få afgrødespor fra Google Earth, men det er primært større områder, der er nemmere at se.

I 1995 fandt arkæologer rester af et langhus fra Vikingtiden. Huset, der var otte meter bredt og 44 meter langt, blev fundet i Vendsyssel.

Ingen planer om udgravninger

I Vestjylland, hvor der er sandjord, er betingelserne for at finde spor med hjælp fra luftfotos bedre. Lis Helles Olesen, der er museumsinspektør på Holstebro Museum, fortæller, at de også bruger teknikken.

»Vi bruger også Google Earth, og det er mindst ligeså godt her – hvis ikke bedre – end i andre dele af landet. Vi sammenligner ofte de luftfotos, vi selv har taget fra et lille fly, med billederne på Google Earth. På den måde kan vi se endnu flere aftegninger, fordi billederne er taget på forskellige tidspunkter. Få dage kan være afgørende for, hvor tydelig aftegningerne er,« siger hun.

Holstebro Museum har nogle steder lavet små udgravninger. Primært, hvis de har været i tvivl om, hvad satellitbillederne har vist.

Det har de ikke hos Museum Vestsjælland. De har heller ingen planer om det. Men det kan ifølge Michael Vennerdorf ændre sig.

»Hvis ejeren beslutter sig for at bygge på grunden, eller hvis vi finder ud af, at pladsen er truet af dyrkning af jorden, kan det blive nødvendigt at lave en udgravning for at undersøge fortidsminderne, inden det er for sent. Men på nuværende tidspunkt har vi ingen planer om udgravninger,« siger han.

Men til trods for at mange fund ikke når jordens overflade, er der ingen tvivl om, at de ifølge Lis Helles Olesen er al arbejdet værd.

»På et splitsekund kan luftfotos give dig et indtryk af hele strukturen i en landsby. Det føles nærmest som om, menneskerne lige har forladt landsbyen. Du føler en forbindelse til dem. Det er en vild oplevelse,« siger hun.

Ifølge Michael Vennerdorf har Miljøministeriet og kommunale kortsider satellitbilleder, der ligesom Google Earth kan være en hjælp.