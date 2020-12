Han er kongen af de danske hitlister i 2020

Når Spotify kigger tilbage på året, der gik, er det tydeligt, at dansk rap rider på en bølge af succes i år. Særligt Gilli, der fik sit kommercielle gennembrud i 2014 med udgivelsen af EPen »Ækte Vare«, har sat sig tungt i den musikalske tronstol som den mest streamede artist i Danmark.

Også Gillis samarbejde med Branco har været succesfuld i år, således at deres album »Euro Connection« ligger på førstepladsen over de mest afspillede album i år.

Dansk rap har hele fire kunstnere i top-10 over mest streamede artister i Danmark og seks danske sange i top-10 over mest streamede sange i Danmark. Gilli indtager førstepladsen og er stærkt efterfulgt af Branco. Hitmageren KESI følger trop på en femteplads efterfulgt af gruppen Ude Af Kontrol på en tiendeplads.

FAKTA Top-10 Top 10-sange i Danmark 2020: »Blinding Lights« – The Weeknd »Roses« (Imanbek Remix) – SAINt JHN, Imbanbek »LA DANZA« – Branco, Gilli »ErruDumEllaHvad« – ICEKIID »ROCKSTAR« (feat Roddy Ricch) – DaBaby, Roddy Ricch »Solhverv« – Lord Siva »PUB G« – Branco, Lolo, Larry 44 »Klovne« – RH »Gonzo« – Suspekt »Breaking Me« – Topic, A7S Top-10-artister i Danmark 2020: Gilli Branco The Weeknd Justin Bieber KESI Drake Juice WRLD Ed Sheeran Pop Smoke Ude Af Kontrol

Spotify angiver ikke, hvor mange gange de enkelte kunstnere er blevet streamet.

Kærligheden til hiphop fortsætter på Spotifys playliste »DK Rap«, der er den mest spillede playliste i Danmark i 2020.

True crime

2020 har i høj grad været året, hvor podcast for alvor er blevet populært i Danmark, skriver Spotify. Listen over podcast viser, at det især er krimidokumentaren, også kaldet true crime, der har fanget fantasien. På førstepladsen ligger »Mørkeland«, hvis skabere, Camilla og Kristine, siden 2018 har diskuteret, hvad der får mennesker til at begå mord.

Der er hele tre podcast i genren i top-10 over mest populære podcast. Både podcasten »Bandeland« om den danske underverden, og »Emilie Meng Mysteriet« om en af Danmarks mest omtalte mordsager i nyere tid har fanget danskernes interesse med deres dyk ned i nyere kriminalsager.