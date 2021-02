Indien i oprør over topløs popstjerne

Popstjernen Rihanna har vakt tusinder af hinduers vrede.

De beskylder hende for grov og ufølsom »kulturel appropriation«, efter at hun på sin Instagram-profil havde postet et topløst billede af sig selv, hvor hun har et smykke om halsen, der forestiller den hinduistiske gud Ganesha. Det skriver flere medier.

På billedet, der blev vist på hendes Twitter- og Instagram-profiler tirsdag, er sangeren klædt i et par boksershorts fra hendes eget lingerimærke, armbånd, øreringe og et diamantbesat smykke, der forestiller den elefanthovede guddom.

»Du bærer en Murthi (et billede af en guddom) fra min kultur, der i forvejen er blevet kulturelt approprieret mange gange. Hvordan kan det være okay, at en ressourcestærk person ikke orker at finde ud af, hvilken betydning dette smykke har?« skrev en person i en kommentar til billedet. Kommentaren har fået 5.000 likes på et døgn.

Guden med elefanthovedet har siden 1960erne været et hyppigt brugt symbol på mystik og åndelig oplysning i Vestens populærkultur og mode, men i de senere år er den form for brug af symboler blevet udsat for kritik fra tredjeverdenslande og ikkevestlige kulturer.

Kontroversen kommer kun to uger efter, at Rihanna udtrykte sin støtte til de indiske landmænd, der i øjeblikket protesterer mod Indiens nye landbrugslove. Hendes tweet udløste en bølge af erklæringer fra andre berømtheder om de indiske landmænd. Kendiserklæringerne fik Indiens regering til at udsende en egen erklæring, der fordømte deres hashtagkampagne.

Ram Kadam, der er medlem af landets regeringsparti Bharatiya Janata Party (BJP), skrev, at Rihanna med sit Ganesh-smykke nu havde afsløret sit overfladiske kendskab til Indiens kultur og politiske forhold.

Det er ikke første gang, at den 32-årige Rihanna bliver beskyldt for kulturel appropriation. I 2019 blev hun kritiseret for at have poseret i kinesisk inspireret tøj på forsiden af den kinesiske udgave af bladet ​​Harper's Bazaar. Samtidig er hendes undertøjsfirma Savage X Fenty blev kritiseret af muslimer, efter at firmaet brugte en sang indeholdende hellige islamiske vers under et modeshow.