Melania Trump har fundet en ny coronaidentitet: USAs introverte førstedame har aldrig været mere udadvendt

Da de amerikanske sundhedsmyndigheder for nylig anbefalede amerikanerne at tage en ansigtsmaske på, når de bevæger sig uden for hjemmet, reagerede USAs præsidentpar vidt forskelligt.

Mens Donald Trump afviste tanken om at holde sine møder i Det Ovale Værelse med oral og nasal beskyttelse, smuttede hans hustru, Melania, fluks i en hvid operationsmaske og lagde et billede på Twitter, hvor hun opfordrer andre til at gøre det samme.

As the CDC studies the spread of #COVID-19, they recommend people wear cloth face coverings in public settings when social distancing can be hard to do. Remember, this does NOT replace the importance of social distancing. pic.twitter.com/HRaQHFgXxn — Melania Trump (@FLOTUS) April 9, 2020

Midt i en historisk indadvendt tid har den notorisk tilbagetrukne – nogle vil sige anonyme – førstedame aldrig været mere udadvendt. Hun henvender sig hyppigt til det amerikanske folk med små video-peptalks på de sociale medier, og mens coronavirussen er blevet et besværligt omdrejningspunkt i den kultur- og værdikamp, Donald Trump fører fra Det Hvide Hus, har førstedamen fundet en ny rolle. Hun er blevet inspirator-in-chief.

Førstedamen opfordrer til sammenhold, til at vise omsorg for de enlige, vaske hænder, holde afstand og til at holde modet oppe. Hun anviser også diverse hjemlige aktiviteter, og i påsken læste hun højt for landets børn i et videoklip.

Happy Easter! While I am not able to read to children during the #WHEasterEggRoll, I would still like to honor the annual tradition & share a reading from one of my favorite Easter’s books – "The Little Rabbit" pic.twitter.com/2DsU6uRvdM — Melania Trump (@FLOTUS) April 12, 2020

Mens hendes mand har skældt ud på medierne og, mere usædvanligt, støttet de demonstranter, der kræver nedlukningen ophævet, har Melania Trump gang på gang mindet amerikanerne om, at verden bliver normal.

»Husk, dette vil ikke vare evigt.«

I andre tweets fortæller hun, hvordan telefondiplomatiet gløder i The East Wing, førstedamens afdeling i Det Hvide Hus, hvor hun har talt i telefon med en række andre førstedamer. Blandt andre Carrie Symonds, partner til den britiske premierminister, Boris Johnson, der for nylig var døden nær, efter at han blev smittet med coronavirusset.

Bush og Roosevelt

Der er intet usædvanligt i, at USAs førstedame skruer lidt ekstra på kommunikationsknapperne under en krise. Faktisk er det normen, at præsidentfruen tager rollen på sig som den, der beroliger og opmuntrer nationen i en svær tid.

Den måske mest ikoniserede førstedame af dem alle, Eleanor Roosevelt, holdt en vidt berømmet radiotale efter Pearl Harbour-angrebet i 1941. På samme vis kom Laura Bush til at spille en markant rolle i tiden efter terrorangrebene 11. september 2001, hvor hun blev kendt som »Comforter-In-Chief«. Mens George W. Bush planlagde USAs militære modsvar, var Laura Bush stemmen, der adresserede den frygt, der lå som en dyne over landet.

Når Melania Trumps tilstedeværelse på Twitter under coronakrisen alligevel er bemærkelsesværdig, er det, fordi hun så sjældent henvender sig til offentligheden. I virkeligheden forekommer en tid, hvor vi alle skal kommunikere på afstand, meget forenelig med Melania Trumps persona.

Melania Trump trives bedst på livets diskrete bagveje, og det er ikke utænkeligt, at hun er en af dem, der i sit stille sind nyder den afsondrede stilhed, der følger med coronakrisen. Hun er kendt for at være blandt de mest introverte førstedamer i historien, og når hun søndag fejrer sin 50-års fødselsdag, er det ikke, fordi hendes tilhængere og modstandere er overbebyrdede af viden om hende.

En gåde

Melania Trump beskrives ofte som et enigma; en gåde, der kun deler ud af sine tanker og sit privatliv i meget små portioner. Hun må ellers gemme på et par gode historier, at dømme efter hvor usædvanlige de første 50 år af hendes liv har været.

Det lignede langtfra noget sandsynligt scenarie, at Melania Knauss ville ende i Det Hvide Hus, da hun blev født ind i en middelklassefamilie i det dengang kommunistiske Slovenien. Men efter en bunke af tilfædigheder, der blandt andet involverede et kortvarigt universitetsstudie, en international modelkarriere og en flytning til New York, mødte hun Donald Trump ved en fest i 1998. Dengang var hun 28 år, han var 52.

Melania har været med på Donald Trumps usædvanlige rejse fra forretningsmand til popkulturelt fænomen og mediedarling til præsident. Her er parret fotograferet i 2004 sammen med skuespilleren Billy Crystal og hans hustru. I dag er Trump-parret ugleset hos Hollywoods kulturelite.

Donald Trump, der var en af New Yorks mest notorisk berygtede playboys, havde ikke travlt med at kaste sig ud i sit tredje ægteskab. Der gik syv år, før han og Melania blev gift og fik sønnen Barron.

Siden har deres forhold blandt andet overlevet flere tilfælde af dokumenteret utroskab fra hans side, men hvad der holder dem sammen, og hvad der i øvrigt driver Melania Trump, ved vi kun meget lidt om.

Classy eller trofæ?

I stedet er hun, akkurat som sin mand, blevet genstand for en polariseret fortolkning af, hvem hun er. Trumps vælgerbase elsker hende og kalder hende classy. De sætter pris på hendes tilbageholdende, velplejede fremtoning, hendes dedikation til sin rolle som mor og hendes indædte kamp for at beskytte sønnen Barron mod offentligheden. Melania Trump blev sågar sidste år kåret som den tredjemest beundrede kvinde i USA.

Modstanderne, især den venstreorienterede del af kvindebevægelsen, foragter hende til gengæld, både fordi hun er gift med antifeministen Trump, og fordi de opfatter hende som et usynligt, ligegyldigt tilbageslag for kvindekampen.

Melania Trump sammen med præsident Trump og parrets fælles søn, Barron, der er 14 år.

Beskyldningerne om, at Melania Trump er en undertrykt trofæhustru blev dog manet i jorden, da CNN-journalisten Kate Bennett i efteråret udgav bogen »Free, Melania«. Her beskriver forfatteren Melania Trump som en langt stærkere førstedame, end hun får anerkendelse for. Ifølge bogen, som forfatteren har skrevet efter at have dækket førstedamen journalistisk i flere år, definerer Melania Trump i høj grad selv sin tilværelse og gør sjældent noget, hun ikke har lyst til. Den beskriver også hendes engagement i mærkesagen #bebest, der især er rettet mod børn, som ægte.

Bogen konkluderer at Melania, som kommaet i titlen antyder, er mere fri end alle andre i Det Hvide Hus. Hun er en af de få, der ustraffet kan sige sin mand imod.

»Hvis man vil være gift med Donald Trump, skal man vide, hvem man selv er,« har præsidentfruen sagt i flere interview.

Insisterer på ikke at rutte

Meget tyder på, at det netop er det, Melania Trump har fundet ud af. Hun ved, hvem hun er og nægter at lave om på sig selv, selv om hendes mand har indtaget den højeste magtposition i den vestlige verden.

Slovensk-fødte Melania Trump blev førstedame efter en bunke af tilfældigheder. Søndag fylder hun 50 år. Her er hun fotograferet ved Mahatma Gandhis mindested i New Delhi i februar, præsidentparrets sidste rejse inden coronakrisen.

Det står efterhånden klart, at Melania Trump ikke er på en spændende opdagelsesrejse, der pludselig vil sætte hende fri i som en udadvendt, ambitiøs, moderne førstedame a la Michelle Obama. Tværtimod er hun en introvert kvinde, der ikke rutter med sig selv, og det insisterer hun på at fortsætte med, selv om hun skal håndtere en position, der er i sin konstruktion er indbegrebet af udadvendthed.

What you see, is what you get.

Hendes 50-års fødselsdag bliver efter alt at dømme fejret med de allernærmeste, akkurat som alle andre runde fødselsdage i øjeblikket gør. Melania Trump er i forvejen kendt for først og fremmest at dyrke sin tætte flok; forældrene, der er flyttet fra Slovenien til USA, sin søster, sin søn og, naturligvis, The Donald, som hun mødte ved et tilfælde, og som i dag er årsagen til, at Melania i denne tid kommunikerer med en hel verden på Twitter iført mundmaske.

Det er en – af mange – forskelle på Melania og Donald Trump. Hun trives bag masken og i den envejskommunikation, en coronakrise giver mulighed for. Han gør ikke. Men dynamikken mellem dem har foreløbig holdt til 22 års samliv.

Der er paradokser nok i det menneskelige puslespil, som Melania Trump udgør. Men vi ved, at den mystiske førstedame lige nu dyrker rollen som Inspirator-In-Chief. Og at hun søndag bliver 50 år.