Mads Christensen: Elbilerne buldrer derudad… NOT!

Jeg læste fornyligt en skøn bog. »Farligt« hedder den. Skrevet af Hans Jørgen Nielsen og Steffen Andersen. De to forfattere gør op med unødig og irrationel angst og forklarer, hvorfor vi avislæsere er så nemme at narre. De giver i bogen et par gode tip til nyhedslæsning og anbefaler, at man altid spørger sig selv, hvem eller hvilke der kan have fordel af en given avisartikels form og vinkling.

Det er blevet langt sjovere at læse avis efter jeg har vænnet mig til at benytte deres artikel-vurderingssystem.

I disse dage kan man i landets aviser læse, at det går fremragende med salget af elbiler. Ja, faktisk boomer det marked helt vildt! Ingen kan angiveligt følge med, og salget er øget med mange hundrede procent siden årsskiftet, kan man læse.

Hmmmm, det må jeg nok sige. Gad vide om de journalister, der her trutter i elbilernes trompet, har gjort dig den umage lige at kigge på tallene?

Det er 10 år siden, at Better Place gik i luften i Danmark. Der udrulledes et landsdækkende net af batteriskiftestationer, som skulle servicere alle de danske elbiler på en sådan måde, at man med 70 kilometers interval, ville kunne finde en robot, som udskiftede bilens batteri, så man kunne køre videre med få minutters forsinkelse. Anlægsarbejdet kostede godt og vel 1.000.000.000 kroner og kunne servicere én specifik elbil. Renault Fluence. Det totale salg af disse Renault elbiler nåede op på 274 styk alt i alt, og Better Place gik selvfølgelig på røven med et brag. En milliard kroner!

Ved COP 15 mødet i Bella Center i 2009 stod en af de daværende direktører for Institut for Fremtidsforskning på talerstolen og proklamerede med stor patos, at »Om ti år kører vi alle i elbiler!«.

Manden må formodes at være i jobsøgning i dag, for hans floskuløse postulat afdækkede, hvor svært det er at spå … specielt om fremtiden.

Ti år er således gået med daglig snak og skriverier om elbilernes mange fortræffeligheder. Politisk velvilje, journalistisk højglanspolering og en generel bred og altfavnende folkelig vilje … så længe vi ikke selv skal købe en.

At lithium-ion-batterierne i en almindelig familie el-bil er en gigantisk CO2-sviner i sin produktion, og at eksempelvis en Tesla skal køre umådeligt mange kilometer, ifølge det tyske ADAC testinstitut adskillige 100.000 kilometer, før der er opnået postuleret CO2-neutralitet, at en moderne EURO-6 godkendt dieselbil i øvrigt er langt mindre miljøbelastende, syntes ikke at være relevante informationer i den stærkt ensidige forherligelse af elbilerne. At bestanddelene i lithium-ion-batterierne af naturens hånd er stærkt begrænsede, og at kobolt, som er den tekniske flaskehals, kun udvindes i DR Congo, som i øvrigt plages af både borgerkrig og Ebola-pandemi, skal da heller ikke skygge for den gode historie.

At vores el-net slet ikke er dimensioneret til at lade el-biler i stort antal, skal vi heller ikke bekymre os om. At samtlige danske fortove i givet fald skal graves op, og tykkere kabler lægges ned, er blot en teknikalitet.

At selv den mest skrabede og fesne plastic el-bil koster mindst det dobbelte af en tilsvarende almindelig bil syntes også irrelevant, og man må jo forstå, at salget boomer, elbilerne bliver revet væk …. Vi kan SLET ikke følge med!!

Men nu har jeg vist trukket den længe nok. Her kommer tallene:

I Danmark har vi i dag 2,5 millioner indregistrerede personbiler. Læg dertil 390.000 gulplade og papegøjebiler. 168.000 motorcykler, en håndfuld busser og lastbiler og således et totalt tal på næsten 3.300.000 indregistrerede motorkøretøjer på de danske veje – det er rekord.

Tør du gætte på, hvor mange af disse 3,3 millioner køretøjer der er elbiler …..?

Efter ti år? I procent? I promille? I styk?

Du skal ikke gætte, det bliver under alle omstændigheder pinligt for os alle sammen. Ifølge CRM (Central Registret for Motorkøretøjer) er det aktuelle tal dags dato:

11.440.

Efter ti års målrettet penetration, historisk politisk velvilje, afgiftsfritagelser, befolkningsbåret skønsang og et positivt mediepres uden sammenligning.

11.440.

I Jylland kalder man sådan et tal for nul-komma-nul-komma-numsehul!

Lad dig endelig ikke forstyrre af det ubetydelige faktum, at staten ifølge Ekstra Bladet siden 2017 har bidraget til den grønne omstilling af det officielle Danmarks vognpark med indkøbet af 1 … ÉN!! … elbil samt at Transportminister Ole Birk Olesen (LA) fastholder, at statskassens 44 milliarder kroner store indtægter på bilafgifter også i fremtiden skal indkradses fra privatbilismen, grøn eller ej.

Jeg er tilhænger af biler, jeg hylder privatbilismen. Jeg tror på elbiler, brintbiler, bio-biler, selvkørende biler, flyvende biler – jeg tror på alle biler, men jeg er træt af at blive talt ned til i aviserne. Elbils-salget buldrer IKKE derudaf, det snegler sig afsted i ynkelig og halvhjertet slendrian.

Måske Statsminister Lars Løkke Rasmussen skulle have rådført sig med Institut For Fremtidsforskning før han, helt naivt, kom til at love os en million elbiler i 2030?