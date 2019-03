Har ny DNA-undersøgelse afsløret Jack the Rippers sande identitet?

Måske er mysteriet om Jack the Rippers identitet endelig løst. Jack var den afskyelige kvindermorder, der for 100 år siden myrdede og skamferede kvinder i London. Man fandt aldrig morderen, og siden har forfattere, amatørdetektiver, politiet og ganske almindelige mennesker gættet på, hvem han var. Mange har gættet på, at han var læge, for hans måde at skære i ofrene antydede et medicinsk kendskab.

Ny DNA-undersøgelse

Nu siger en ny undersøgelse udført af biokemikerne Jari Louhelainen og David Miller, at morderen var Aaron Kosminski, en 23 årig polsk frisør, som politiet allerede dengang mistænkte. På den anden side hævder kritikere af den nye undersøgelse, at beviserne ikke er stærke nok.

Biokemikerne havde til undersøgelsen et blod- og sædplettet silkesjal, som muligvis blev fundet ved siden af Catherine Eddowes’ mishandlede krop i 1888. Hun var Jacks fjerde offer.

Kosminski har som sagt tidligere været sat i forbindelse med kvindemordene. I en bog fra 2014 skrevet af Russell Edward med titlen »Naming Jack the Ripper«, blev Kosminski identificeret som den skyldige, og dengang blev sjalet også brugt til at finde morderen, men retsmedicinere mente dengang ikke, at der var tilstrækkelige rester til at udføre en DNA-prøve.

Men nu er nye metoder bragt i anvendelse, og de to biokemikere har anvendt prøver fra nulevende familiemedlemmer af Kosminski og Eddowes. I en artikel i Journal of Forensic Sciences fastslår de, at prøven entydigt viser, at Aaron Kosminski var morderen.

Kritik af fundet

Den genetiske prøve fastslår også, at morderen havde brunt hår og brune øjne, hvilket passer med vidneberetninger fra politirapporter. Imidlertid hævder kritikere, at artiklen ikke bringer endegyldige beviser på DNA-sammensætningen. Jari Louhelainen og David Miller forsvarer sig med, at slægtningene til Kosminski og Eddowes forbød dem at bringe disse genetiske detaljer. Men en retsmediciner Walther Parson siger, at disse DNA-oplysninger ikke ville være nok til at identificere de nulevende slægtninge, og at man roligt kunne have videregivet oplysningerne.

En anden retsmediciner, Hansi Weissensteiner, siger, at en DNA-test ikke er en sikker metode til at identificere morderen, for ganske vist kunne det være Kosminski, men det kunne også være hundredevis andre, der boede i London dengang. Og iøvrigt er der ingen beviser på, at sjalet overhovedet var på åstedet dengang.

For en del år siden forsøgte krimiforfatteren Patricia Cornwell at bruge DNA-prøver fra et brev, som angiveligt var sendt fra Jack the Ripper til politiet. Baseret på denne prøve og andre oplysninger konkluderede Patricia Cornwell, at morderen var en maler ved navn Walter Sickert.