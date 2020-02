Leonora Christina Skov: »Alle kroppe er ikke smukke – det er en løgn, vi fortæller hinanden«

Hvad skal den velklædte kvinde altid have i sin garderobe?

»Selvfølgelig røde sko. Jeg har selv 15 par. Man må bare konstatere, at røde sko passer til alt. Og så skal hun have en kjole, der sidder godt, og som hun altid har lyst til at tage på. Jeg er glad for farven rød, også på mine kjoler. Af samme grund kan jeg ikke have røde frakker. Så ville jeg ligne en sindssyg. Heldigvis er jeg også glad for marineblå, så det er farven på min frakke og mange af mine accessories.«

Hvad er kvalitet for dig?

»Tøj, der har de rigtige mål, og er syet så det passer perfekt. I mit tilfælde er det vigtigt, at det ikke er klassisk stangtøj, for det sidder som regel dårligt på mig. Til gengæld er jeg totalt uinteresseret i, om folk har set mig i mit tøj før. Jeg fik lavet en rød »Leonora kjole« hos Ecouture fuldstændigt efter mit hoved og mine mål. Den havde jeg på til alle mine foredrag i halvdelen af 2018 og hele 2019. Den blev min signatur, og folk rundt omkring i landet, kommenterede faktisk på, at det var fedt at se den i virkeligheden. Jeg har en pakkeliste fuldstændig som Joan Didion, fordi jeg rejser så meget. Den følger jeg slavisk helt ned til æblet, jeg skal huske til togturen.«

Hvordan synes du generelt, den danske kvinde er klædt?

»Jeg synes godt, at de kunne være modigere i deres påklædning. Der er meget sort, gråt og brunt året rundt. Mange kvinder siger, de bliver glade af at se mig, og at de ville ønske de turde kaste sig ud i en mere farvestrålende garderobe. Men der er jo ikke noget »farligt« ved farver. Jeg ville ønske, at kvinder klædte sig dristigere, særligt når de kommer op i årerne. Mere som i New York, med hatte, turbaner og små, udklædte hunde. Herhjemme står der »undskyld, at jeg er blevet ældre« ud over alt for mange.«

Hvad fortæller det om danskerne, at de flestes yndlingsfarve er sort?

»Det siger noget om, at vi er utroligt bange for at stikke ud. Og når vi gør det, om det så er med vores påklædning eller livsførelse, får vi virkeligt mange spørgsmål. Men mange bruger også min påklædning som en indgang. De komplimenterer mine sko, og så er vi i gang. Alt for mange synes, at det er farligt at være anderledes, så de spiller altid det sikre kort. Det gør jeg aldrig. Det eneste tøj, jeg køber fra nyt, er fra nichemærker i 50er-stil. Mondo Kaos i Birkegade er god og på nettet er jeg vild med »House of Foxy,« »Emmy Design,« »Palava« og »Love Ur Look«. Og så er der kjolesalonen »Miss Dotty,« som kun har åbent to gange om året. Jeg har kjoler derfra i uld, der er 15 år gamle. Jeg har i det hele taget mange kjoler, der er både 10, 15 og 20 år gamle.«

Hvad kunne du aldrig finde på at tage på på arbejde?

»Jeans. Og i det hele taget sådan noget som bukser og en sweater. Jeg ejer ingen af delene. Jeg har heller ikke regntøj eller gummistøvler. Hvis det regner, tager jeg en taxa, eller kører på cykel med solbriller, hat og mine glimmerstøvler fra Roccamore. Jeg kan rapportere, at de fungerer glimrende som regnstøvler.«

Hvad har været dit bedste køb til alle tider?

»Det er et par høje Kenzo-sko i rød lak. Jeg købte dem som 24-årig. Jeg var studerende og havde slet ikke råd til dem, men heldigvis sparede jeg sammen. Glæden ved laksko blev grundlagt der. Jeg har fået dem forsålet syv gange, og de er røget på loftet nu, men jeg kan ikke smide dem ud.«

Hvad er det klogeste stilråd, du har modtaget?

»Jeg har en frisør, der altid prøver at give mig stilråd. Jeg burde følge dem, men det gør jeg ikke. Han frarådede mig min høje, bobbede toupering, men jeg holdt fast i den længe, selv om den fik mig til at se damet ud. Han siger også, at hvis mit hår skærer ved kæben, får jeg et meget bredt ansigt. Det er rigtigt. Jeg har et »television face,« og det kunne jeg vælge at skjule, men hvorfor skulle jeg?«

Hvornår bliver forbrug til overforbrug?

»Det oplever du på det der knaldede loppemarkeder ved Charlottenlund Station, hvor kvinder sælger ud fra smagløst store bunker af dyrt mærketøj, hvor de ikke en gang har taget mærket af. Det er for meget. Så støt dog et barn i Afrika i stedet for at købe alt det tøj!«

Hvad er det mest usande, vi fortæller hinanden om stil?

»At vi alle sammen er smukke. Hvis det var sandt, kunne vi jo alle sammen leve af at være modeller. Er jeg smuk? Nej, egentlig ikke. Jeg er meget pænere med makeup, for uden ser jeg helt bleg og udvasket ud, og mit hår er farvet meget mørkere for at skabe noget kontrast. Alle kroppe er heller er ikke smukke. Og hvad så? Bare fordi man ikke er konventionelt smuk, kan man jo godt være glad for sin krop og synes, at man ser fabulous ud.«

Hvilken beklædningsgenstand er overvurderet? Og undervurderet?

»Alt i velour er undervurderet. Det er et fremragende materiale, der skulle bruges meget mere. Det er slidstærkt, holdbart og så flot til kjoler. Til gengæld er de der taljekorte frakker svære. Det er ikke godt at blive skåret midt på kroppen, medmindre du er meget tynd. Kvinder må også sige farvel til 2019s grimmeste dille: De forvoksede mavebælter, båret over skrå som en taske. Den korte skrårem gør bare ikke noget godt for nogen kvindes brystparti.«