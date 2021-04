Mai Villadsen: »Man kan ikke hilse på alle i København«

Hvor går du ud i København, når du skal spise? Eller hvis du bare skal have en drink (eller flere)?

»Jeg kommer fra en mindre by i det midtvestjyske og er ikke vokset op med at gå ud at spise. Hvis vi skulle svinge os op til at gå ud, så var det på Bones eller i Ikeas kantine. Restaurantkulturen er kommet lidt sent til mig. Nu har jeg en madklub med nogle venner og elsker at gå på oplevelse i den københavnske madscene. Der er så dygtige kokke, der bruger lokale råvarer og nyfortolker klassisk dansk mad og sublime udenlandske retter.

Jeg prøver at besøge mange forskellige steder, men en klassiker er for mig at gå på Aamanns og spise smørrebrød og drikke snaps.

En drink savner jeg meget i de her coronatider. Jeg er helt klart mere til brune bodegaer end smarte cocktailbarer. Jeg elsker den der hygge- og røverhistoriestemning, der kan opstå på sådan et gammelt værtshus. Her for nogle år siden opdagede jeg Esrom Kroen ved Nørrebro Station. Det er en god kombination af brunt værtshus og relativt gode drinks.

Jeg elsker alle slags øl – det kommer an på stemningen og tidspunktet. Jeg kan drikke de helt kulsorte og en let pilsner i solen. Men jeg kan også godt lide at gå på drinksopdagelse. Så drikker jeg gerne en espresso martini eller en whisky sour.«

»Jeg kan godt frygte, at København er ved at blive en by kun for de rige. At det bliver en storby som mange andre rundt omkring i verden, hvor det er eliten, der har råd til at bo.«

Hvordan vil du beskrive Københavns udvikling i den tid, du har boet i byen?

»Byen har udviklet sig både på godt og ondt, synes jeg.

Hvis jeg skal starte med det dårlige, så er det blevet sværere for almindelige mennesker at bo i byen, fordi boligpriserne bare galopperer derudad. Kapitalfonde forsøger nærmest at presse lejere ud af deres boliger. Særligt i Nordvest, hvor jeg bor, kan man virkelig se, hvordan området udvikler sig. Nogle mennesker, der måske ikke har så mange ressourcer, bliver skubbet ud.

Jeg kan godt frygte, at København er ved at blive en by kun for de rige. At det bliver en storby som mange andre rundt omkring i verden, hvor det er eliten, der har råd til at bo. Det vil betyde, at almindelige mennesker, der arbejder bag kassen i supermarkedet eller på plejehjemmet, ikke har råd til at bo i den by, hvor de arbejder. At unge mennesker får svært ved at komme til den by, de har brug for at være i for at studere. Det synes jeg ville være rigtig ærgerligt og trist.

På den anden side er der kommet mere liv i København og flere steder, man kan være sammen udenfor. Havnen kan man bade i, fordi den er blevet så ren. Der er flere madmarkeder og steder, der bliver taget i brug af kreative folk. Byen bliver på en eller anden måde mere levende at være i. Det synes jeg er fedt.«

FAKTA Blå bog: Mai Villadsen Mai Villadsen er født i 1991 og opvokset i den vestjyske stationsby Kibæk. Hendes farmor, som var fagforeningsformand for syerskerne i Herning, er hendes politiske forbillede. Hun flyttede som 18-årig til København, hvor hun blev student fra Gefion Gymnasium i 2011. I hendes 11 år i hovedstaden har hun hovedsagelig boet i Nordvest. I 2012 blev hun formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning. Ved valget i 2019 blev hun valgt til Folketinget for Enhedslisten. Siden har hun været partiets klima-, miljø- og naturordfører og på et tidspunkt også ordfører for uddannelse, kultur og ligestilling. I februar 2021 afløste hun Pernille Skipper som politisk ordfører, da Enhedslistens vedtægter sætter grænser for, hvor mange gange partiets folkevalgte må genvælges. FOLD UD FOLD UD

Hvad mangler København for at blive verdens fedeste by?

»Jeg tror faktisk, at jeg synes, at København er verdens fedeste by. Når jeg har været ude at rejse og kommer hjem, så slår det mig altid, hvor smuk en by vi bor i. En by, som har formået at bevare så mange fantastiske bygninger og grønne områder. Der er særegne kvarterer, alt efter hvor du begiver dig hen, selvom byen ikke er så stor.

Jeg kunne godt savne noget mere grønt. Vi kunne bruge byen bedre ved for eksempel at have grønt på hustagene, urban farming og flere forskelligartede kulturtilbud. Det er ret fantastisk, hvordan nogle af de kirker, der har stået næsten tomme, er blevet omdannet til steder, hvor folk mødes, spiser aftensmad sammen og spiller banko. Mere af det.«

»Jeg har selv taget fisketegn for nylig. Ikke fordi jeg fanger så meget, men det er lidt et nyt kapitel af byen, der har åbnet sig for mig.« Fold sammen Læs mere Læs mere

Hvilket sted i København holder du mest af?

»Jeg holder rigtig meget af Bispebjerg Kirkegård, som jeg bor relativt tæt på. Jeg kommer der dog ikke så meget i de uger, hvor der er overrendt af folk, der skal se kirsebærtræerne blomstre. Kirkegården er stor og fyldt med gamle træer og en historie, man bevæger sig rundt i.

Jeg går ofte tur og kan godt lide at gøre det i noget, der er grønt. Ofte vandrer jeg rundt på kirkegården med en veninde – eller alene, mens jeg lytter til en podcast. Landskabsarkitekturen er ret vild. Man går fra den ene storslåede allé til den næste og ser på fugle og egern – lidt af det liv, jeg også er opvokset med. Det er et lidt overset, roligt åndehul i en by fyldt med trafik og liv.«

Hvad ville du undgå at vise en udenlandsk gæst?

»Jeg ville virkelig ikke tage dem med på Strøget. Det er så ærgerligt, fordi den her ellers virkelig fantastiske, kæmpelange gade nærmest udelukkende består af fastfoodkæder og store brands. Der er ikke særlig meget lokalt særkende. Jeg ender der alligevel altid, når mine forældre er på besøg. Nu er de jo ikke udenlandske gæster. Min mor insisterer på, at vi skal på Strøget. Så jeg kommer der jævnligt, men det er ikke med min gode vilje.«

Færdiggør sætningen: Hvis jeg var overborgmester, ville jeg …

» … lige nu ville jeg kæmpe rigtig hårdt for at stoppe byggeriet på grønne områder som Amager Fælled. Arbejde for at få flere billige boliger for mennesker med lav indkomst. Og så ville jeg udbygge den kollektive trafik og cykelstierne og på den måde gøre det lettere for folk at komme rundt.

Jeg synes, at det er fuldstændig fantastisk, at vi i Danmark, hvor det regner og blæser en del, har lavet så stor en cykelby. Det giver en fantastisk frihed, at man kan bevæge sig gennem byen på bæredygtig vis. Bilerne fylder relativt lidt. Men der er stadig gader og områder, hvor det halter. Når jeg cykler ned gennem Rantzausgade på Nørrebro, kan jeg godt blive bekymret engang imellem.

Så synes jeg, at det er vigtigt, at København også er en by, hvor vi har plads til forskellighed og også til folk, der er udsatte. Vi skal værne om at have ordentlige væresteder og områder, hvor folk kan komme, selvom de ikke lige har et 8-16-job og er børnefamilie.«

»Der er et eller andet over at stå der i solskin, koble helt af og synge en sang om, at sådan et andendivisionshold er på vej i Champions League. Det holder aldrig op med at være sjovt.«

Hvad er din seneste kulturoplevelse i København?

»Jeg går ret meget i teatret, selvom det nu er noget tid siden. Særligt elsker jeg Det Kongelige Teater, fordi der er så meget forskelligt. Jeg har sågar begivet mig ud i opera og ballet, selvom jeg synes, det er lidt svært. Men det er også fantastisk inspirerende at sidde der i sædet på et teater og se levende mennesker udleve en hel masse følelser. Det er helt magisk.«

Beskriv en perfekt lørdag i København!

»Det kunne være en sommerdag med gåtur på Bispebjerg Kirkegård med kaffe, hvor jeg kan sludre med min kæreste eller en ven. Og så har jeg fået en hobby med at tage i Det Kollektive Klædeskab, hvor man kan bytte tøj. Det er bæredygtigt og samtidig fedt, at man kan få nyt tøj. Så der ville jeg cykle ned, enten til Nørrebro eller til Vesterbro.

Hvis det skulle være rigtig godt, ville jeg hoppe en tur i den skønne rene havn og måske spise aftensmad i solen ved vandet på Kayak Bar, og så ville jeg tage til koncert. Jeg tænker stadig på i sommer, hvor jeg var til koncert i Byhaven. Vi stod der, mens solen gik ned, og hørte musik og drak øl og smådansede. Så kan man trække sin cykel hjem forbi søerne. Jeg elsker lyse nætter i København.

Et andet bud ville helt sikkert være at købe en grovbirkes i Rema 1000 og tage ud på Brønshøj Boldklubs stadion. Så ville jeg heppe og råbe bøvede ting og bagefter tage på brun bodega. Til sidst ville jeg spise en durum eller nogle pomfritter på vej hjem.

Mit hold er helt sikkert Brønshøj Boldklub. Det er vitterligt, fordi jeg flyttede i kollektiv i Brønshøj, relativt tæt på stadion. Vi besluttede os for, at nu skulle vi være rigtig lokale og tage ud at besøge det lokale hold. Det var kærlighed ved første blik. De er enormt søde og sjove. Der er et eller andet over at stå der i solskin, koble helt af og synge en sang om, at sådan et andendivisionshold er på vej i Champions League. Det holder aldrig op med at være sjovt.«

Den dag, Mai Villadsen køber fast ejendom, bliver det nok ikke i København: »Jeg elsker byen, men savner mere natur og mere plads. Hver gang, jeg kommer ud af byen, sænkes mine skuldre en smule.« Fold sammen Læs mere Læs mere

Hvad skal københavnerne blive bedre til?

»Jeg kommer fra landet, hvor alle kender alle, og selv om man ikke kender en person, hilser man på vedkommende. Man kan ikke hilse på alle i København, for så ville vi alle sammen blive lidt vanvittige. Men jeg så gerne, at vi i det mindste gav os bare lidt tid til at sludre med dem, vi bor i opgang med – nogle, der er halvfremmede, men som vi alligevel deler livsbetingelser med. Det savner jeg lidt.

Det er jeg heller ikke selv verdensmester i. Det er noget, man kan savne i en storby, og som jeg tror gør, at rigtig mange føler sig ensomme blandt rigtig mange mennesker.«