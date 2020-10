Lækre mødre er in, skrev modemagasin – men så skabte Nanna en hvirvelvind af bleuheld og babygylp

»Yummy mommies« fylder i bybilledet og på sociale medier, og børn er tidens nye »it-accessory« – en pyntegenstand, man ønsker at blive set med.

Nogenlunde sådan fik modemagasinet Elle formuleret sig på sin Instagramprofil tidligere på ugen, og det har vakt stor kritik.

»... og pludselig var de overalt. De såkaldte ‘yummy mummies’, der får det til at se legende let ud at være en chik mor. Børn er blevet den nye it-accessory. Men hvordan skete det lige i en tid, hvor vi får børn senere og senere, og vi har travlt med arbejdsliv, venner og at realisere os selv?« skrev magasinet og lagde en række billeder op af modebloggere med børn.

Først blev opslaget redigeret, siden pillet ned og beklaget.

Kommentarfeltet var rødglødende, og mødre har beskyldt magasinet for at tegne et rosenrødt billede af moderskabet og er på sarkastisk vis begyndt at tagge billeder af bleuheld, babygylp og indtørrede havregrødspletter med #yummymommy.

Elle har lagt sig fladt ned og kaldt ordvalget, som var taget ud af en kontekst, »kluntet«.

»Der er selvfølgelig ingen på Elle, der mener, at man får børn for at få en accessory,« skriver magasinet og fortæller, at opslaget skulle henvise til en tendensartikel, hvor en Elle-skribent tager sin egen situation som 30-årig og barnløs under behandling og kommenterer, hvordan hun oplever at møde chikke mødre med børn her, der og alle vegne.

En af de mødre, som har ledt kritikken mod Elle, er Nanna Schultz, stifter af Momkind og mor til to piger.

Hun opdagede opslaget, da flere mødre henledte hendes opmærksomhed på det.

»Det er problematisk og uheldigt, for jeg synes, Elle har et ansvar. Hvorfor ikke lave et interview med Olga Ravn (forfatter, som for nylig er udkommet med en bog om fødselsdepression, red.) i stedet og ride med på den bølge, der er i gang, hvor vi ikke lægger skjul på, at moderskabet ikke kun er pænt,« siger Nanna Schultz, som har læst tendensartiklen tre-fire gange nu og stadig ikke forstår, hvad Elle vil med den:

»Yummy mommies – er det noget, vi skal stræbe efter at være? Definitionen i Elle er, at det er en attraktiv og utroligt lækker mor, som er velplejet og upåklageligt chik. Det er jo langt fra virkeligheden for størstedelen af mødre,« siger hun.

Derfor besluttede Nanna Schultz at lave et modsvar og vise, hvordan moderskabet i virkeligheden ser ud ved at opfordre kvinder til at dele deres mest ærlige mor-billede og benytte #momkindness.

»Og så blev det bare en hvirvelvind af fantastiske billeder. Gylp, lort ud over det hele og så videre – meget eksplicit i den anden retning end den, Elle havde startet. Det har været så rørende at se, for pludselig var det et fællesskab af mødre, der talte, i stedet for et modemagasin, og fællesskabet sagde: Pak glansbilledet væk, sådan her ser moderskabet også ud,« siger Nanna Schultz.

Berlingske har forsøgt at få et interview med Elles chefredaktør Cecilie Ingdal, men meldingen er, at hun ikke har mulighed for at lade sig interviewe i dag.