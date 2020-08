Kritikere kaldte dem »elendige«: Nu vil Illum udstille Jim Lyngvilds omdiskuterede kirkebilleder

Vikingeentusiasten og designeren Jim Lyngvilds omstridte kirkebilleder skal udstilles i Illum i det indre København.

Marketingdirektør i Illum Lars Møller Nielsen siger, at stormagasinet med billederne ønsker at »overraske sine gæster«.

»Jim Lyngvild sætter stor kærlighed i de billeder og det billedkunst, han skaber. Det handler om, at Illum er et oplevelsesmagasin. Det er flot billedkunst, det er lavet med hjertet, og stilen komplementerer Illums ellers kuraterede univers,« siger han.

Billederne har hængt i Faaborg Kirke siden marts i år, men et splittet menighedsråd besluttede i starten af juli, at billederne ikke i fremtiden skal have plads i kirken.

Billederne er at finde i Illum fra 7. september 2020. Fold sammen Læs mere Læs mere

Kunsthistorikere har kaldt Jim Lyngvilds kirkebilleder for »eksplicitte«, »for poppede« og »rent ud sagt elendige«.

»De er simpelthen for eksplicitte og pågående. Med kirkekunst bør det være som med salmer: Budskaberne skal langsomt gå mere og mere op for en, næsten som noget meditativt. Og ligesom med salmerne skal kunsten i kirken give en stemning, som understøtter forkyndelsen. Det kan de her billeder ikke, og det må være rædselsfuldt at være den præst, som skal prædike ved siden af dem,« lød det eksempelvis fra præst og kunsthistoriker Anne-Mette Gravgaard til Kristeligt Dagblad.

Ikke religiøst

Adspurgt hvilke tanker man har gjort sig i Illum om, at billederne forestiller kristne motiver, svarer Lars Møller Nielsen:

»Vi har kigget på dem og tænkt, at det er smukt og æstetisk. Det sætter et smil på læben, og man har lyst til at kigge mere ind i universet. Og Lyngvild er en spændende person. Sidste år til jul havde vi babusjkaer med udfordrende budskaber som eksempelvis piercinger forskellige steder på kroppen.«

Det er ikke et religiøst statement fra Illums side?

»Nej, slet ikke. Vi ser det som en kærlighed til den måde, han laver billeder på.«

Hvad tænker du om, at billederne har mødt en hel del kritik?

»Vi forholder os til, at kunst er forskelligt, og dette er Lyngvilds billedkunst. De øjne, man ser med, er den måde, man læser kunst på. Vi går aldrig ind i nogen form for diskussion om, hvad andre mener og tror. Vi vil lave en spændende oplevelse,« siger Lars Møller Nielsen.

Udstillingen vil være at finde i Illum fra 7. september 2020.