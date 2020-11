Mandag fandt Joe Biden de helt store stjerner frem i valgets slutspurt

Det er ikke unormalt, at amerikanske præsidentkandidater får støtte fra kendte kunstnere, som både deltager og optræder til vælgermøder for at tiltrække flere stemmer. Men i år har der været ualmindeligt mange kendisser, som har blandet sig i den politiske debat – og de har primært befundet sig i Joe Bidens hjørne af bokseringen.

Blandt kendte profiler, som har givet ham deres støtte, er Bruce Springsteen, Cher, Madonna, Tom Hanks og George Clooney.

Og i går hev han to ekstra superstjerner frem fra værktøjskassen: Lady Gaga og Eminem.

Lady Gaga, som har været politisk aktiv gennem hele valgkampen i 2020, deltog til Joe Bidens allersidste vælgermøder i aftes, lokal tid, i delstaten Pennsylvania – Joe Bidens hjemstat og en af de svingstater, der kan ende med at afgøre valget.

»Uanset hvem du er, eller hvad du identificerer dig som, så er det nu din chance for at stemme imod Donald Trump – en mand, som tror, at hans status giver ham retten til at forgribe sig på jeres døtre, søstre, mødre og hustru,« lød det fra en passioneret Lady Gaga, der fortsatte:

»Stem på Joe (Biden, red.). Han er en god person«.

Og hvis man havde savnet at gå til koncert, så var Joe Bidens vælgermøde i går også stedet at være, for efterfølgende optrådte Lady Gaga med sine populære sange »Shallow« og »You and I«.

»VOTE«

Også andre kendte har vist deres støtte – dog mere diskret end Lady Gaga. I går fik Joe Biden nemlig rettighederne til at bruge rapperen Eminems verdenskendte nummer »Lose Yourself« fra Oscar-filmen »8 Mile« i en kampagnevideo.

Kampagnevideoen varer 45 sekunder og bruger den famøse intro af sangen, som lyder:

»Look, if you had one shot, or one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it or just let it slip?«

Videoen afsluttes med én klar opfordring: »VOTE«.

Det er ikke overraskende, at Eminem støtter Joe Biden, da han tidligere har kritiseret præsident Donald Trump adskillige gange, blandt andet i sange og interview. Men det er dog bemærkelsesværdigt, at han giver Biden-kampagnen rettighederne til sangen, som han sjældent tillader andre at bruge.

Også Donald Trump har fået offentlig støtte fra kendte profiler såsom Lil Wayne, Conor McGregor og Lil Pump.

Men Lady Gagas optræden var heller ikke gået Donald Trumps næse forbi. Mandag nævnte han til et vælgermøde, at sangerinden skulle optræde til Joe Bidens vælgermøde i Pennsylvania:

»Nu har han (Joe Biden, red.) Lady Gaga. Lady Gaga,« sagde præsidenten, hvorefter publikum begyndte at buhe.

»Jeg kunne fortæller jer mange historier om Lady Gaga. Jeg kender til en masse historier om hende,« lød den kryptiske kommentar fra præsidenten.

Over 96 millioner amerikanere har allerede stemt til præsidentvalget 2020.