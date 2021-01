Lars Seier: Grimt at se udskamningen af danskere på Dubai-ferie

Få fænomener har vakt så meget kritik og debat under coronaepidemien som de danskere, der i januar har valgt at holde solferie i Dubai, og som blandt andre tæller Nicklas Bendtner, Mikkel Kessler og dennes familie, samt Venstres udlandsordfører, Michael Aastrup Jensen. Mens debattører som Anne Sophia Hermansen og Jim Lyngvild i Berlingske kalder Dubai-danskernes feriebilleder for skamløse og uansvarlige, får de støtte fra milliardæren og iværksætteren Lars Seier Christensen.

I et skriftligt interview til Berlingske siger han, at det som udgangspunkt er folks opførsel, der er afgørende, ikke hvor de befinder sig.

»Hvis man opfører sig ansvarligt og bliver testet jævnligt, er det i min optik ret ligegyldigt, hvor man opholder sig. Og for os mange, mange tusinde danskere, der bor i udlandet, er det jo ikke, fordi Danmark virker særligt strengt eller restriktivt, snarere mindre end mange andre steder. Så man er ikke sikrere i Danmark end andre steder, hvis man opfører sig uansvarligt. I nogle tilfælde tværtimod,« skriver Lars Seier Christensen.

»Emiraterne har faktisk indtil videre både færre smittede og færre døde end Danmark. Så måske skulle vi slappe lidt af med fingerpegningen og få forbedret vores egen smitteopsporing i stedet. Uanset hvad er udskamningen af andre mennesker grim at se på, hvis den ikke er begrundet i konkret viden om uansvarlighed. Hvis man har konkret viden om, at nogen er til fare for sundheden, synes jeg, det er noget andet, men det har altså ikke noget med geografi at gøre.«

Måske vi skal tænke os lidt om, før det her bliver Den Store Udskamnings Dyst? Der er ikke nogen særlig grund til at... Slået op af Lars Seier Christensen i Lørdag den 23. januar 2021

Han har ikke noget præcist bud på, hvorfor Dubai-ferierne vækker så megen vrede, men tilskriver det »manglende logisk sans«.

»Som sagt, det er ikke stedet, men ens personlige ansvarlighed og opførsel, der afgør, om man er en større eller mindre smitterisiko. Hvis man opfører sig som en idiot i Dubai, gør man det sikkert også i Danmark,« skriver han.

Forsigtig opførsel

Han ville dog næppe selv tage på ferie i Dubai, men det skyldes først og fremmest, at han opfører sig forsigtigt under pandemien.

»Hvis man ikke kan give den lidt gas, er der jo ikke så meget grund til at tage på ferie, hverken i Dubai eller andre steder. Men hvis andre synes, det er rart at ligge lidt afsondret ved en swimmingpool og få lidt sol på maven, under ansvarlig iagttagelse af almindelig sund fornuft, bliver det ikke mig, der insisterer på, at de skal rende rundt i travle danske supermarkeder og føle sig som bedre personer,« skriver Lars Seier Christensen.

9. januar besluttede myndighederne, at alle passagerer, der fløj til Danmark fra Dubai, skulle have en frisk negativ covid-19-test. Men da det efter flere henvendelser stod klart, at flere af de negative test fra Dubai var falsk negative, indførte Transportministeriet et totalt flyveforbud mellem Danmark og Emiraterne. 33 danskere havde da fået foretaget en test for covid-19 i Dubai, som ved kontrol efter hjemkomsten til Danmark viste sig at være falsk negativ.

Også Venstres udenrigsordfører, Michael Aastrup Jensen, trodsede Udenrigsministeriets anbefalinger og aflagde besøg i Dubai i starten af januar. Et besøg, som han siden har beklaget.

Fra Transportministeriet oplyses det, at flyveforbuddet står ved magt i de fem dage, det varer, og at man har fået oplyst fra De Forenede Arabiske Emirater, at man der arbejder på en løsning med at lave tilstrækkeligt sikre test.