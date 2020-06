Kvinde brød grædende sammen i nyt DR-program om »krænkelsesparathed«

Krænkelsesparathed er en del at tidsånden, og et nyt program på DR2, »Bruuns Stue«, skal teste og udfordre grænserne for, hvad der krænker.

Men allerede på den første optagedag i onsdags gik det helt galt med det nye programformat, skriver Ekstra Bladet.

En af deltagerne, en somalisk kvinde, sagde ja til at få oplæst en krænkende joke om en somalisk person, mens publikum så på. Men joken, som Ekstra Bladet ikke har ønsket at videregive, var så grov, at kvinden begyndte at græde, da den blev læst op af en af deltagerne i programmets såkaldte quizpanel, TV-vært Huxi Bach.

Programmets vært, Rasmus Bruun, bekræfter episoden.

»Så vidt jeg var orienteret, var statisten bekendt med vittigheden og det setup, der blev lavet, men det viser sig så, at der er gået noget galt i briefingen. Den kvindelige statist begynder at græde, og efter det er sket, er der flere, der ikke ønsker at fortsætte programmet, så vi tager en pause og taler om, hvad der er sket,« siger Rasmus Bruun til Ekstra Bladet.

DR har efterfølgende beklaget episoden og er nu ved at gennemgå programkonceptet sammen med det selskab, Heartland, som producerer programmet for DR.

Lisbeth Langwadt. programchef, DR2 »Det er klart, at vi nu ser meget grundigt på, om det lever op til det, vi gerne vil med programmet.«

»Der er tale om en del af nogle optagelser på allerførste optagedag til et program, der først skal sendes om et stykke tid. Det er klart, at vi nu ser meget grundigt på, om det lever op til det, vi gerne vil med programmet. Den konkrete måde, det udvikler sig på under optagelserne, har vi undskyldt over for den medvirkende,« skriver programchef Lisbeth Langwadt i en e-mail til Ekstra Bladet.

DR beskriver selv programmet på denne måde:

»Bruuns Stue er en skarp, aktuel og humoristisk quiz på DR2 med satiriker Rasmus Bruun som vært. Han udfordrer både seere og gæster på deres grænser – og på deres krænkelsesparathed. Vi lever i en »krænkelseskultur«, hvor det af og til kan være svært at navigere med krænkelseskulturen og politisk korrekthed, uden at træde nogen over tæerne.«

TV-vært Rasmus Bruun, der har modtaget flere radiopriser og er kendt fra satireprogrammet »Den Korte Radioavis« på Radio24syv, som han producerede sammen med Frederik Cilius, måtte altså konstatere sandheden i, at »vi lever i en »krænkelseskultur«, hvor det af og til kan være svært at navigere« – også selv om der er tale om et tilrettelagt »humoristisk« TV-program, hvor deltagerne er briefet på forhånd.

Ifølge Lisbeth Langwadt får episoden i onsdags ikke umiddelbart nogen konsekvenser.

»Der er tale om en del af de allerførste optagelser på den første optagedag på et program, der først er tænkt til at skulle blive sendt om et stykke tid. Vi er altså lige gået i gang, og som ved mange andre programmer er det alt for tidligt at sige, hvordan optagelserne ender med at blive brugt. Konsekvensen her og nu er, at vi har beklaget over for den medvirkende, der var berørt af episoden,« skriver hun i et skriftligt svar på spørgsmål fra Berlingske.

Hvad er formålet med et »humoristisk« program om et så svært og følelsesladet emne?

»DR2 er en kanal med fokus på kultur og samfund, der gerne går aktivt ind i aktuelle samfundstendenser, herunder den krænkelseskultur, som der tales meget om i denne tid, og i den proces øge forståelsen for hinanden. Hvordan programmerne konkret er skruet sammen, giver først helt mening at snakke om, når de er klar i den endelige udgave og danskerne kan støde på dem i fjernsynet,« skriver Lisbetht Langwadt.

Deltager: Meget ubehageligt

»Bruuns Stue« har et quizpanel bestående af en række kendte danskere, blandt andet TV-vært Huxi Bach og radiovært Iben Maria Zeuthen. Panelets deltagere skal på skift melde sig til at læse en krænkende joke eller et krænkende udsagn op for en bestemt person eller minoritetsgruppe, efter at de har fået oplyst emnet for udsagnet.

I forbindelse med episoden understreger programværten, at den joke, der blev læst op, ikke udtrykker Huxi Bachs holdning

»Det var et meget meget ubehageligt program at deltage i. Redaktionelt var det totalt ansvarsløst og ugennemtænkt. Hvad der skete helt konkret, har jeg ikke lyst til at komme ind på, fordi jeg ikke vil bruge de ord, der skal til for at gengive korrekt. Men også fordi jeg tydeligt sagde fra og ikke ville have noget med det at gøre, og det vil jeg stadig ikke,« siger Iben Maria Zeuthen til Ekstra Bladet.

Denne artikel er kl. 13.45 opdateret med DRs kommentarer til sagen. DR har ønsket at svare skriftligt og ikke mundtligt på Berlingskes spørgsmål.