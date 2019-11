Meghan Markle begyndte sin feministiske kamp som 11-årig – nu kæmper hun fra elfenbenstårnet

Da telefonen forleden ringede hos det britiske parlamentsmedlem Holly Lynch, var ingen ringere end Meghan Markle i røret. Hertuginden af Sussex ville sige pænt tak for den støtte, som 72 kvindelige medlemmer af de britiske parlament havde udtrykt i et åbent brev, der blev offentliggjort i denne uge. Brevet er et indædt forsvar for den ret til et privatliv, som hertuginden mere og mere højlydt kræver.

Parlamentsmedlemmerne erklærer, på tværs af partier, deres solidaritet med hertugindens kamp mod de »ofte smagløse og vildledende historier« i pressen, og de borer den verbale syl endnu dybere ind med bemærkningen:

»Vi ønsker at lægge afstand til det, der kun kan beskrives som bedagede, koloniale undertoner i nogle af historierne.«

Brevet er på flere måder usædvanligt. Både fordi, nogle af underskriverne tilhører den mest venstredrejede del af Labour, som normalt ikke strøer om sig med kærlighed til kongehuset – men også fordi, at politikerne med deres kritik offentligt deklarerer, at medierne er gået for vidt.

»Jeg er bekymret for det sexistiske og xenofobiske narrativ, medierne har været med til at bygge op«, erklærer Holly Lynch i et uddybende interview.

For Meghan Markle lander søstersolidariteten formentlig på et tørt sted. Siden prins Harry og prinsesse Meghan tidligere på måneden medvirkede i den opsigtsvækkende dokumentar »Meghan og Harry – deres afrikanske rejse«, hvor de åbent beklagede sig over omkostningerne ved at leve med tabloidmediernes ånde i nakken, er det tydeligere end nogensinde før: Storbritannien har fået en prinsesse, der ikke følger reglerne. Hertuginde Meghans krig mod medierne og hendes opgør med de kongelige traditioner lyder mere og mere som et feministisk brøl fra elfenbenstårnet.

Meghan Markle spillede med i TV-serien »Suits« (tilgængelig på Netflix), før hun blev gift med Prins Harry.

11-årig frontkæmper

Når man ser på Meghan Markles baggrund, kommer det ikke ligefrem som et chok, at hertuginden har valgt en anden strategi end den, det britiske kongehus har benyttet sig af i århundreder.

Hendes feministiske stemme viste sig at være usædvanligt kraftfuld allerede, da hun var 11 år. Dengang skulle hun løse en skoleopgave om TV-reklamer på sin folkeskole i Los Angeles. En af reklamerne var for opvaskemidlet »Ivory Soap« og præsenterede uendelige bunker af møgbeskidt opvask, mens stemmen speakede: »Kvinder over hele USA bekæmper beskidte potter og pander med Ivory Soap«.

Meghan skrev et klagebrev til gigantfirmaet »Procter & Gamble«, der fremstillede opvaskemidlet, og klagede over den mandschauvinistiske ordlyd. Mænd er vel sådan set også i stand til at tage opvasken! Sensationen indtraf. Firmaet lyttede til kritikken og ændrede »kvinder« til »folk«.

11-årige Meghan Markle nåede den nationale TV-sendeflade i USA med sit effektive mini-oprør, og episoden var med til at prædefinere en karriere, der senere peakede med en rolle i den populære TV-serie »Suits« og senere igen med en kongelig titel.

I voksenlivet har feminisme været en mærkesag. Hun har holdt utallige taler om emnet, også efter, at hun blev en del af det britiske kongehus. Da hun talte ved et velgørenhedsarrangement i 2017, sagde hun:

»Jeg hører ofte folk sige: »Du hjælper kvinder og piger med finde deres stemme.« Det er jeg fundamentalt uenig i. Kvinder behøver ikke hjælp til finde deres stemme. De skal opmuntres til at bruge den, og folk skal opmuntres til at lytte.«

Mens kongehuset traditionelt har levet efter dronning Elizabeths credo »Never Complain, Never Explain« og insisteret på ophøjethed og et minimum af direkte, åbenhjertig kommunikation, udspringer Meghan Markles tilgang af den amerikanske tradition for store armbevægelser og effektiv retorik. Hendes Instagramprofil er et studie i moderne kvindefrigørelse, og da hun forleden talte i Cape Town, sagde hun bl.a.:

»Visualisér den ultimative version af dig selv, og mød op som hende.«

Kan man være feminist og prinsesse?

Meghan og prins Harry har, for første gang i kongehusets historie, ansat lutter kvinder i deres team af rådgivere og assistenter, og da hun, mens hun var gravid med sin søn Archie, medvirkede i et rundbordsinterview på kvindernes kampdag, erklærede hun:

»Uanset om det bliver en dreng eller en pige, håber vi, det bliver en feminist«.

Men kan man overhovedet både være feminist og samtidig være gift ind i et kongehus, der må betegnes som aristokratiets og urtraditionernes højborg? De to britiske forskere Laura Clancy og Hannah Yelin kritiserer i afhandlingen »Meghan's Manifesto« hertuginden for at tilsidesætte sin egen feministiske persona, opgive sin karriere og i stedet gøre sig til et produkt af kongehuset.

Det samme mener debattøren Laura Kennedy, der i The Irish Times har skrevet:

Hertugen og Hertuginden af Sussex, Prins Harry og Meghan Markle, står last og brast i deres kamp mod de britiske tabloidmedier.

»At gifte sig ind i et elfenbentårn og foregive, at man repræsenterer ligestilling og lighed, er vanvid. At indgå i sådan et ægteskab, er at bifalde ulighed i den mest tydelige og fundamentale forstand.«

Kampgen under diademet

Men den seneste tid er det blevet mere og mere tydeligt, at Meghan Markle fortsat har det feministiske kampgén monteret lige under prinsessediademet. Hun slår ud efter sine modstandere med næven knyttet så stramt, at noget lignende ikke er set, siden prinsesse Diana lå i skilsmisse med prins Charles og, i erkendelse af, at ægteskabet var slut, gik offentligt til modangreb.

Der er stadig efterdønninger hele vejen fra Cornwall til Skotland, efter hertuginde Meghan og prins Harry medvirkede i dokumentaren »Meghan og Harry – den afrikanske rejse«, hvor parret fortalte om deres store besvær med at leve med det pres, medierne udsætter dem for. Her antyder parret også, at deres fremtid ikke nødvendigvis er i Storbritannien.

»Jeg havde ikke forventet, at det ville være let. Men jeg havde forventet, at det ville være fair,« siger Meghan Markle i det, der umiskendeligt lyder som en sydende insisteren på selv at definere det liv, som mange opfatter som bundet af traditionens bånd.

Meghan Markle under parrets nylige rejse til Sydafrika, hvor den berømte dokumentar blev optaget.

Meghan Markles kamp for at tillægge sig en stiff upper lip og tilpasse sig sin rolle, er dermed endegyldigt rykket fra de kongelige gemakker og ud i den offentlighed, som hertuginden har udviklet et særdeles ambivalent forhold til. Med et sagsanlæg mod tabloidavisen Mail on Sunday har hun samtidig tydeligt signaleret, at hun ikke har tænkt sig at følge den kongelige tradition for at »suck it up«, når hun oplever, at hendes privatliv krænkes.

Vrede medier

For den feministiske frontkæmper Meghan Markle har brevet fra de 72 britiske parlamentsmedlemmer derfor utvivlsomt været kærkomment. Men for medierne er det et aldeles uvelkomment bidrag. Repræsentanter for de britiske medier anklager parlamentsmedlemmerne for indirekte at have iværksat et udokumenteret – og meget lidt specifikt – angreb på den frie presse.

Særligt beskyldningerne om »koloniale« tilstande i mediedækningen har vakt vrede.

»Af alle påstandene i denne uigennemtænkte nonsens-epistel, er denne det mest oprørerende – og potentielt den mest skadelige. Hvad kan være mere skadelig for offentlighedens mening om medierne end at insinuere, at pressen har en hemmelig, racistisk dagsorden kørende mod Meghan?« raser journalisten Stephen Clover i en klumme i avisen Daily Mail.

Meghan Markle har vundet en lille sejr i sin kamp for at ændre status quo. Kvinden, der som 11-årig lærte, at det virker, når man kæmper for sin sag, har taget sin feministiske kamp med hele vejen op i elfenbenstårnet, og intet tyder på, at den stopper foreløbig.