Gør penge os virkelig mindre empatiske? Her er psykologernes overraskende svar

De rige lever i glansbilleder, små kupler af luksus.

De rige gør, som det passer dem – når det passer dem.

De rige er ligefrem onde og skruppelløse.

Overklassen har gennem tiderne fået med den nihalede kat i kulturens portrætter og været forbundet med slette værdier og handlinger. Tag folkeeventyrene. Dronningen i brødrene Grimms »Snehvide« kerer sig blot om sit udseende og går til ekstremer for at rydde sin bedårende rival af vejen; H.C. Andersens »Den onde fyrste« vil herske over alverdens lande, besejre selv Gud, og tørster konstant efter materielle goder. Og sådan fortsætter det.

I mesterværket »Den store skønhed« af den italienske instruktør Paolo Sorrentino skildres den rendyrkede hedonisme blandt Roms rige, smukke og veltalende. En dandyisme, der runger hult og efterhånden får den aldrende festløve Jep Gambardella til at trække sig fra det søde liv og betragte løjerne udefra med skeptiske øjne. I den danske tv-serie »Krøniken« møder man den beskedne og sympatiske arbejder Palle, der får succes, mens rigmandssønnen Erik portrætteres som excentrisk og til sidst mister fodfæstet.

Overklassen er ifølge sociologen Stine Thidemann Faber forbundet med en del fordomme om storhed og fald.

Skildringerne af eliten kommer i alskens afskygninger, nogle mere fordrejede og stereotype end andre, men spørgsmålet består: Kan det virkelig passe, at rigdom forandrer mennesket og sågar gør det mindre empatisk?

Først i de senere år har psykologer undersøgt, hvordan penge, den helt store markør for status i den moderne vestlige verden, påvirker menneskets adfærd, og studierne tegner et interessant – og måske lidt utraditionelt – billede af overklassen.

Ansigter og følelser

Et forskerteam i Californien testede for nogle år siden, om der er forskel på folks evne til at læse ansigtsudtryk, som er en vigtig evne for at kunne handle empatisk. Testpersonerne blev opdelt i socioøkonomiske klasser og gennemgik en række øvelser, hvor de blandt andet skulle identificere følelser på billeder af ansigter og give deres bud på, hvad deltagerne i nogle hypotetiske jobinterview følte på givne tidspunkter. Resultatet, som er beskrevet i tidsskriftet Psychological Science, viser, at testpersonerne fra de høje socioøkonomiske klasser i det ene eksperiment efter det andet havde den laveste »empatiske nøjagtighed«.

Som Michael W. Kraus, professor ved Yale University, School of Management and Department of Psychology – dengang postdoc – sagde til nyhedsmagasinet Time:

»Kommer man fra et miljø, hvor man er mere sårbar (end de høje socioøkonomiske klasser, red.), løser man ofte problemerne ved at henvende sig til andre. Det øger empatien og styrker de sociale bånd ... hvis du ikke kan tyde, hvad andre udsættes for, er det svært at reagere venligt i forhold til deres behov.«

Palle, stud.polit. og mønsterbryder fra arbejderklassen samt socialdemokratisk idealist, gifter sig med Søs, skuespiller og borgerskabets mønsterbryder. Tingene flasker sig for Palle i »Krøniken«.

Billedet går igen i undersøgelsen »Higher social class predicts increased unethical behavior«, som en gruppe psykologer fra University of California, Berkeley står bag. Paul Piff, Dacher Keltner og resten af psykologerne observerede en fodgængerovergang over længere tid og så et tydeligt mønster: Førere af luksusbiler, uanset om det var kvinder eller mænd, var langt mere tilbøjelige til at køre forbi en fodgænger på vej over gaden – selv med øjenkontakt forinden. Personerne bag rattet i de billigste biler holdt konsekvent tilbage.

Privilegierne, der blev glemt

Samme forskergruppe står bag et af de mest omtalte studier om emnet: Matador-eksperimentet. Her blev det undersøgt, om mindre empatisk adfærd blandt økonomisk overlegne personer hurtigt kan opstå i en midlertidig kontekst. Til formålet blev over 200 studerende fra Berkeley University inviteret til at spille én mod én mod hinanden. Møntkast afgjorde, om man havnede i den ikke-privilegerede gruppe eller den privilegerede, der blev udstyret med en bunke pengesedler, en ekstra terning og dobbelt så mange penge, når startfeltet blev passeret.

Mens »de nyrige« og »de fattige« på skift duellerede i et vinduesløst rum på universitetet, holdt forskerholdet i et andet rum øje med deres mimik, bevægelser og dialog via to videokameraer.

I et af spillene bliver »den fattige« knust af »den nyrige«, fuldstændigt blanket af. I begyndelsen af spillet synes »den nyrige«, at hans åbenlyse fordel er en smule akavet, men følelsen forgår hurtigt, som Matador-pengene vælter ind, viser optagelsen. Efter nogle minutter ændrer »den nyrige« adfærd og bliver mere uhøflig, hånlig og eksplicit om den imaginære rigdom, der blev tildelt ham på forhånd.

»Den nyrige« køber ejendomme på livet løs, fylder meget, som han strækker sig ind over bordet for at hente alt fra skøder til pengesedler, og kører lystigt rundt med sin lille Rolls-Royce, der bankes hårdere og hårdere ned i spillepladen. Nogle minutter inde i spillet tillader »den nyrige« sig at rykke med »den fattiges« brik, og til sidst ser han ham ikke længere i øjnene. »De nyrige« var også den gruppe, der spiste klart flest saltstænger fra skålen.

Psykologen Paul Piff, manden bag eksperimentet, sagde til magasinet New York:

»Når personer påføres en rolle i et spil, hvor de er mere privilegerede og har mere magt, så får det dem ofte til at opføre sig som personer, som reelt har mere magt, flere penge og mere status.«

Pointen med undersøgelsen er klar – og tankevækkende: Målet er ikke at udpensle stereotyperne på tværs af socioøkonomiske skel. Målet er derimod at vise, at konteksten skaber den måde, vi betragter omgivelserne på, og påvirker den måde, vi opfører os på.

Fordomme om storhed og fald

Stereotype gengivelser af overklassen lever også i bedste velgående blandt danskerne, afslører bogen »Det skjulte klassesamfund«, der er baseret på et forskningsprojekt fra Aalborg Universitet og inspireret af Pierre Bourdieus ideer om social differentiering.

På baggrund af interviews og en survey-undersøgelse lyder konklusionen: Sociale skel eksisterer fortsat – de er blot mindre åbenlyse end tidligere.

Sociologen Stine Thidemann Faber fortæller, at flere af interviewpersonerne tog afstand fra åbenlyse udtryk for rigdom og anfægtede »illegitim adfærd knyttet til overklassen«.

»Særlige figurer, stereotyper og metaforer blev anvendt i samtalerne, eksempelvis den fordrukne direktør, der portrætteres som pengegrisk, usympatisk og amoralsk, og som alligevel ikke har styr på sit liv, da han eller hun har brug for at drikke for at klare sig i livet. Der var desuden en social kritik rettet mod de såkaldte velstillede karriereforældre, som godt nok har alverdens materielle goder til deres børn, men ikke tid og nærvær,« siger Stine Thidemann Faber og tilføjer:

»Overklassen er forbundet med en del fordomme om storhed og fald. Disse fordomme trækker på bredere kulturelle diskurser om moral og klasse, der knytter an til forestillinger om bestemte mennesketyper. Der er for eksempel den udbredte forestilling om, at eliten er amoralsk og personligt utroværdig, ligesom der hersker en fortælling om, at man ikke kan være velhavende og samtidig en dedikeret og omsorgsfuld forælder.«

I »Den store skønhed« portrætteres overklassen i scene efter scene, og på et tidspunkt stiller hovedpersonen, Jep Gambardella, et direkte spørgsmål til den velhavende Orietta, inden de går hjem sammen, klæder sig af og har sex til glemmebogen.

»Hvilket job har du?«

»Mig? Jeg er rig.«

»Fint job.«