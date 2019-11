AOK Abonnement

Kritik af DR-program: En mangel på tillid til, at litteraturen kan stå på egne ben

DRs nyeste litteraturprogram, Helt lyrisk, får hug for at bruge popmusikere til at formidle litteratur. Tidligere litterær direktør mener, at det er en »fejlvridning og en udflugt fra hovedforpligtelsen«, mens DR peger på, at de har alle danskere som målgruppe.