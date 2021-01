Mediekommentar: Det kan vi lære af den mest dysfunktionelle sæson af »Gift ved første blik« nogensinde

Den amerikanske udgave af succeskonceptet »Gift ved første blik« er som regel mere skandaløs og opfindsom end den danske, og tiende sæson er ingen undtagelse.

Jovist er det dejligt at se parrene lykkes, men det er også underholdende at se dem mislykkes – og til dels oplysende. Denne sæson gennemgår flere af de klassiske måder, man kan ødelægge et kærlighedsforhold på, og er den nok mest dysfunktionelle omgang til dato.

Her er et par af de ting, vi kan lære af 21 afsnit med ævl og kævl og glimtvis lykke og ægte romantik:

Vi lærer for eksempel, at det er svært at elske en mand, der elsker sin mor højest. Ægtemanden Austin sender flere smægtende blikke til sin mor end til sin nye kone, og det må selvfølgelig ende galt for Mini-Ødipus.

I de fleste ægteskaber tjener mænd mere end kvinder, men det gælder ikke ægteparret Meka og Michael. Hun tjener mest, og parret er et pragteksempel på, hvordan lønforskelle kan fremkalde mindreværdskomplekser hos mænd og hovmod hos kvinder. Først da Michael kan se frem til en klækkelig lønforhøjelse, læner Meka sig kælent ind til ham. Desværre viser det sig at være løgn, hvorefter sexkillingen bliver til et overflødighedshorn af seksuel afvisning og bebrejdelse. Skilsmissen er en realitet.

Katie, dronningen af drama og pibestemmer, gifter sig med Derek, som ikke ved, at han samtidig gifter sig med hendes gamle flamme.

Kvinder, der taler ligesom børn, har det med at opføre sig som børn. Bruden Katie mestrer disciplinen »vocal fry«, det vil sige at tale knirkende, pibende og lidende. Hun tager terrorstemmen på, når ægtemanden Derek ikke giver hende nok opmærksomhed, og lykkes det ikke, går hun sur i seng og trækker dynen op over hovedet.

Og det bliver værre: Når Derek ikke er der, betror hun kamera, veninder, deltagere, og hvem der ellers gider høre på det, at hun stadig har et crush på sin gamle flamme. Sandsynligheden for at lykkes med en ny partner, når man længes efter den gamle, er lig nul, og deres ægteskab ender da også med at gå ned i flammer tilsat utroskab og dramapibestemme.

Dog ikke så mange flammer som parret Taylor og Brandon. De giver hinanden et gensidigt polititilhold, og det er vist også det eneste, de nogensinde når at blive enige om.

Vi lærer også, at det kan være meget, meget slankende at være ulykkeligt gift med en mand, der ikke er interesseret i en. Stakkels Mindy ender med den ultimative nitte – en flot, men håbløst ubegavet mand, der bare gerne vil være kendt og derfor er med i programmet.

Efter denne solide omgang kærlighedsnedsmeltning må man spørge, hvad eksperterne egentlig er eksperter i. Måske i at caste efter fiaskopotentiale. Alle parrene ender da også med at gå fra hinanden.

Pibestemmen Katie kaster dog til sidst en date efter den flotte nitte Zach. End ikke eksperterne havde fantasi til at forestille sig noget så dysfunktionelt.

Det har seerne til gengæld. Tiende sæson af »Gift ved første blik USA« lærer os, at kærlighed både forædler og forkrøbler os ... nok især det sidste.

»Gift ved første blik USA«, 10. sæson, 21 afsnit. Kan streames på dr.dk.