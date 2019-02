Kan Falktoft, Joof og Pixi lokke seerne væk fra TV 2 og DR?

Mange kendte danskere er i dag blevet deres eget brand og har opbygget en stor og loyal fanskare, der følger dem på sociale medier som Instagram, YouTube og Twitter. Derfor spiller kendte en afgørende rolle i det fremstød, som Discoverys danske TV-station Kanal 5 i år laver for at erobre andele af TV 2s og DRs seerskarer. Kanalen satser stort på kendis-formater som »Over Atlanten« og »Beauty Bosserne«, hvor stjerner fra sociale medier har en fremtrædende plads og kan trække deres følgere med ind på flow-TV, der generelt må slås med faldende seertal.

Anne Garlichs, programdirektør hos Discovery Networks Danmark, siger, at der er sket et markant skift, siden dengang Se og Hør og Billed-Bladet havde noget nær monopol på at skaffe danskerne adgang til de kendtes liv. Som det er tilfældet i alle mulige andre af livets forhold, er det de sociale medier, der har vendt op og ned på tingenes orden, i og med at det i dag er de kendte selv, der via Instagram og Facebook styrer den form for kommunikation med offentligheden. Det har dog ikke svækket interessen for de kendte, siger Anne Garlichs.

»De kendte har i dag fået bedre muligheder for selv at fortælle deres historier og bygge deres brand, og det har skubbet til nysgerrigheden for at vide mere om de kendtes liv. Den nysgerrighed og den tendens »tapper« vi ind i, når vi integrerer kendte i vores programmer. Men det er vigtigt at understrege, at det ikke bare er enhver kendt, man uden videre kan bruge i et program som eksempelvis »Over Atlanten«,« siger Anne Garlichs.

Peter Falktoft på vej ned i Atlanterhavet i »Over Atlanten«. Foto: Krestine Havemann Fold sammen Læs mere Læs mere

I programmet, der har premiere 21. marts, har Kanal 5 sendt filminstruktøren Hella Joof, radiovært Peter Falktoft, skuespillerne Nicolaj Kopernikus og Sus Wilkins, blogger Christel Pixi og TV-kokken Gorm Wisweh, ud som helt uerfarne gaster på en tre uger lang sejltur over Atlanterhavets bølger. Turen går i bogstavelig forstand op og ned, og i programmets trailer ligger flere af deltagerne søsyge og vender vrangen ud på maven.

»Det er vigtigt, at deltagerne er nysgerrige efter at foretage den både ydre og indre rejse. At de har drive og motivation, tænder på projektet og kan give slip på sig selv,« siger Anne Garlichs.

I castingen til programmet har kanalen blik på bredde i køn og personlighedstyper, men derudover er deltagernes popularitet i offentligheden en vigtig faktor, herunder deres tilstedeværelse på Instagram og andre sociale medier.

Makeup-artisten Camilla Frederikke er en af de medvirkende i »Beauty Bosserne«. Hendes knap 300.000 abonnenter på YouTube er en vigtig ingrediens i Kanal 5s forsøg på at erobre markedsandele fra DR og TV 2. Foto: Per Arnesen Fold sammen Læs mere Læs mere

»Det er klart, at vi vurderer deltagernes popularitet, og i hvilket omfang de interagerer med deres følgere på de sociale medier,« siger Anne Garlichs.

Det er dog i endnu større grad tilfældet for Kanal 4-programmet »Beauty Bosserne«, der havde premiere i sidste måned. Her følger programmet seks personligheder inden for skønhedsindustrien, heriblandt Mascha Vang og Irina »The Diva« Olsen.

»Deres forretninger er bygget op om deres synlighed på de sociale medier. Vi giver et indblik i deres daglige arbejde med de forskellige platforme. Det giver os i særlig grad mulighed for at nå ud til deres yngre følgere, der typisk ikke længere ser flow-TV. Der opstår synergi mellem den kendtes brand, deres fanbase og vores kanal, som alle får noget godt ud af,« siger Anne Garlichs.

Tager det med sindsro

Lotte Lindegaard, kanalchef på TV 2, tager det med sindsro, at Kanal 5 satser på de kendte med mange følgere på de sociale medier.

»Vi er opmærksom på, at der er kommet en ny gruppe af kendte, som primært er vokset op på de sociale medier, og vi er også begyndt at bruge dem i panelprogrammer som »Klipfiskerne« eller i vores klassiker »Vild med Dans«. Men kendte er faktisk ikke den del af vores strategi, som vi har skruet mest op for,« siger Lotte Lindegaard.

Ifølge kanalchefen har TV 2 haft større succes med at caste helt ukendte såkaldt almindelige mennesker i programmer som »Landmand søger kærlighed«, »Nybyggerne« eller »Hjem til gården«.

»Kanal 5 skal have lov til at gøre, hvad de tror på, men vi er meget bevidst gået i en modsat retning. Vi oplever, at der er en stor appetit efter at se almindelige mennesker som dig og mig klare udfordringer eller være gode til noget. Det har en kæmpe appel hos seerne,« siger Lotte Lindegaard.

Egenudvikler kendisser

Kasper Tøstesen, redaktionschef i DR Ung, har ansvaret for talentudviklingen i DR og har set flere af DRs tidligere værter optræde i nye sammenhænge på andre kanaler, heriblandt den tidligere vært fra DR-programmet »Monte Carlo«, Peter Falktoft, der har medvirket i flere Kanal 5-programmer, og som nu er at finde i besætningen på båden i »Over Atlanten«.

Kasper Tøstesen anser ikke rekruttering af kendte som en farbar vej til flere lyttere og seere for P3 og DR3.

»Vi kunne aldrig i DR finde på at gøre nogen til vært for et TV-program, blot fordi de er kendte. Vi foretrækker at finde ukendte og udvikle deres talent. Vi tager et langt sejt træk, så de bliver til markante mediepersonligheder – også på de sociale medier,« siger Kasper Tøstesen.

Petra Nagel er en af de DR-værter, der har fanget publikums opmærksomhed med sine selvironiske programmer om mad og krop. Foto: Mads Joakim Rimer Rasmussen/Ritzau Scanpix Fold sammen Læs mere Læs mere

Flere af DRs værter er gået fra anonymitet til celebrity-status på de sociale medier. Blandt DR3s egenudviklede kendisser er Petra Nagel, der er kendt for programmerne »Petra dater hele verden« og »Petra elsker sig selv«, der har 113.000 følgere på Instagram. Knapt så mange følger P3-værten Maria Fantino fra programmet »Curlingklubben«. Til gengæld har hun en profil, der tiltrækker de yngste lyttere, som er svære at få fat i.

FAKTA De er store på "Insta" Peter Falktoft: 189.000 følgere på Instagram Hella Joof: 177.000 følgere på Instagram Jacob Riising: 62.000 følgere på Instagram Joey Moe: 111.000 følgere på Instagram Mai Manniche: 112.000 følgere på Instagram Irina Olsen: 181.000 følgere på Instagram Mascha Vang: 212.000 følgere på Instagram Remee: 177.000 følgere på Instagram Mathilde Gøhler: 954.000 følgere på Instagram FOLD UD

DRs kendte profiler er ansat på forskellige typer af kontrakter, men mange er freelancere med en stor grad af frihed til selv at bestemme, hvad de deltager i. Det betyder, at DR bruger en del kræfter på at vejlede de ofte meget unge programværter.

»Vi vil gerne beskytte vores eget brand. Derfor beder vi dem overveje nøje, hvad de deltager i. Man opnår mange followers på sociale medier ved at besidde troværdighed og autencitet. Den kan hurtigt fordampe, hvis man som kendt person deltager i for mange ting, hvor man kun er blevet hyret, fordi man er kendt. Og hvis de får tilbud om at medvirke i programmer, der rummer værdier i strid med det, de er kendt for hos os, fraråder vi dem at være med. Vi vil gerne gøre vores unge værter bevidst om, hvad der er godt både for dem selv, deres brand og for DR, når de får tilbud om at deltage i eksempelvis TV-programmer på andre kanaler. Det ser vi som en vigtig del af deres udviklingsproces som værter,« siger Kasper Tøstesen.

Jeg – et brand

Peter Falktoft, der er en af de seks kendte, som tog turen over Atlanten, er ikke selv bekymret for, hvorvidt hans egen brand-stjerne stiger eller falder.

»I professionelle sammenhænge opfatter jeg mig som et brand, og derfor har jeg management, der tager stilling til, hvilke sammenhænge og hvilke medier jeg bør »positionere« mig i. Det er heldigvis ikke noget, jeg selv bekymrer mig om længere, fordi jeg forlængst har taget en beslutning om, at jeg kun vil gøre det, som jeg selv har lyst til, og i øvrigt kun bør prøve at være den bedste version af mig selv. Og turen over Atlanten var en rejse, som jeg har drømt om hele mit liv,« siger Peter Falktoft.

Han indrømmer, at det stadig kan overraske ham, at 170.000 danskere følger ham på Instagram, og at han ikke havde forudset det, da han i sin tid begyndte i praktik i DR.

»Jeg prøver af al magt at undgå, at mine følgere bliver en klods om benet på det liv, jeg ønsker at have. Men det er vokset utroligt hurtigt,« siger Peter Falktoft.

Kanal 5s program »Over Atlanten« har premiere den 21. marts, kl 21. Herefter hver søndag kl. 21.00 på Kanal 5.