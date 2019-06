Ingen vej udenom: Modehusene siger ja tak til sokker i sandalerne

De har været længe undervejs, men nu er moden officiel. Højtprofilerede modehuse slår nu et slag for en mode, som ellers længe har været anset for at være topmålet af dårlig smag: sokker i sandalerne, som for ikke særlig længe siden var noget, alle modebevidste pegede fingre af. Nu er tendensen for alvor blevet mainstream og kommerciel.

I begyndelsen af denne måned præsenterede for eksempel Prada sin kollektion for næste sommer i Shanghai, og skal det italienske modeimperium have lov til at bestemme, skal alle mænd finde en grov, kulørt sok med ombuk på og stikke den i et par flaprende sandaler. Stort set alle modeller travede ned ad catwalken i et outfit, som de fleste ville have rystet på hovedet af for ikke særlig længe siden. Modebevidste stjerner som David Bechkam og rapperen Tyler, the Creator har vist sig i det, og Kanye West var endda til et bryllup i moden. Men også kvindemoden dikterer kombinationen af sok og sandal.

De store modehuse har nu også sokker i sandalerne på programmet. Her Pradas sommerkollektion 2020, der blev vist i Shanghai i denne måned. Fold sammen Læs mere Læs mere

Adam Welch, der er redaktør på det store salgssite for herremode Mr Porter, skrev for nylig, at tendensen beviser tesen om, at »intet forbliver »dårlig smag« for evigt....Oprindeligt var det et look, som blev forbundet med turister uden styr på noget som helst, og som ikke anede, hvordan man skulle klæde sig i varmen. Men det er blevet ironisk omfavnet af mærker som Prada, som viser, at man kan gøre det udelukkende af æstetiske årsager - en sportssandal og en mønstret sok er ganske grafisk og sjovt.«

»Der er stadig en hårfin grænse mellem at være kikset og ligne nogen, der bare er på vej ned og købe ind i de første de bedste sandaler, de har hevet ned fra skohylden, og så at være en modebevidst firstmover«

Sokker i sandalerne indskriver sig i den flirten med det uklædelige, der på det seneste har været en del af modens gadebillede. Tænk på de meget tunge gummisko, de såkaldte dad sneakers, der har fået deres navn, fordi de ligner noget, en ganske almindelig midaldrende mand ville tage på. Eller tænk på tendensen til at iføre sig tunge ørkenstøvler til hvad som helst.

Styg sportswear-tendens

»De store modehuse har i det sidste par år kigget på to ret specielle tendenser,« forklarer modeekspert og journalist Chris Pedersen.

»En af dem er 80ernes ret stygge sportswear-tendens - tænk logo-sweatre i stil med TV-serien »Alle elsker Debbie« og turisttøj med pengekatte, bæltetasker og bøllehatte. Tendensen henvender sig især til unge mennesker, som i sagens natur kan bære alt, men som også orienterer sig efter tøj, der gør sig godt på sociale medier og er lidt tongue in cheek. Sokker i sandaler er ikke sexede eller hotte, og det ved de unge godt.«

Modeeksperten Chris Pedersen forklarer, at sokker i sandalerne skal bæres med et glimt i øjet. Fold sammen Læs mere Læs mere

Men tag ikke fejl: Der er stadig en hårfin grænse mellem at være kikset og ligne nogen, der bare er på vej ned og købe ind i de første de bedste sandaler, de har hevet ned fra skohylden, og så at være en modebevidst firstmover. Det er for eksempel ikke en hvilken som helst sok, der bare kan stikkes ned i en sandal, forklarer Chris Pedersen.

Han synes egentlig, at modens leg med grimhedsæstetikken er meget sjov og skæv, for den »giver mulighed for at lege med logoer på en pudsig måde. Det er jo ikke bare et par hvide sokker fra Netto, de er fra Nike, Adidas og Prada og er på den måde bare endnu et sted at lege med koderne.«

Han mener også, at moden delvis skal tilskrives indflydelse fra homoseksuelle, der altid har påvirket mainstream-moden.

»Der er også en fetischkode fra homomiljøet, som elsker sportsstrømper og shorts. En kode, som David Beckham udmærket kender og altid har leget med. Tænk Berlin, skinheads og Beckhams eget armycover fra GQ,« forklarer han med reference til en meget omtalt billedserie i det britiske herremagasin i 2002.