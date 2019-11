Islænding købte McDonald's-burger for ti år siden: Nu er den endt som en verdenssensation

Det er almindeligt kendt, at tiden påvirker forskelligt, alt efter hvilken art man tilhører.

Et år i et menneskes liv svarer således til syv år for en hund.

En døgnflues liv er overstået på mindre tid, end en teenager bruger på sociale medier på en enkelt dag.

Hollywood-stjerner kan blive ved med at være 25 år, indtil de fylder 60.

Og så er der McDonald's-burgere.

I årtier har der verseret rygter om, at McDonald's-burgeres tidsregning er i en liga for sig.

Noget tyder på, at rygtet taler sandt.

I 2009 proklamerede McDonald's på Island, at kæden ville lukke med en uges varsel. Ifølge mediet The Reykjavik Grapevine var det som direkte følge af det økonomiske kollaps året før, og det blev estimeret, at 10.000-15.000 islændinge hver dag i ugen op til lukningen stod i kø for at spise den sidste Big Mac, Quarter Pounder eller McFeast.

Snotra Houses ejer, Siggi Sigurdur »Den gamle fyr er der stadig og er ved godt mod«

31. oktober 2009 stod også islændingen Hjörtur Smárason i kø. Men i modsætning til sine mange burgersultne landsmænd var han ikke drevet af en knurrende mave.

»Jeg havde hørt noget om, at burgere fra McDonald's aldrig rådner, så for min egen skyld ville jeg bare finde ud af, om det var sandt eller ej,« fortæller Hjörtur Smárason til snotrahouse.com.

Snotra House er et hostel på det sydlige Island, hvor burgeren i dag bliver livestreamet fra en montre.

Lidt blegere

For et par dage siden kunne burgeren fejre sin tiårs fødselsdag, og årene har været nådige ved den bløde bolle, bøffen og de tilhørende fritter. En kende bleg og et par ekstra rynker i bollens overflade har der vist sneget sig ind. Men ingen mugdun, misfarvninger eller i det hele taget tegn på, hvornår nedbrydningsprocessen for alvor vil sætte ind.

»Den gamle fyr er der stadig og er ved godt mod. Den ser faktisk stadig ret godt ud,« siger Snotra Houses ejer, Siggi Sigurdur, til BBC News og tilføjer:

»Det er selvfølgelig en sjov ting, men den får dig også til at tænke over, hvad du spiser. Der er ikke noget mug. Det eneste, der ser gammelt ud, er indpakningspapiret.«

31. oktober 2009 købte islændingen Hjörtur Smárason denne burger, der nu ligger i en glasmontre og fremviser sin aldring – eller manglen på samme. Fold sammen Læs mere Læs mere

Snotra House fortæller til BBC News, at folk fra hele verden lægger vejen forbi for at besøge burgeren, og at deres hjemmeside får op til 400.000 besøg dagligt.

Den store interesse for Snotra Houses hjemmeside skyldes med al sandsynlighed, at det er muligt at gå ind og se en direkte videooptagelse af burgerfødselaren, der ser ud til at kunne modstå tidens tand.

Omskiftelig tilværelse

Nu virker det, som om burgeren og pomfritterne har nydt en rolig og uomskiftelig tilværelse gennem de sidste ti år. Men rent faktisk har måltidet været gennem en del hænder, inden det endte hos Snotra House.

Efter Hjörtur Smárason havde købt burgeren i 2009, tilbragte den tre år i en plasticpose i hans garage. Da de tre år var gået, donerede han måltidet til Islands Nationalmuseum. Men ifølge Snotra House meddelte en dansk specialist efter nogle år, at museet ikke ville beholde burgeren, fordi de ikke kunne præservere en burger.

»Jeg mener, at han tog fejl. For burgeren og pomfritterne præserverer sig selv,« konstaterer Hjörtur Smárason ifølge Snotra House.

Her står der også, at personalet på Islands Nationalmuseum har observeret, at nogle af pomfritterne blev spist af museumsgæster.

Burgeren og pomfritterne har efterfølgende været udstillet på forskellige islandske hostels, indtil de endte i montren hos Snotra House.