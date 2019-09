Hun var Greta før Greta

Om man er for eller imod Greta Thunbergs ligefremme måde at tale på, så har mange nok tænkt over, hvad der skal blive af den 16-årige pige, når hun bliver voksen. Hun har allerede mødt alverdens ledere, hun har allerede været på forsiden af de største aviser og magasiner i verden, og ja, hun har oplevet at have en beef på nettet med USAs præsident.

Efter Greta Thunbergs tale ved FNs klimakonference for nylig, var der pludselig en anden tale fra et andet barn, der blev et viralt hit. Severn Cullis-Suzukis tale er kendt som »The Girl Who Silenced the World for 5 Minutes«. Den lille svenske pige, der forsøger at råbe verdens ledere op med sine taler om klimaet havde nemlig en forgænger for 27 år siden.

Ved De Forenede Nationers topmøde om klima i Rio i 1992, gik en tolvårig pige en juni-dag på scenen og talte til de voksne delegerede. De lyttede med høretelefoner, og nogle med tårer i øjnene, mens hun talte om hullerne i ozonlaget, om at skove bliver til ørkener, og om at fiskene i havet bliver syge. Lyder det bekendt?

»Var I nødt til at bekymre jer om den slags ting da I var på min alder?«, spørger Severn Cullis-Suzuki de voksne i salen, ligesom Greta sagde ud i salen med voksne for nylig: »I har stjålet min barndom og mine drømme med jeres tomme ord«.

Den svenske klima-aktivist Greta Thunberg talte fredag i Canada, landet som 27 år tidligere fostrede en anden meget ung miljøforkæmper.

Severn Cullis-Suzuki bad for 27 år siden verdens ledere om at redde jorden med ordene »Hvis I ikke ved hvordan I skal fikse den, så stop i det mindste med at ødelægge den«. Man kan så diskutere, hvor godt det projekt er gået, men hvis man gerne vil vide, hvordan et barn, der får den slags opmærksomhed, bliver som voksen, kan man se på Severn Cullis-Suzuki.

Den unge canadiske pige var, ligesom Greta, datter af intellektuelle, ressourcestærke forældre, og voksende op i Vancuver med to forældre, der selv var klima-aktivister. Derfor lå det ikke helt fjernt, at hun som ni-årig stiftede Environmental Children's Organization (ECO) for at lære andre børn om klimaproblemer. Hun har siden udgivet bøger om klima og miljø, og tog i 2002 en grad i økologi og evolutions-biologi fra Yale. Og så blev hun inviteret med i den nu afdøde FN-generaldirektør Kofi Annans klimapanel. I 2007 udgav hun bogen »Young activists - a generation stands up for change«.

Og hvordan har hun det i dag med talen, som fik en stående ovation, og af den senere vicepræsident Al Gore blev kaldt den bedste tale på topmødet.?

»Jeg begyndte at leve to liv - det ene hvor jeg var et barn, og det andet, hvor jeg holdt taler ved internationale møder om social og miljømæssig retfærdighed, så talen have en stor indslydelse på mit liv,« har hun udtalt til magasinet Globalization.

»Det er svært at sige, om du har haft en effekt på folks bevidsthed ... Jeg synes, at nu måske er et godt tidspunkt at spørge »er vi lykkedes med at gøre verden til et mere bæredygtigt sted?« Og det synes jeg ikke«, siger hun og tilføjer: »Vi har brug for at lytte til vores ungdom, og jeg tror det var derfor, folk lyttede til mig dengang - fordi jeg var så ung og fordi jeg mindede folk om, hvad der var på spil. Og det, der er på spil, er det almindelige mennesker elsker mest i verden. Det er deres børn.«