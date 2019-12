Kendt TV-vært: »Det perfekte eksisterer ikke, og man slår sig på livet«

Hvis du kunne gå tilbage i tiden og give dig selv et råd som teenager – hvad skulle det så være?

»Det skulle være, at det meste her i livet handler om at forstå andre mennesker og at kunne kontrollere sit eget store ego. Her taler jeg om mig selv. Jeg var som teenager en vildbasse med en uendelig tillid til mine egne evner, og den kombination gør, at man støder ind i mange kanter. Hvis jeg fra starten havde vidst, at det gælder om at aflure, hvordan andre mennesker fungerer, så ville jeg også have kunnet placere mig og kommunikere lidt mere elegant, end jeg gjorde igennem min opvækst. Jeg var ikke en ballademager, men jeg var nok lidt kæk og hurtig med kommentarerne.

Da jeg som nyuddannet 26-årig økonom begyndte i Finansministeriet, var det »fuldmægtig Mogensen«, som trådte ind ad døren. På den ene side var jeg jublende glad og syntes, at det job lige var mig, men på den anden side tog det mig nogle år at blive tilpasset som en kedelig, grå embedsmand, for det var jo sådan én, der var brug for. Hvis verden gik ned, skulle man have en puls på 11.

Jeg har brugt mange kræfter på at lære at komme ind i et rum og kunne læse folk: Er de glade, er de kede af det, er der en konflikt? Du kender sikkert den slags bøfler, som ikke kan det. Sådan var jeg nok lidt selv. Men jeg har brugt mange kræfter på at lære det, og det gør livet uendeligt meget nemmere og bedre, fordi man bliver mere sympatisk, når man interesserer sig for andre og skaber en dialog i stedet for bare at være en af de dér støjende bøfler.«

Peter Mogensen »De fleste mennesker i 20erne tror, at når de er kommet videre ind i voksenlivet, falder alt på plads. At man arbejder sig frem mod en ligevægt og så er glad resten af livet. Min erfaring er, at sådan er det ikke.«

Hvad er den vigtigste erfaring, du har gjort dig i livet?

»At det perfekte ikke eksisterer, og at man slår sig på livet. De fleste mennesker i 20erne tror, at når de er kommet videre ind i voksenlivet, så falder alt på plads. At man arbejder sig frem mod en ligevægt og så er glad resten af livet. Min erfaring er, at sådan er det ikke. Det har været en hård erfaring og erkendelse, for det har blandt andet omfattet en skilsmisse.

Men livet går op og ned, ligesom det gør i showbiz. Det er ikke sådan en tilstand af evig ro og skønhed, hvor man bare kan læne sig tilbage og nyde cigaren. Der er altid et eller andet missil, der rammer og ødelægger det hele. Det gør ondt, og det sker, når man mindst venter det.

Når mine næsten voksne døtre kommer og siger, at de har slået sig på et eller andet i livet, så prøver jeg sige til dem, at sådan er livet. Get used to it. Jeg troede selv, at det handlede om godt job, god familie og skøn kone, og sådan var det. Jeg havde det hele, lige indtil filmen knækkede.«

Hvilken dyd er efter din mening den mest overvurderede?

»Overforsigtighed. Jeg swinger meget dårligt med overdrevent forsigtige mennesker. Det passer ikke til min natur, og jeg mener ikke, at der kommer noget godt ud af det.

Johannes Riis, tidligere litterær direktør på Gyldendal, sagde for nylig her i Berlingske, at »Dumdristighed er en egenskab, jeg for det meste har betragtet på sikker afstand, og jeg synes ikke, det er sjovt at tænke på, hvordan verden ville have set ud, hvis den kun havde været styret af forsigtighed og mådehold. Så havde vi siddet oppe i træerne endnu.« Det var meget klogt sag og vidner om stor selvindsigt. Jeg er det modsatte af Johannes Riis, jeg er ikke særlig forsigtig, hvilket oplagt har sine minusser, men jeg kommunikerer bedst med folk, som er en lille smule risikovillige.«

Hvad er det mest luksuriøse, du nogensinde har købt til dig selv?

»Det er mit IWC Portuges Automatic armbåndsur, som har kostet 65.000 kr. Der er kun to cool ting, som mænd kan gå med. Det ene er et fedt ur. Det andet er fede sko. Jeg går i Church-sko (fra 4.000 kr. og op, red.) og har mit IWC-ur. Cool ur og cool sko. Det er det, man skal investere i. Mænd, der går rundt i dårlige sko – Lloyd eller sådan noget – det går altså ikke. Jeg snobber ikke, men lige de ting, synes jeg, er vigtige.«

Hvilken bog har haft afgørende betydning for dig – og hvordan?

»Der er mange bøger, som har haft stor betydning for mig. Dem, jeg selv har skrevet, er noget af det bedste, jeg har læst. Men hvis jeg skal fremhæve en bog, som jeg har læst for nyligt, så er det »Born to Run« af Bruce Springsteen. Han er min amerikanske storebror. Hans bog fortæller, at livet mildt sagt er mangefacetteret. Han har blandt andet måttet slås med depressioner.

Vi er alle sammen mennesker og slås med noget i vores liv, ligegyldigt hvor succesfulde vi er. Livet går op og ned, lige meget, hvem man er, og det beskriver Bruce Springsteen fantastisk godt. Han har gennem musikken fået afløb for sin vrede og frustration, og det kombineret med hans talent har været en eksplosiv cocktail. Vi kan bruge det til at tænke over, hvad vi andre gør, når vi skal igennem kriser – hvordan får vi luft.

For ham var det musikken. For mig er det de romaner, jeg sidder og skriver mellem klokken 22 og 24 og så at spille guitar i kælderen. Det er for mig en boble, hvor jeg er mig selv. Man skal af med tingene på en eller anden måde, og det beskriver bogen rigtigt godt.«

FAKTA Økonom og far til fem Peter Mogensen (54) direktør, politisk kommentator og TV-vært. Uddannet cand.oecon. fra Aarhus Universitet 1991. Har bl.a. været ministersekretær i Finansministeriet, sekretariatschef i Statsministeriet, politisk redaktionschef på dagbladet Politiken og partner i konsulentvirksomheden Accenture. Siden 2011 direktør i tænketanken Kraka. Har bl.a. skrevet romanerne »Skyggespillet« og »I bjørnens klør«. På TV 2 News er han kendt som politisk kommentator i »Tirsdagsanalysen« og tidligere som vært i programmet »Mogensen og Kristiansen«. Han har fem børn og bor i Gentofte. FOLD UD

Hvis du kunne skrive din egen nekrolog, hvad skulle der så stå i den?

»Der skulle stå: »Han kastede sig så ofte ud på de 70.000 favne vand, at han fandt roen til sidst.« Min natur er, at der skal ske noget, ellers kan jeg ikke finde ro. Jeg er nødt til gøre en masse, så jeg til sidst kan sidde på plejehjemmet og tænke, at jeg godt nok fik Rocked the House. Der skal ske noget i mit liv, og kun hvis der gør det, vil jeg til sin tid sidde med sjælefred på plejehjemmet. For mig handler livet om at komme ind i nogle hidsige situationer. Sådan har mit liv også været. Det har været rimeligt cliffhanger ind imellem. Dobbeltheden er, at det gælder om at have fuldt knald på for til sidst at finde ro.«

Hvad må man ikke udsætte dig for?

»Jeg er enormt dårlig til at sidde i større eller mindre selskaber med mange mennesker i et rum tre timer ad gange. Hvis man inviterer mig til julefrokost i familien, hvor man sidder i en lejlighed skulder ved skulder, så er jeg parat til at kaste mig ud fra Storebæltsbroen. Det kan jeg ikke rumme. Andre nyder det. Jeg kan det ikke. Jeg kan ikke dialogen, jeg mister fokuseringen, og jeg bliver ret hurtigt deprimeret, så jeg holder mig væk fra det. Det er en underlig fobi.«

Hvordan heler man et knust hjerte?

»Tid, Brunello, løbebånd og arbejde. Sådan heler man et knust hjerte. Så skal det nok gå, og mere er der ikke at sige om det.«

Peter Mogensen »Når jeg ser den guitar, bliver jeg så uendelig opstemt og glad. Den lyder som en engel. Når den begynder at spille, er det som at stå lige ved siden af en Airbus 380, når den letter.«

Bortset fra din fødsel, hvad har så været dit livs mest afgørende øjeblik?

»Det var, da min Nash Telecaster-guitar for tre år siden kom med pakkepost fra USA. Det var absolut mit livs mest afgørende øjeblik. Når jeg ser den guitar, bliver jeg så uendelig opstemt og glad. Den lyder som en engel. Når den begynder at spille, er det som at stå lige ved siden af en Airbus 380, når den letter. Fantastisk. Og den er så smuk. I princippet kunne jeg dø nu, efter jeg har fået den.«

Hvad er det nærmeste, du nogensinde er kommet på at dø?

»Det var en cykeltur sammen med tre kammerater i 9. klasse. Vi cyklede til Göteborg, sejlede derfra til Jylland og cyklede hjem til Greve. Ved Göteborg kørte vi forkert og kørte et kort stykke i vigesporet på motorvejen. Lige pludselig, ud af det blå, stopper min gamle legekammerat, Timmy, foran mig, uden at jeg har set det, så jeg triller ud på kørebanen. Det var et et Guds under, at der ikke kom en lastbil. Jeg opdagede det ikke, før jeg pludselig stod ude midt på vejen. Jeg kunne lige så godt være blevet kørt ned. Jeg var helt væk bagefter. Det var en chokerende oplevelse. Det siger lidt om, hvad tilfældigheder betyder i livet. Det hele kan pludselig være slut. Jeg var uopmærksom et øjeblik.«

Peter Mogensen er aktuel med spændingsromanen »Skyggespillet«, som udkom i november. Fold sammen Læs mere Læs mere

Er der nogen, du har lyst til at sige undskyld til? Og hvorfor?

»Jeg vil egentlig gerne sige undskyld for de følgevirkninger, som skilsmissen udløste i forhold til mine nærmeste, selvfølgelig først og fremmest mine børn. Jeg fortryder ikke noget som sådan, men det at bryde en familie op er en voldsom øvelse, som heldigvis er endt acceptabelt, men det var en hård tid. Det har lært mig, at ingen bliver skilt for sjov. Det er forbundet med store krigsskadeomkostninger. Man skuffer de mennesker, som er allertættest på en – men måske skuffer man mest af alt sig selv.«