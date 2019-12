Fotograf blev mødt af »lynende øjne« fra Mette Frederiksen: »Hun blev stiktosset, og så gik hun fra mig«

»Jeg ved ikke ved, hvem der har lavet det der, men det har overhovedet ikke min sympati«.

Sådan sagde Danmarks statsminister, Mette Frederiksen, ifølge fotografen Klaus Holsting, efter han på Folkemødet på Bornholm havde overrakt statsministeren et katalog med sin billedserie »Halvfems« - en dokumentarisk, sort-hvid billedserie af folketingspolitikere midt i et blink.

Klaus Holsting, fotograf »Jeg kunne se, hun blev stiktosset, og så gik hun fra mig.«

Efter Klaus Holsting gjorde sig til kende som ophavsmanden til billedserien, »lynede« statsministerens øjne, fortæller Klaus Holsting.

»Jeg kunne se, hun blev stiktosset, og så gik hun fra mig,« siger fotografen, der har beskrevet episoden på Facebook.

Anledningen er, at Mette Frederiksen i disse dage pryder forsiden af DSBs Magasin »Ud & Se«, hvor hun står med lukkede øjne i profil. Et billede, som Statsministeriet har godkendt, og som leder tankerne hen på Dronningens portræt på 20-kronen.

Tager kontrollen fra dem

Scenen udspillede sig ifølge Klaus Holsting på Folkemødet i år, hvor han udstillede sin billedserie af 90 folketingspolitikere fra alle Folketingets partier fanget med lukkede øjne.

Episoden gjorde et stort indtryk på Klaus Holsting, der ikke nåede at få svar på, hvorfor billederne mildest talt ikke faldt i god jord hos statsministeren, inden hun ifølge ham udvandrede i vrede.

Han vil ikke spekulere i, hvorfor Mette Frederiksen reagerede, som hun gjorde, men han fortæller, at det er klart, at nogle måske ikke bryder sig om det kontroltab, der ligger i at blive fotograferet uden at vide, at det sker i et øjeblik, hvor øjnene er lukket i.

»Jeg gør det, at jeg tager kontrollen fra dem, eller jeg låner den i hvert fald et øjeblik, og det ved jeg ikke, om hun har problemer med. Jeg var ret overrasket, fordi jeg har fået totalt medvind for det her projekt fra andre politikere,« fortæller han.

Klaus Holsting, fotograf »Min tanke var at lave et rum, der var renset for agenda. Et tilflugtssted, hvor man kunne søge hen og være sammen med politikerne, uden at de ville os noget«

Mette Frederiksens portræt på forsiden af »Ud & Se« er taget af fotografen Martin Bubandt, der har fulgt statsministeren over en længere periode. Han siger, at politikere selvfølgelig kan reagere, hvis de føler, at billeder er taget i en anden kontekst end den, som de bliver brugt i.

»Hvis de billeder – uden jeg ved det – er taget i en anden kontekst, og det reelt er de skud, man ville have slettet, fordi personen har lukkede øjne, så kan godt være, at nogle af personerne på billederne reagerer med: »Hey, det var ikke den kontekst, de var taget i«,« siger Martin Bubandt.

Renset for agenda

Jesper Lund, direktør for »Ud & Se«, fortæller til Berlingske, at valget af forsidebilledet, hvor Mette Frederiksen lukker øjnene, er godkendt af Statsministeriet.

»Min tanke var at lave et rum, der var renset for agenda. Et tilflugtssted, hvor man kunne søge hen og være sammen med politikerne, uden at de ville os noget. Det kan godt være, at den pointe er gået videre, og at de nu gerne vil abonnere på den i Statsministeriet,« siger han.

Tilbage står spørgsmålet: »Hvorfor blev du så vred, da vi mødtes på Bornholm?«, som Klaus Holsting skriver i sit Facebook-opslag.

Statsministeriet oplyser til Berlingske, at statsministeren ikke har nogle kommentarer.