Eva Selsing om gakket arkitektur i København: En stang dynamit vil være en god løsning

Hvilket sted i København holder du mest af?

»Jeg kan bedst lide det gamle, historiske København, f.eks. Middelalderbyen. Jeg bliver glad af at gå i de gamle stræder omkring Gråbrødre Torv og kan godt lide bindingværket og de smukke facader. Gaderne er lidt smalle, men så kigger man op på den blå himmel og ser nogle smukke hustoppe, som løfter humøret. Jeg er også enormt glad for Frederiksstaden, som er noget helt andet. Det er jo rokoko, men det passer mig godt med ornamenter og snirkler. Hver gang jeg er i København, går jeg turen fra Churchillparken op ad Amaliegade og til Amalienborg Slotsplads, og derfra videre enten ned mod Marmorkirken eller hen til Sankt Annæ Plads. Det er et rart område. Den monumentale arkitektur rummer noget ånd, sjæl og storhed, hvor jeg befinder mig godt. Nogle mener, at det er ensformigt at bygge traditionelt, men det passer ikke. Der er masser af måder, man kan tolke traditionen på og skabe områder, hvor proportionerne er menneskelige. Det er de i både Middelalderbyen og Frederiksstaden – dér føler jeg mig ikke lille eller fremmedgjort, som jeg gør i nogle af de nye bydele.«

Eva Agnete Selsing synes, at Amaliehaven er afskyelig. »Den mangler skønhed i sin nærige minimalisme. Man burde rive det ned og skabe et nyt rokokoanlæg. Det sjove er, at Amaliehaven samtidig er et af mine yndlingssteder, for det var der, at min mand, Rune, friede til mig,« siger hun.

Hvad mangler København for at blive verdens fedeste by?

»At byens styre sætter grænser for udviklingen. København er gået fra at være en hyggelig hovedstad i et lille land til en slags forvokset dværg med halvimperiale ambitioner. Bystyret og progressive typer vil gøre København til noget, som byen ikke er. København skal forankre os alle sammen i vores nationale identitet. Så der må gerne sættes nogle grænser for vækst, gakket arkitektur, reklamer alle steder og marathonløb. Der må gerne være udvikling i København, men det må ikke ske på bekostning af vores kulturarv og i form af grim, menneskefjendsk arkitektur.«

Færdiggør sætningen: Hvis jeg var Overborgmester, ville jeg…

»... forbyde al modernisme i byggeriet (hun griner) og kræve indsættelse af de klassiske arkitektoniske principper og fyre alle arkitekter, der ikke kan det. Og så ville jeg selvfølgelig rive alle de grimme bygninger ned. Bl.a. Østerport II ved siden af den nyrenoverede station. Det er en kilde til permanent irritation og træthed i mit hoved. En stang dynamit – uden mennesker i nærheden – vil være en god løsning dér. Det samme kunne man gøre med BLOX ved Københavns havnefront.«

FAKTA Eva Agnete Selsing 37 år. Filosof, kulturkritiker og kommentator på Berlingske. Cand.mag. i filosofi og kunsthistorie fra Københavns Universitet. Gift med Rune Selsing. Parret bor sammen med deres tre børn på ti, syv og et år i Gentofte.

Hvor går du ud i København – når du skal spise? Eller hvis du bare skal have en drink (eller flere)?

»Jeg går på Pastis i Gothersgade. Restauranten ligger i en afskyelig betonbygning ved siden af en Aldi, men alligevel har man formået skabe en parisisk hyggestemning, hvor der kommer et meget blandet publikum af både unge og ældre. Maden er relativt uprætentiøs og smager utroligt godt – deres Croque Madame er uforlignelig.«

Hvad ville du undgå at vise en udenlandsk gæst?

»Sjovt nok ville jeg undgå at vise Amaliehaven, der ligger i Frederiksstaden. Den er en infami (afskyelighed, red.) fra 1983 og ligner indgangen til et krematorium. Den mangler skønhed i sin nærige minimalisme. Midt i det hele – ved springvandet – står der nogle søjler, som ligner noget fra en en Terminator-film. Søjlerne taler godt sammen med Operaen, der også er grim, men ikke med det smukke rokokoanlæg lige bag ved. Det er simpelthen upassende. Hvad skal sådan nogle science fiction-søjler lige foran Dronningens bolig? Man burde rive det ned og skabe et nyt rokokoanlæg. Det sjove er, at Amaliehaven samtidig er et af mine yndlingssteder, for det var der, at min mand, Rune, friede til mig.«

»København er gået fra at være en hyggelig hovedstad i et lille land til en slags forvokset dværg med halvimperiale ambitioner. Bystyret og progressive typer vil gøre København til noget, som byen ikke er,« siger Eva Agnete Selsing.

Hvad skal københavnerne blive bedre til?

»Til ikke at stemme venstreorienteret. De skal vælge et bystyre, der vil bevare vores kulturarv, som ikke hader biler og civiliseret omgang, så vi kan sige farvel til Distortion og ironman og goddag til skøn arkitektur. Det vil kræve et konservativt bystyre, som har forståelse for tradition og kulturarv.«

Hvad er din seneste kulturoplevelse i København?

»Jeg var på Kunstindustrimuseet, jeg ved godt, at man nu kalder det noget andet (Danmarks Designmuseum, red.), for at se en udstilling om Bauhaus, som jeg er meget interesseret i. Den var meget spændende. Jeg så samtidig museet stolesamling, som er enormt sjov. Da jeg kiggede på dem, tænkte jeg, at det er trist, at vi er holdt op med at bruge ornamenter og pynt – der er kun den skrabede minimalisme og funktionen tilbage. Det giver en stor glæde at se et fint og sirligt forarbejdet møbel. Vi er holdt op med at løfte huse og genstande ud af deres rå funktion, og det giver et kulturelt og moralsk underskud i hverdagen.«