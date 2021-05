Et klip fra den italienske version af ny Hollywood-film vækker vrede – en ciskønnet mand lægger stemme til en transkvinde

I Italien eftersynkroniserer (»dubber«) man stadig ikkeitalienske film, så karaktererne taler italiensk.

Men et lille klip fra den nye film »Promising young woman« har vakt så stor vrede i Italien, at den italienske version nu bliver lavet om. Det skriver The Guardian.

Transkvinden Laverne Cox' karakters stemme havde nemlig fået en meget dyb mandestemme.

»Jeg synes, valget af stemmeskuespiller var decideret voldeligt. Det er fornærmende, og jeg ville føle mig mobbet, hvis jeg var Laverne Cox,« siger Vittoria Schisano, der er italiensk, transkønnet skuespiller, til The Guardian.

Netop stemmen er et følsomt emne for en del transpersoner, da den i så høj grad hænger sammen med kønsidentitet, kan man for eksempel læse i denne artikel fra Harvard Medicine.

Og vreden har tilsyneladende gjort indtryk. For nu siger en talsperson for Universal Pictures, at indspilningen vil blive lavet om, ligesom de tilsvarende ciskønnede stemmer i Spanien og Tyskland også vil blive lavet om.

»Laverne Cox og den transkønnede del af befolkningen har nu gjort os opmærksomme på fordomme, som vi ikke vidste, vi havde, og det er vi taknemmelige for. Selvom der ikke var nogle onde hensigter bag denne fejl, gør vi nu alt, vi kan, for at rette den. Vi er begyndt at omdubbe frk. Cox' stemme med kvindelige skuespillere i vores internationale markeder, og at flytte udgivelsesdatoer, så det er muligt,« siger talspersonen til The Guardian.

Mussolini og Co.

Episoden har ført til en større samtale om diversitet i dubbing i Italien, for historien er lang og belastet, skriver avisen.

I 1933, da fascistiske Mussolini havde magten, blev en lov, der gjorde, at alle udenlandske film skulles dubbes til italiensk, vedtaget. Siden har det været normen. Også i Frankrig, Spanien og Tyskland er det stadig meget udbredt.

Ifølge The Guardian er den »italienske dubbingelite« i meget høj grad både hvid og ciskønnet.

Det er tilsyneladende nedenstående klip, der henvises til.

Og man kan sammenligne med Laverne Cox' rigtige stemme herunder:

Formanden for Associaziona Nazionale Attori Doppiatori (Den nationale forening for dubbingskuespillere), ANAD, siger, at der aldrig har været en eneste sort dubbingskuespiller i Italien, men at det ikke har været meningen.

»Det er ikke fordi, vi ikke vil have dem. Men fordi der ikke er nogen af dem, der har specialiseret sig i stemmeskuespil,« siger Daniele Giuliani, der er formand for ANDA.

Også i Danmark har lignende diskussioner fundet sted. Senest da det kom frem, at Silas Holst i en musical skal spille en karakter, som oprindeligt blev spillet af en sort person.