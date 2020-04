Kritikken hagler ned over ny episode af succesfuld tigerserie på Netflix: »En fejl«

Netflix-serien »Tiger King« har taget verden med storm. Historien om zoo-indehaveren og tigercowboyen Joe Exotic og hans ærkefjende, Carole Baskin, der er modstander af at holde store dyr i fangenskab, er blevet kaldt årets vildeste Netflix-serie og er lige nu den mest streamede serie på Netflix i flere lande.

»Tiger King« er næsten utrolig, og jeg er besat,« skrev Politikens anmelder i sin anmeldelse af serien. Hun kvitterede med fem stjerner. Det samme gjorde Berlingskes anmelder, der beskrev serien som »en kras dej af fuldstændig grassat galskab, vold, promiskuitet, mere vold, narkomisbrug, kriminalitet og pleje af dyreunger«.

Men siden Netflix for nylig offentliggjorde en ny, ottende episode af serien, er historien om den skydeglade cowboy blevet sablet ned af flere anmeldere.

»En fejl«

Afsnittet bliver af film- og TV-mediet IndieWire kaldt »en fejl« og et forsøg på at fodre seriens popularitet med en minimal indsats.

Andre udenlandske medier kritiserer ligeledes det nye afsnit. Slate skriver, at det tætteste, seerne kommer på en overraskelse i det nye afsnit, er, at hovedpersonen Joe Exotic er bange for tigre.

Den nye episode blev offentliggjort tirsdag. I afsnittet mødes en stor del af de medvirkende personer i serien for at tale om tiden, der er gået, siden serien blev produceret. Techmediet TechRader skriver, at spørgsmålene, der bliver stillet i serien, »lyder som noget, man kunne smække sammen i Google Docs på 10 minutter«.

Til TV 2 Nyheder siger serieekspert Frederik Dirks Gottlieb, der står bag programmer som »Serieland« og »Stream 2.0«, at serien ligeså godt kunne være en podcast.

»Nu har de samlet det her cast, som så mange mennesker har fået et næsten Stockholmsyndrom-agtigt tæt forhold til, og så brænder man det af på den her måde,« siger han til TV 2 og tilføjer dog, at afsnittet er bedre end ingenting.

Det amerikanske medie New York Times er mere positive. Mediet skriver, at man ikke bør se afsnittet, hvis man er ude i en kritisk evaluering af kriminalsagen mod hovedpersonen Joe Exotic. Men hvis man vil se en reunion med de andre medvirkende, skal man se afsnittet.

Moralsk sidespor

»Tiger King« som helhed har desuden tidligere fået kritik af amerikanske The Atlantic, Vanity Fair og CNN.

Serien er blevet kaldt uetisk og forskruet, fordi den bevæger sig ud på et moralsk sidespor, hvor det ikke altid er sandheden, der bliver lagt på bordet.

Konkret er det blevet kritiseret, at hovedpersonen Joe Exotic beskylder sin rival, Carole Baskin, for at have dræbt sin eksmand. Påstanden bliver dyrket i serien, selv om en betjent understreger, at der ikke er beviser for påstanden.

Endvidere er serien blevet kritiseret for at være uetisk over for de medvirkende, fordi nogle af dem i flere optagelser fremstår påvirkede af alkohol eller stoffer.