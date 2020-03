Eva Selsing: »Det skamløse individ, der kræver opmærksomhed og et ubegrænset virkerum, har forhåbentlig holdt sin sidste fest i vores midte«

Hvad har du været mest overrasket over, siden coronakrisen brød ud?

»Jeg er virkelig blevet overrasket over, hvor afhængig jeg er af alle de andre derude. Selv om jeg ikke taler med mere end en brøkdel af dem, jeg ser og passerer til daglig, har fraværet af hele mængden gjort et stort indtryk på mig. Jeg savner mine landsmænd. At se dem på cafeer, snuse rundt i grøntsagsafdelingen, stå i kø, gå tur, smile til eller blive småirriterede på hinanden, gå bagved og foran hinanden og mærke, at man er en del af en flok. Det er utrolig mærkeligt. Jeg savner jer alle sammen.«

Hvad gør coronakrisen ved os?

»Uh, den gør meget. Alt det farlige og slemme – både sundhedsmæssigt, hamstringen og – på sigt – den økonomiske udfordring. Men så er der også de psykologiske og kulturelle påvirkninger, som jeg ikke er sikker på er lige så utvetydigt dårlige. Krisen får os til at tænke over, hvordan vi har indrettet vores samfund. Hvad der betyder noget, hvad vi er for afhængige af, hvem vi svigter, og hvordan vi er over for hinanden. Den er blevet et gigantisk spejl, hvori vi kan se vores samfund og menneskene deri på en måde, vi ikke gjorde før, selv om vi burde det.«

Hvilken gammel dyd vil vi se en genopdagelse af?

»Sømmelighed. At opføre sig på en måde, der er passende. Det vil sige tage hensyn, tænke på andre. At være høflig og ordentlig og ikke tage for meget rum til sig selv. Det skamløse individ, der kræver opmærksomhed og et ubegrænset virkerum har forhåbentlig holdt sin sidste fest i vores midte. Og så at vi tager os af vores nære selv – altså ikke udliciterer det til fremmede hænder, men selv hjælper til med konkrete opgaver for faktiske, levende mennesker i vores egen familie. Farvel til abstrakt godhed, goddag til selvopofrelse for sine nære.«

»Vores sympati og medfølelse går i koncentriske cirkler ud fra os: os selv, vores familie, vores nabolag, vores land – og først derefter resten af verden.«

Hvor i filosofien, kunsten eller litteraturen finder du trøst eller indsigt?

»Der er altid meget godt at hente hos de britiske sentimentalister. Jeg har tænkt på Adam Smith. Han skrev, at selv en humanist i Europa ville ligge søvnløs hele natten, hvis han vidste, at han skulle miste sin lillefinger morgenen efter – men at den samme mand ville sove som en sten, selv om hele Kina blev slugt af et jordskælv, da han ikke kendte nogen derfra. Meningen er, at vi bekymrer os mest om det nære, og at det er såre menneskeligt. Vores sympati og medfølelse går i koncentriske cirkler ud fra os: os selv, vores familie, vores nabolag, vores land – og først derefter resten af verden. Det betyder ikke, at vi er ligeglade med alt derude, men at vi mærker den stærkeste pligt og følelsesmæssige forbundethed i det nære. En ubehagelig sandhed for det moderne gemyt – men det er mennesket. Sådan er vi og heldigvis for det. Hvis ikke det forholdt sig sådan, var der ikke noget, der hed familier og nationer. Selvfølgelig er vores egne børn vigtigst.«

»Og så synes jeg, man skal bruge tiden på at læse så stor litteratur som muligt. Gå i gang med Dostojevskij, Pontoppidan, Flaubert, Tolstoj,« lyder opfordringen fra Eva Selsing. Fold sammen Læs mere Læs mere

Hvad vil du anbefale folk at læse de kommende uger?

»Jeg har selv tænkt på at genlæse »En fortælling om blindhed« af José Saramago. Den handler om en epidemi af blindhed, der opstår pludseligt og rammer alle – en rørende, barsk beskrivelse af det bedste og værste i os mennesker, når der opstår situationer som et ukontrolleret sygdomsudbrud. Den kunne anspore til nogle opbyggelige tanker om denne usædvanlige situation, tror jeg.«

»Og så synes jeg, man skal bruge tiden på at læse så stor litteratur som muligt. Gå i gang med Dostojevskij, Pontoppidan, Flaubert, Tolstoj, Jensen. Der er en åbning i sindet efter større tanker, når man er i så besynderlig en situation. Brug denne åbning til at give sjælen lidt næring.«

Hvordan tackler vi bedst afsavn?

»Ved at se på alt det, vi dog har og kan. Ved at være taknemmelige, at huske at sige tak til Gud for det.«

Hvad er det største afsavn, du selv har måttet lide?

»Det er helt klart, at jeg ikke kan se min mor – og heller ikke resten af familien. Jeg kørte forbi hende forleden med mad og stod tre meter fra hendes dør, hvor vi talte lidt. Vi havde begge tårer i øjnene. At skulle holde mig selv og mine børn fra hende gør ondt.«

Hvad er det bedste, der kan komme ud af krisen?

»Det tvinger de berejste, de kosmopolitiske, dem med udsyn og abstrakt godhed til at være solidariske – ægte solidariske, altså med opofrelse og afsavn – med de provinsielle hjemmefødninge. Det tvinger os alle til at tænke på dem med de mindste stemmer. De ældre, de syge, de svage. Nu er det dem, der er i centrum, og ikke alle de larmende, selviscenesættende. Det er så utrolig sundt for os.«

»Og så at dele af globaliseringen får en ende. Den har været så hård ved verden i mange henseender – stort set alt andet end materiel velstand. Vi mister vores kulturelle særpræg – og dermed vores nationale og lokale identitet – når det hele bliver most sammen i én turistvenlig, salgbar pærevælling. Det var de rige og kulturelt klatrende, der brugte alle rejserne og det såkaldte udsyn til at tegne sig som bedre, mere raffinerede og rummelige mennesker end de primitive hjemmefødninge. Deres tid må godt være omme nu.«

Og det værste?

»Det, jeg frygter mest – ud over tab af liv – er, at vores raffinerede, men på mange måder også skrøbelige, samfundsmodel lider for store tab. At økonomien braser sammen, fordi vi er nødt til at lukke det hele ned for længe. Civilisation er en kompleks og sårbar størrelse, og hvis først balancen tipper, kan der ske slemme ting. Arbejdsløshed og mangelsituationer.«

»Det, jeg frygter mest – ud over tab af liv – er, at vores raffinerede, men på mange måder også skrøbelige, samfundsmodel lider for store tab.«

Hvad er dit bedste råd til den kommende tid?

»Hvis du har stiftet familie, så nyd tiden med den. Arbejde er vigtigt, men det er sekundært i forhold til de liv, der er i vores. Se dine børn i øjnene, udnyt chancen for at give dem ekstraordinær undervisning, for at have timer og dage med det hjørne af verden, du selv har skabt. Vær taknemmelig for, at dit ansvar er det fineste, der findes. Kærlighed og lærdom til de små. Og hvis ikke du har stiftet familie selv, så ring, skriv og ræk ud til dine slægtninge. Brug tiden på at forbinde dig med dine rødder. Din historie. Forankr dig yderligere i vores smukke verden. Og så læs! Læs stort, læs meget, læs alt det bedste, der er skrevet.«

Hvad er det første, du vil gøre, når verden er normal igen?

»Jeg vil gå på café med min mand, sidde i solen og smile til alle og enhver, der går forbi. Selv hvis de er radikale eller kommunister, sågu!«

FAKTA Blå bog: Eva Agnete Selsing Eva Agnete Selsing er filosof, kulturkritiker og kommentator på Berlingske. Hun er cand.mag. i filosofi og kunsthistorie fra Københavns Universitet. Hun er gift med Rune Selsing. Parret har tre børn. FOLD UD FOLD UD