Kultur Abonnement

Han stak en lussing foran hele verden og lignede en færdig mand. Nu er det utænkelige ved at ske

Han blev virkelighedens »bad boy«, da han stak en lussing foran hele verden. Kan man komme tilbage efter et fejltrin, der endda lugter af vold? De kommende dage vil vise det. For verdensstjernen Will Smith er alt på spil.