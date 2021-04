Kulturkommentar: Joy Mogensen har overladt ministerposten til Kasper Hjulmand

Danmark har taget de første skridt mod at kvalificere sig til VM i fodbold i Qatar 2022. Men skal Danmark deltage i næste års VM i ørkenstaten Qatar, hvor mere end 6.500 gæstearbejdere indtil videre er døde i forbindelse med opførelsen af stadions og faciliteter?

En gruppe danske fodboldfans kræver, at Danmark boykotter VM i Qatar, hvilket bakkes op af mere end to ud af fem danskere i en Voxmeter-undersøgelse.

Kulturminister Joy Mogensen (S) meddelte dog på et samråd i sidste uge, at regeringen ikke vil bestemme, om Danmark skal boykotte VM i Qatar, men at den beslutning ligger hos idrætsorganisationerne. Kulturministeren bruger hermed armslængdeprincippet til at undgå at tage et politisk ansvar. I stedet overlader hun det til DBU og landsholdet at bestemme, hvilken holdning Danmark skal have til totalitære regimers brud på menneskerettigheder.

DBU har fornuftigt kritiseret Qatars værtskab, men har samtidig meddelt, at en boykot af slutrunden er en politisk beslutning, der skal træffes af folketinget. Det har nu efterladt landsholdet med sorteper. Imens Joy Mogensen prøver på at undgå at føre kulturpolitik, er landstræner Kasper Hjulmand således blevet de facto kulturminister.

Fodboldnationer som Norge og Tyskland foretog i sidste uge happenings for at kritisere forholdene i Qatar. I søndagens storsejr på 8-0 mod Moldova fulgte Danmark trop, da landsholdet ved den obligatoriske holdfotografering var iført protesttrøjer med teksten »Football supports change«. Christian Rothmann, formand for Danske Fodboldfans, kaldte det efterfølgende »en ommer« og et halvhjertet forsøg på at råbe op.

Landstræner Kasper Hjulmand forsvarer dog spillerne og siger, at det ikke er landsholdets ansvar at ytre kritik af Qatar. Kasper Hjulmand har derfor overladt beslutningen hos de enkelte spillere. Sidste år udtalte han således i podcasten »Landsholdslejren«, at han vil have forståelse for, hvis en spiller ønsker at boykotte slutrunden i Qatar og dermed ikke vil udtages.

I danmarkshistorien findes der eksempler på atleter, der har taget afstand fra totalitære regimer. Inge Sørensen vandt i 1936 OL-bronze i svømning. Olympiaden foregik i Berlin under nazisternes faner. Som 12-årig stod hun på sejrsskamlen – og til Hitlers store fortrydelse nægtede hun at heile. Kan det virkelig passe, at 12-årige Inge Sørensen har stærkere principper end 40-årige Joy Mogensen?

Det virker naivt, når regeringen insisterer på ikke at sammenblande idræt og politik, når værtsnationer som Qatar, Kina og Rusland så åbenlyst bruger store sportsbegivenheder som VM og OL som et politisk instrument til at legitimere deres totalitære regimer. Svaret er ikke nødvendigvis at boykotte VM i Qatar, men regeringen bør indtage en officiel holdning, i stedet for at lægge den danske udenrigspolitik i hænderne på en landstræner og nogle fodboldspillere.