Mattias Hundebøll: »Hvorfor har man givet tilladelse til det lort? Jeg synes, det er så grotesk skamfuldt«

Beskriv en perfekt lørdag i København.

»Den havde min kone og jeg faktisk for nylig. Vi har to små børn og bor i hus med have, men i sjælen føler vi jo stadig, at vi er unge og cool og bor i centrum af København. Når jeg lukker øjnene, forestiller jeg mig stadigvæk, at jeg bor i mit gamle kollektiv inde i byen med højt til loftet. Jeg drømmer jo ikke, at jeg er haveejer med høns.

Vi cyklede ind til byen en eftermiddag under blå himmel, og det var sådan en dag, hvor man næsten kunne tro, at det var sommer, hvis ikke det havde været fordi, det var så koldt. Vi startede med at sætte os ind på en lille tapasbar og få lidt at spise og en kold øl, mens vi kiggede ud på byen. Bagefter tog vi i Grand Teatret og så en film, og kl. 22 trillede vi hen på Bar’vin i Skindergade og mødtes med et vennepar, hvor vi faktisk spiste igen og fik hammergod rødvin.

Aftenen sluttede med, at vi først tog på Hotel Cecil og så en koncert og derefter også på natklub. Det var som om, vi tog alt det, vi drømte om – fire forskellige dates – og proppede det ned i en aften.«

Hvilke steder/bygninger ville du vise en udenlandsk gæst?

Jeg kan godt lide at vise Christiansborg, som jeg synes fortæller rigtig meget om, hvilket samfund vi har, og hvor tæt vi er på vores magthavere. Jeg har ofte haft amerikanere på besøg, og de er vant til lidt mere politiopbud omkring politikere og parlamentariske bygninger. Men i Danmark kan der sidde grupper og demonstrere foran Christiansborg, mens politikerne går lige forbi. Det er ret dansk og ret unikt.«

»Vi er ufatteligt dårlige til at udnytte området omkring Søerne, som er fuldstændig fantastisk. Trafikken omkring er i forvejen et helvede, så hvorfor ikke bare nedlægge vejene og inddrage dem?«

Hvad synes du er en skamplet på København?

»Nu er det lige op til jul, og der jeg er nødt til at påpege, at det der indtog af julemarkeder, der er ved blandt andet Kultorvet og Højbro Plads, intet har med Danmark og dansk julestemning at gøre. De er kopieret fra en eller anden sydtysk by med bjælkehytter. Så prøver man at pakke København ind i sådan en turist-julefælde, hvor man sælger striktrøjer, alpehorn og glühwein – altså, det er ikke engang gløgg.

Jeg brækker mig. Hvorfor har man givet tilladelse til det lort? Jeg synes, det er så grotesk skamfuldt, og der sidder en kulturborgmester derinde, der burde ryge ud på røv og albuer for at give lov til det. Vi må sgu have lidt højere æstetiske standarder i det her fucking land.«

Hvad mangler København for at blive verdens fedeste by?

»Når solen skinner, synes jeg København er verdens bedste by, og jeg elsker, at det er en af de eneste byer i verden, hvor der kan opstå trafikprop blandt cykler.

Men vi er ufatteligt dårlige til at udnytte området omkring Søerne, som er fuldstændig fantastisk. Trafikken omkring er i forvejen et helvede, så hvorfor ikke bare nedlægge vejene og inddrage dem?

Der kunne være et åndehul af cafeer, liv og butikker rundt omkring, og man kunne rense en af Søerne og lave badefaciliteter om sommeren. Det er så smukt et sted, og man kan kun forestille sig, hvilket Copacabana det kunne blive lige dér midt i København.«

Mattias Hundebøll elsker Søerne, men han ville ønske, at der var mere liv omkring dem, ligesom på Dronning Louises Bro. Fold sammen Læs mere Læs mere

Hvordan ser du på byens udvikling?

»Vi er gode til at udvide København med nye områder, og dem er der brug for. Men det er imponerende, at vi har formået at bygge nogle områder, der nærmest ligner fremtidsbyer, når vi har en by med en så æstetisk bygningshistorie, som vi har. Det er så uambitiøst, når vi har en så flot historisk by, der er fyldt med gamle murstensbygninger.

Det er på 30. år, man bygger de her områder, og det er jo bare ghettoer med en ny æstetisk plan. Der er ingen af stederne, man har formået at skabe en følelse af, at man rent faktisk er i København. Hvis man tager ud til området omkring Field’s, får man en følelse af, at man er landet i en by på Mars. Der går ingen mennesker på gaderne. Det er, som om de er nødt til at blive inde i de her kliniske bygninger, fordi man ikke kan trække vejret derude.«

»Jeg elsker, at København er en af de eneste byer i verden, hvor der kan opstå trafikprop blandt cyklister.« Fold sammen Læs mere Læs mere

Hvad burde være Københavns vartegn?

»Hvis København skulle have et nyt logo, skulle man tegne en silhuet af en cykel, der kører henover Knippelsbro med Kulturtårnet i baggrunden. Det er det, vi skal sælge København på. København er en cykelby.«

Hvis du skulle en købe en ny lejlighed i morgen, hvor skulle den så ligge?

»Hvis det bare var egoisten Mattias, ville jeg købe en lille skør lejlighed med skæve vægge i Larsbjørnsstræde. Men nu, hvor jeg har børn, skulle den ligge på Vesterbro, hvor man er ret tæt på Søndermarken og Frederiksberg Have, på Skydebanegades legeplads og ikke at forglemme Absalon Kirken på Sønder Boulevard, hvor vi tager ungerne med ind til fællesspisning flere gange årligt Jeg elsker det sted. Jeg bilder mig selv ind, at det må være sådan København var i 1920erne. Der har man formået at skabe et sted, der definerer hele lokalområdet. Det er nærmest en fritidsklub for både børn og voksne. Det er bare Absalon – og alle ved, hvad det er.«