Mediekommentar: »Hvordan skal en ricotta se ud?« Paris Hiltons madlavningsprogram er enten satire eller nødråb

Hvad i alverden er det, Paris Hilton foretager sig med den kødsovs?

Hvordan er det, at hun – stønnende og selvfremstillende – stikker alverdens køkkenredskaber ned i gryden, som om dyret skal slås ihjel flere gange? Det hårde arbejde slider så meget på 90er-ikonet, at hun afslutter seancen med at sprøjte sig med sin egen unicorn mist, der får makeuppen til at holde. Sådan er hele det nye madprogram »Cooking with Paris« fuld af underlige modsætninger.

Hvorfor i alverden har hun givet sin hund et forklæde på, og hvorfor holder hun kræet, der bærer navnet Diamond Baby, op, mens hun er iført de samme handsker, som hun senere bruger, når hun river ost? Og hvorfor er den verdenskendte milliardærarving pludselig kravlet op af sin solseng for at lave madprogrammer med noget så middelklasse-almindeligt som lasagne på sin YouTube-kanal?

Hilton er blot den seneste i rækken af tidligere verdensstjerner, der er i gang med at genopfinde sig selv. Den tidligere Hollywood-skuespillerinde Gwyneth Paltrow er sprunget ud som livsstilsguru i firmaet Goop, der sælger jadeæg, som kan give alvorlige infektioner. Popsangeren Britney Spears forsøger sig som kunstner i en video, hvor både maling og talent befinder sig faretruende tæt på kanten, og nu er Paris Hilton altså blevet TV-kok.

Man kunne ønske, at deres forsøg var en intelligent leg med os alle sammen. Et stykke multifacetteret identitetsarbejde i en tid, hvor fornyelse er det dynamiske omdrejningspunkt for selvet, og rastløsheden inkorporeret i os fra barnsben. En ydre leg med vores selvbillede, som dét, Egon Schiele lavede i de malerier, hvor kunstneren afbillede sig selv i forvredne stillinger som et billede på tiden lige inden og under Første Verdenskrig. Men det er næppe tilfældet.

I 2008 besøgte Paris Hilton også København – for at se godt ud. Det var før, hun slog sig på madlavning.

Tværtimod virker det, som om Paltrow oprigtigt ser sig selv som sin generations pendant til sukkerhaderen Arne Astrup, mens Paris Hilton vel så er det amerikanske svar på Anne Larsen. Godt nok vasker hun ikke sit oksekød, men hun hælder alt »det ulækre« ned i vasken, samtidig med at hun trutter husmoder-surt med de polerede læber. Senere doserer hun sin kødsovs med så meget salt, at hun kunne myrde en koloni af dræbersnegle, hvorefter hun indrømmer, at hun ikke aner, hvordan ricotta ser ud, eller hvordan man finder kræfterne til at rive en hel mozzarella.

Sic transit gloria mundi.

Det er 12 år siden, Paris Hiltons show »The Simple Life« forsvandt, og der er sket en del med vores forbilleder siden. Det er ikke længere populært at markedsføre sig selv på overdrevent forbrug af privatfly og stiletter. Hilton siger det næsten selv, da hun omtaler de førnævnte handsker, der tidligere blev brugt til sliving, et selvopfundet begreb, der kombinerer »slaying« med »​living« men »sliving ser altså lidt anderledes ud her i 2020«.

Mere selverkendelse får man ikke for den 25-øre, men udtalelsen beviser pointen: De, der kom frem i overflod, kæmper for at finde fodfæste i de nye tider. Om ikke andet ender Paris Hilton også med at bevise en feministisk pointe. Nemlig at kvindens plads på ingen måde er ved kødgryderne. I så fald er det patriarkatet, der bliver massakreret dér på Paris Hiltons stegepande, mens hun sender sit nødråb ud mellem linjerne. Men det er måske trods alt for meget at mase ind i hendes kødsovs.