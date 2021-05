Israel-Palæstina-konflikten er blevet et emne for modeller, influencere og magasinet Vi Unge

En ny type stemme giver nu sit besyv med i konflikten mellem Israel og Palæstina på Palæstinas side. En række kendte influencere, heriblandt de to halvt palæstinensiske modelsøstre Bella og Gigi Hadid, der har henholdsvis 42,9 millioner og 66,7 millioner følgere på Instagram, har på det sociale medie bakket op om Palæstina.

Det samme gælder modellen og realitykendissen Kendall Jenner, der har 165 millioner følgere på Instagram. Også sangerne Dua Lipa, The Weeknd og Roger Waters bakker op om Palæstina, og det samme gør Paris Hilton og skuespilleren Lena Headey, der spillede Cersei Lannister i »Game of Thrones«.

»I det her influencerkredsløb kan man i amerikanske sammenhænge se konflikten mellem Israel og Palæstina som en forlængelse af Black Lives Matter-bevægelsen. Det bliver sat ind i en menneskerettighedsramme, hvor det handler om at støtte de undertrykte,« siger Helle Kannik Haastrup, der er lektor i medievidenskab ved Københavns Universitet.

I Danmark har magasinet for teenagepiger Vi Unge lagt et opslag på Instagram, der indledes med ordene: »Lige nu sker der umenneskelige ting i Palæstina«. I opslaget anbefaler Vi Unge derpå, at læserne følger med »hos eksempelvis @letstalkpalestine«, og at de støtter ved for eksempel at donere til @the_danish_house_in_palestine. Israel er ikke nævnt i opslaget, der har fået mange hundrede kommentarer. Langt hovedparten er positive overfor opslaget, men der er da også kritiske røster imellem.

»Går @allermediadanmark og @viunge simpelthen ind i den komplicerede konflikt i Israel og Palæstina – udelukkende fra den ene side? Terrororganisationen Hamas sender også raketter mod civile i Israel – men I opfordrer kun til, at vi skal »pray for Palestine?« Vi bør være på de civiles side – både i Israel og i Palæstina,« skriver en Instagram-bruger blandt andet.

Influencerne som Kendall Jenner, Paris Hilton og flere andre har valgt at slette eller omformulere deres opslag om Israel og Palæstina.

»Det er jo ikke en upolitisk sag, og influencere har også en business, hvor de ikke skal støde for mange fra sig. De skal være in touch med deres følgere, så de fremstår autentiske,« siger Helle Kannik Haastrup.

Det er dog svært at fastslå, hvor stor indflydelse influencerne har på politiske emner.

»Det er supersvært at måle indflydelse. Når man har gennemslagskraft på sociale medier, så handler det i høj grad om troværdighed i forhold til, hvad man ellers plejer at støtte. Hadid-søstrene er fotomodeller og ikke kendt som politiske aktivister, men på grund af deres familierelationer virker det logisk, at de bakker op om Palæstina,« siger Helle Kannik Haastrup og tilføjer:

»Black Lives Matter har markeret deres solidaritet med Palestinian Lives Matter på de sociale medier. Måske er det støtten fra Black Lives Matter-bevægelsen, og fordi demokrater har givet udtryk for deres støtte til palæstinensernes side i Israel-Palæstina-konflikten, at det fremstår relativt ukontroversielt at holde med palæstinenserne,« siger Helle Kannik Haastrup og påpeger, at mange kendte amerikanere støtter Det Demokratiske Parti i USA.

Den anden side

Hvis en amerikansk kendis vælger at støtte Israel i konflikten, ser det ud til at være langt mere kontroversielt. Det måtte den israelskfødte skuespiller Gal Gadot, der er mest kendt for sin rolle som superhelten Wonder Woman, sande. Hun skrev et opslag på Instagram, der kunne opfattes som proisraelsk, og det fik mange vrede kommentarer med på vejen.

Selvom det ser ud til, at en række magtfulde influencere er enige om at støtte Palæstina i konflikten, tror Helle Kannik Haastrup ikke – som det ser ud – at der er tale om en form for kampagne, som bliver orkestreret af palæstinensiske støtter.

»Umiddelbart ville jeg ikke tro det, ud fra hvad vi ved nu. Man kan som influencer holde fast i, at man støtter underhunden som en slags apolitisk støtte af den svage part i en konflikt, men det er en kompleks situation,« siger hun.

Kendall Jenner har siden slettet sit opslag med opbakning til Palæstina.

Opbakningen til Palæstina har i USA ført til demonstrationer, og demokrater på venstrefløjen har forsøgt at presse den amerikanske præsident, Joe Biden, til at være mindre proisraelsk.

I flere europæiske lande har konflikten mellem Israel og Palæstina ført til demonstrationer og øget antisemitisme. Tyskland oplever stigende antisemitisme udmønte sig i demonstrationer og overfald. I weekenden greb politiet i Paris og London ind over for propalæstinensiske demonstranter, ligesom politiet fredag affyrede tåregas for at bremse uroligheder ved den israelske ambassade i Hellerup.

Fredag trådte en våbenhvile mellem Israel og den palæstinensiske Hamas-bevægelse i kraft. Hundredvis af civile er blevet dræbt i konflikten med markant flere ofre på palæstinensisk side. Ifølge sundhedsmyndighederne i Gaza er 232 palæstinensere, herunder 65 børn, blevet dræbt under kampene, mens 12 har mistet livet i Israel.

Berlingske har uden held forsøgt at få en kommentar fra Nikita Hoffmann Andersen, der er ansvarshavende chefredaktør på Vi Unge.

Rettelse: Det fremgik tidligere af artiklen, at Vi Unge havde fjernet deres Instagram-opslag. Det er ikke korrekt. Opslaget ligger fortsat på Instagram. Artiklen er blevet opdateret med opslaget og en kommentar fra en Instagram-bruger er lagt ind i artiklen. Berlingske beklager fejlen.