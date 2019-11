Her er Københavns højeste boligbyggeri: Endnu et tårn skyder op i Carlsberg Byen

Endnu et tårn ser snart dagens lys i Carlsberg Byen. Pasteurs Tårn hedder seneste skud på stammen. Det bliver et af de i alt ni tårne på adressen, der inden for en årrække skal huse københavnere.

Tårnet bliver med sine 120 meter og 37 etager Københavns foreløbig højeste beboelsesejendom. Herlev Hospital har hidtil haft rekorden som Danmarks højeste bygning. Den måler også 120 meter og får nu altså selskab i højden af Pasteurs Tårn, der får et samlet areal på 76.300 kvadratmeter.

En arkitektonisk familie

Tårnet bliver en del af en samlet karré i Carlsberg Byen mod J.C. Jacobsens Have, og rundt om tårnet vil der være henholdsvis cafeer og butikker, fortælller administrerende direktør i Carlsberg Byen Jens Nyhus.

»Pasteurs Tårn vil arkitektonisk være i familie med de øvrige otte tårne, dog med sit eget udtryk, præget af placeringen tæt på de fredede bygningsværker Maskincentralen, Kedelhallen og De Hængende Haver,« siger han.

Pladsen foran Pasteur Tårn, som den kunne tage sig ud på en forårsdag.

De i alt ni tårne i Carlsberg Byen kommer til at variere i højden – fra 50 til 120 meter. Det første - Bohrs Tårn på 100 meter - stod færdigt i 2017 og har fået en mildest talt blandet modtagelse af både københavnere og lokalpolitikere.

Det udskældte tårn var også med i opløbet, da Berlingskes læsere i sommer var med til at udpege »den største skamplet« på byen. Det var dog Østerport II, som løb med førstepladsen, men meldingen var klar:

»Rager op i Carlsberg Byen som en løftet, grim pegefinger. Og så kommer der yderligere otte skyggende højhuse mere«, skrev en læser.

Jens Nyhus, administrerende direktør i Carlsberg Byen »Tårnet skal ikke stå som en solitær bygning, men som en del af en ensartet skyline, der for alvor vil komme til udtryk, når det sidste tårn står færdigt i 2024.«

Patina og rustfarve

Siden Bohrs Tårn er der blevet arbejdet med både formen og facaderne på tårnene. Det 80 meter høje Dahlerups Tårn, som også er undervejs, bliver slankere end Bohrs Tårn, og er blandt andet beklædt med tegl, ligesom arkitekterne har valgt at bruge mere glas, så tårnet bliver mindre dominerende og mere let i sit udtryk.

Nu gælder det så Pasteurs Tårn. Her er det broderfolket - de svenske arkitekter Wingårdhs - som har slået stregerne. De har valgt, at bygningens facade skal beklædes med corten-stål og glas, som patineres og med tiden får en rustfarve. Tårnet får plads til i alt 172 lejligheder på mellem 45 og 190 kvadratmeter. De kommer til at ligge i henholdsvis den nederste karré og i tårnet. Herudover vil der være 14.000 kvadratmeter til erhverv og 2.400 kvadratmeter til detail- og kælderarealer. Jens Nyhus understreger, at det er for tidligt at tage stilling til det samlede udtryk.

Pasteurs Tårn kommer til at huse i alt 172 lejligheder.

»Tårnet skal ikke stå som en solitær bygning, men som en del af en ensartet skyline, der for alvor vil komme til udtryk, når det sidste tårn står færdigt i 2024,« siger han.

Det er der som bekendt mere end fire år til. Går man forbi i dag, er det dog allerede muligt at få en lille forsmag. Pasteurs Tårn er indtil videre nået op til syvende sal, og går det efter planen, kan de første københavnere flytte ind i 2022.