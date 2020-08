Lægeforeningens formand lægger pres på Hjerteforeningen: »Luk P.S. I Love You«

Hjerteforeningen bør trække det stærkt kritiserede ungdomsprojekt P.S. I Love You tilbage og erkende, at det aldrig skulle være blevet ført ud i livet.

Sådan lyder opfordringen nu fra Lægeforeningens formand, Camilla Noelle Ratchke, der også tidligere har meldt sig i koret af kritikere af det stærkt omdiskuterede projekt.

Projektet P.S. I Love You har mødt heftig kritik fra flere fagfolk, der mener, at Hjerteforeningen blåstempler pseudovidenskab. Efter ugers massiv kritik valgte foreningen at bøje sig og afbryde samarbejdet med de alternative behandlere. Det skete, efter at Berlingske beskrev, hvordan foreningen inddrog alternative metoder som fjernhealing og hesteterapi og teorier om, at man »kan tænke sig rask« i jagten på en yngre målgruppe.

Camilla Noelle Ratchke, formand for Lægeforeningen »»Hvis Hjerteforeningen skal bevare sin troværdighed, må de trække det tilbage.««

Men beslutningen om at stoppe samarbejdet med de alternative læger er slet ikke nok til at rette op på skaden, lyder det nu fra Lægeforeningens formand. Hun mener, at det er udtryk for »dårlig dømmekraft« at lade projektet køre videre, efter at flere har rådet Hjerteforeningen til at erkende, at projektet var et fejlskud.

»Kære Hjerteforening, træk P.S. I Love You tilbage nu, og kom videre i arbejdet med at nå nye målgrupper – denne gang med fagligheden i orden,« lyder det fra formanden i en leder i Ugeskrift for Læger.

Ifølge Camilla Noelle Ratchke har projektet og det, at Hjerteforeningens direktør gentagne gange har forsvaret det, skadet foreningens omdømme betydeligt.

»Det er slet ikke tilstrækkeligt kun at stoppe samarbejdet med de alternative behandlere. Det kan godt være, at man fjerner de stemmer, der har været kritik af, men rammen for projektet står stadig uændret tilbage. Man bliver nødt til at erkende, at man kommer helt skævt fra land, når foreningen inddrager indhold, der ikke er forankret i det, lægevidenskaben ved om hjertesygdomme,« siger hun.

»Jeg vil klart opfordre dem til at trække projektet hurtigt tilbage og bagefter finde ud af at skille skidt fra kanel og få ryddet op i de ting, de videreformidler,« siger Camilla Noelle Ratchke.

Hun er uforstående over for, at man ikke trækker kampagnen tilbage, indtil man har gentænkt det og fået sørget for, at det baserer sig på et lægefagligt grundlag.

»Når et projekt får den modstand og bevågenhed, der endda er startet indefra med kritik fra en tidligere medarbejder, så bør man genoverveje, om det er den rigtige vej, man er gået. Hvis Hjerteforeningen skal bevare sin troværdighed, må den trække P.S. I Love You tilbage,« siger hun.