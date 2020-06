Julianne Moore og en stribe kendisser udskammes for »tåkrummende« video mod racisme

Hundreder af hånende kommentarer på Youtube, Facebook og Twitter vidner om, at en såkaldt Public Service Announcement-video med hvide amerikanske skuespillere, der lover aldrig mere at være racistiske, ikke lige er det, USA har brug for i den raceanspændte situation, landet er i for tiden.

regret to inform you the celebs are at it again pic.twitter.com/pfORBiqvrX — Marlow Stern (@MarlowNYC) June 11, 2020

Videoen, der tweetet ud torsdag aften, begynder med at hvide filmstjerner og andre kendte heriblandt skuespillerne Julianne Moore, Sarah Paulson, kendt fra netflix-serien »Miss America«, Aaron Paul kendt fra Tv-serien »Breaking Bad«, sangeren Kesha, skuespillerne Justin Theroux, Debra Messing, Bryce Dallas Howard, der til kameraet tilstår at have siddet tilfælde af racisme overhørigt.

»Jeg tager ansvar,« lyder det igen og igen i videoen, som allerede er blevet genstand for flere parodier. En twitterbruger skriver, at videoen giver det indtryk, at de hvide kendisser på stribe har været racistiske og har siddet i festligt lag og delt racistiske vitser.

I think this video has the opposite effect of the one intended. Sounds like you were all massive racists until today - and regularly sat around with your friends making racist jokes. https://t.co/Tz37YM9l3m — Douglas Murray (@DouglasKMurray) June 11, 2020

Kritikken af videoen kommer blandt andet fra sorte amerikanere, der mener, at dette blot er endnu et eksempel på hvide, der bruger raceproblematikken til promovere sig selv.

»De har denne umættelige trang til at vise sig som gode og retfærdige i alle situationer,« skrev en twitter-bruger for eksempel.

Andre beskyldte videoen for at være et eklatant eksempel på såkaldt »performativ antiracisme«, som er betegnelsen for hvide, der med store armbevægelser signalerer deres antiracisme.

Julianne Moore tweetede videoen som hun tilføjede med et hashtag #ITakeresponsibility: »Jeg tager ansvar min rolle i at få udryddet racismen i USA. Medmindre det hvide USA anerkender sit privilegium, vil systemisk racisme fortsætte. Hvad vil du forpligte dig til?«

Andre foreslår de hvide kendisser at støtte antiracismen med penge snarere end med ord, mens andre beskriver den fromme, gravalvorlige stemning i videoen som tåkrummende.

At videoen virker kunstig understreges af, at det i nogle tilfælde er tydeligt, at de kendte læser op af et manuskript, som når Stanley Tucci siger: »Jeg vil ikke længere tillade racistiske, sårende ord, vittigheder, stereotyper, uanset hvor store eller små de måtte være.«