Mette Bock giver udstrakt hånd til Radio24syv. Dansk Folkeparti afviser

Efter at Radio24syv har besluttet sig for ikke at søge om en forlængelse af den sendetilladelse, der udløber senere på året, åbner kulturminister Mette Bock (LA) nu overraskende op for en ny mulighed: En genforhandling af de dele af medieaftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti, der er helt uacceptable for Radio24syv, og som handler om de geografiske betingelser for fremtidens landsdækkende FM-radio.

»Jeg vil gerne gå med til at fjerne lokalitetskravene til den nye FM4,« siger Mette Bock med henvisning til aftalen om, at 70 procent af de redaktionelle medarbejdere på FM4 fremover skal være lokaliseret mindst 110 kilometer fra København.

Radio for hele landet

Tidligere på ugen luftede Dansk Folkepartis leder, Kristian Thulesen Dahl, muligheden af, at Radio24syv på visse vilkår kan fortsætte som landsdækkende radio, der ikke behøver at være placeret langt fra hovedstaden. Dog ikke som FM-radio, men som en DAB-kanal, der i givet fald ville kunne få en økonomisk håndsrækning, men næppe noget, der kommer i nærheden af de knap 100 millioner kroner om året, som det i dag koster at drive Radio24syv.

Nu siger Mette Bock til Berlingske, at hun har indkaldt Dansk Folkeparti til et møde om FM4, og at hun vil lytte til alle partiets forslag. Hun påpeger dog samtidig, at det vil koste mange penge at lave en ny, landsdækkende DAB-kanal i stil med Radio24syv, og hun siger, at det rigtige af samme årsag vil være at genforhandle vilkårene fra medieaftalen:

»Det handler ikke om at lave jyderadio for jyder eller københavnerradio for københavnere. Der behøver ikke være lokalitetskrav. Det, det handler om, er at lave radio, der fortæller om hele landet. Det kan vi godt skrive ind i et nyt udbud. Det vil være den rigtige måde at gøre det på,« siger kulturministeren, der gerne vil understrege, at hun synes, at »det er meget ærgerligt«, at Radio24syv ikke har villet byde på en forlængelse af sendetilladelsen på de nuværende betingelser.

Dansk Folkepartis medieordfører, Morten Marinus, afviser blankt Mette Bocks forslag:

»Vi har lavet en aftale om FM4, og den skal vi stå fast på. Udbuddet er allerede startet, og der er i øvrigt informationsmøde i dag. At fjerne lokalitetskravene for FM4 er ikke i vores tanker.«