»Jeg føler mig mere utryg på Strøget end i Mexico City, Moskva eller Sibirien«

Hvordan er dit forhold til København?

Jeg startede på god fod med denne her by. Også selv om den fik skræmt mig godt og grundigt første nat, jeg boede her, hvor der var skyderier i nabogaden, og jeg var klar til at tage toget hjem til Jylland igen. Jeg flyttede hertil i 2009 fra Risskov. Der boede jeg på den rigtige side af Grenåvejen, men min mor var stewardesse og ikke advokat.

Det er tit hårdt at være den fattige i det rige kvarter. Mine venners forældre var ikke DJØFere eller akademikere. Jeg legede med dem fra den forkerte side af Grenåvejen. Ballademagerne fra Gjellerupparken. Så det passede godt, at jeg startede min tid i København i Søllerødgade på Nørrebro.

Jeg lejede et værelse hos en smart pige, Lisa Maria Hardgrove, der var det mest københavneragtige menneske, jeg kunne komme i tanke om. Hun lavede PR for Soulland og lærte mig alt om forskellene mellem København og Jylland. Og så kom hun selvfølgelig selv fra Ebeltoft.

Peter Falktofts yndlingsrute går fra Skt. Thomas Plads op ad Frederiksberg Allé videre til Frederiksberg Have og Søndermarken.

Hvor bor du i dag?

Der, hvor jeg allerhelst vil bo. På Frederiksberg. Jeg fik øjnene op for kvarteret i 2010, da min søde kollega, Camilla Jane Lee, lod mig bo gratis et halvt år i sin lejlighed på Værnedamsvej. Det betyder alt, når man er på SU og bruger alle sine penge på cocktails og tophuer.

Mine måneder som tilflytter til Værnedamsvej viste mig, hvad jeg egentlig søger mest. Der var så æstetisk pænt, liguster-fascistisk på den gode borgerlige måde, hvor alt skal godkendes, og man ikke bare kan knalde en skæg altan op uden at spørge om lov. Og så er kvarteret vanvittigt jysk: Ro efter klokken 22 og landsbystemning i gaderne. Og det er ikke, fordi jeg stemmer konservativt, at jeg siger det her. Jeg stemmer blankt. Som journalist er det vigtigt, at jeg kan være rasende både til højre og venstre.

Peter Falktoft bor med sin boxer, Rihanna, i kvarteret omkring Værnedamsvej.

Er der et særligt kvarter, som du bliver ved at vende tilbage til?

Ruten fra Skt. Thomas Plads op ad Frederiksberg Allé videre til Frederiksberg Have og Søndermarken. Der ender vi altid, mig og min tigerstribede boxer, Rihanna. Her må »hunden være fri«, som vi siger i hunde-lingo.

Søndermarken er også det sted, der vækker flest følelser i mig. Jeg har gået mange lange ture i den, når jeg skulle træffe store og små beslutninger om mit liv. Bare mig og min hund.

Peter Falktoft »Jeg leger »Det lille hus på prærien« i landets eneste hovedstad.«

Der kan godt blive lidt for fint i Frederiksberg Have. Der må man ikke røre ved noget, og alle fuglene har lange tynde ben – både i konkret og overført betydning. Så jeg har altid holdt mig mest til Søndermarken.

Hvor i København finder du mest ro?

I Butchers Lab (gammel slagterhal omdannet til crossfit-center, red.) i Kødbyen og på kaffebaren Prolog. Butchers Lab er et fritidshjem til voksne mennesker og en moderne version af Sams Bar. Alle kender dit navn, men ingen er imponerede af, om du er en kendt eller offentlig person.

Jeg har desværre måttet vænne mig til, at jeg er typen, hvor samtalen går i stå, og der bliver kigget på mig, når jeg træder ind på en café i byen. Så føler man sig som en nøgen mand. I crossfit-miljøet er alle lige. Der er det lige meget, om man så er Burhan G, der står og laver pushups, eller du er en lokal tømrer.

Det kan være lidt fesent at arbejde hårdt og meget bare for at kunne opholde sig i en lukket kreds, hvor alle er forelskede i den samme bio-vin og de samme holdninger. Her er der politibetjente, sygeplejersker, håndværkere.

Det er så rart at få vejret blandt rigtige mennesker. Det er det, jeg er vokset op iblandt. Bøver og ballademagere. Og når man så har kastet lungerne op på gulvet, går man over på Prolog. Det er blevet den kaffebar, hvor jeg er på fornavn med ejerne. Jeg har fået lavet mig en landsbytilværelse her i København. Rutinerne holder jeg meget af. Jeg leger »Det lille hus på prærien« i landets eneste hovedstad.

Peter Falktoft.

Du går jo meget op i mode. Hvilken butik i København er bedst til herretøj?

Storm Fashion i Store Regnegade. Der er ingen konkurrence. Her finder jeg mine favoritmærker, Raf Simons, Fear of God, Maharishi og Haider Ackerman. Jeg prøver at købe færre, men bedre ting. Det er nemmere, hvis man ikke prøver at følge med på en trend. Jeg skifter ikke smag fra den ene dag til den anden og prøver at ligne en af Drengene fra Skt. Petri, bare fordi Euroman siger, jeg skal.

Er der steder i København, som du decideret undgår?

Der er mange. Jeg er i virkeligheden meget afgrænset i mine cirkler. Amager skal jeg ikke bede om. Jeg har ikke noget tilhørsforhold til det sted, og der er ingen af gaderne, der appellerer til mig. Ørestad kan jeg heller ikke bruge til noget.

I Nordhavn er det kun croissanterne hos Juno og crossfit, der trækker. Og så kan jeg ikke fordrage Fisketorvet. Det minder mig om Storcenter Nord i Århus. Men Strøget, den fattige ende, er nok det værste sted overhovedet. Jeg føler mig mere utryg på Strøget end i Mexico City, Moskva eller Sibirien. Du må hellere sende mig 14 dage til Gaza end bede mig tilbringe to uger på Strøget.