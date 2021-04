Et gys er gået gennem Hollywood: Engang var denne skuespillerinde ung og smuk. Nu har hun tilladt sig selv at blive ældre

Justine Bateman husker det som »en oplevelse, der gav hende kvalme«, da det gik op for hende, at fremmede rundtomkring på nettet kritiserede hendes udseende, kaldte hende hærget og antydede, at det måske skyldtes, at hun havde et narkotikaproblem.

»Jeg begik den fejl at google mit navn, og søgemaskinen foreslog automatisk, at Justine Bateman skulle efterfølges af 'ser gammel ud',« siger hun i et interview til Entertainment Tonight og tilføjer:

»Jeg er 55 år nu, og jeg var 41 på det tidspunkt, og det overraskede mig virkelig.«

Justine Bateman er amerikansk skuespillerinde, instruktør og producer. Hun er bedst kendt for sin rolle i den voldsomt populære sitcom »Blomsterbørns børn« fra 1980erne, hvor hun spillede familiens unge, kønne, overfladiske datter Mallory Keaton.

»Blomsterbørns børn« var en voldsomt populær sitcom fra 1980erne. Justine Bateman står bagest til venstre, og hun spillede i serien Mallory Keaton, der var køn, drengeglad og en begejstret shopper.

Men det er ved at være nogle årtier siden, at Justine Bateman var ung og rundkindet. Hun har siden fået rynker, og ansigtet har mistet sit ungdommelige huld. Men i modsætning til mange andre kvinder i og omkring Hollywood har hun valgt Botox og plastikkirurgi fra.

I sin nye bog, »Face: One Square Foot of Skin« (på dansk »Ansigtet: 0,9 kvadratmeter hud«), der netop er udkommet, skriver hun om, hvordan kvinder skal håndtere »forestillingen om, at ældre kvinders ansigter ofte bliver opfattet som uattraktive, uønskelige og noget, der skal ordnes. En forestilling, som for mennesker i og omkring Hollywood er forstærket«.

»Jeg siger bare, at vi som samfund på en eller anden måde er sprunget fra 'wow, det der plastikkirurgi er så ekstremt' til 'hvornår skal du have plastikkirurgi? Skal det være, når du er 20 år, eller skal det være, når du er 40?'. Det er næsten en pligt nu som kvinde at begynde at skære sit ansigt op. Hvordan blev den måde at tænke på så integreret i vores samfund? Hvad med bare at sige nej,« siger Justine Bateman i et interview til Vanity Fair.

Ubevægelige ansigter

Fænomenet, hvor personer bliver diskrimineret på grund af deres alder, bliver kaldt ageism.

I Hollywood-regi har skuespillerinder ofte fortalt om, at de ikke kan få roller, når de ikke længere ser purunge ud. Det har medført, at mange store stjerner i høj grad benytter sig af plastikkirurgi. Som eksempel blev Nicole Kidman i serien »The Undoing« kritiseret for, at hendes ansigt på grund af plastikkirurgi næsten var ubevægeligt – særligt i sammenligning med Hugh Grant, der spillede hendes mand i serien, og som både havde rynker og mimik til rådighed i sit skuespil.

Justine Bateman har oplevet, at hendes udseende har været genstand for voldsom kritik.

Men der er en årsag til, at mange amerikanske skuespillerinder vælger plastikkirurgien til. Ifølge filmredaktør på Berlingske, Sarah Iben Almbjerg, har den amerikanske filmindustri gennem mange år stillet nogle krav til skuespillerindernes alder og udseende, som har skubbet dem mod plastikkirurgien.

»Man har normaliseret nogle skønhedsnormer i Hollywood. Og derfor ser vi også en voldsom reaktion på Justine Batemans udseende,« siger Sarah Iben Almbjerg.

Skuespillerindernes udfordring har blandt andet været, at jobtilbuddene ebbede ud, i takt med at rynker og grå hår indfandt sig.

»For 10-15 år siden var det næsten umuligt for en amerikansk skuespillerinde at have en karriere, efter at de var fyldt 50 år. De kunne højst være med som nogens bedstemor,« siger Sarah Iben Almbjerg og tilføjer:

»Det har ændret sig en smule, så der nu bliver skrevet flere spændende kvindekarakterer.«

De gråhårede undtagelser

Et aktuelt eksempel er Frances McDormand, der netop har vundet en Oscar for bedste kvindelige hovedrolle i »Nomadland«, der ved samme Oscar-uddeling fik prisen som bedste film. Frances McDormand er 63 år og har både rynker og gråt hår.

»Det er næsten blevet hendes trademark, at hun har den alder, hun har. Og hun bliver alle steder udråbt til at være en fantastisk skuespillerinde,« siger Sarah Iben Almbjerg, som dog også mener, at hun er en af undtagelserne.

For det er »stadig helt almindeligt at vælge helt unge skuespillerinder til at spille sammen med meget ældre mænd«.

Sarah Iben Almbjerg understreger dog, at der er forskel på, hvordan skuespillerinder forventes at se ud i henholdsvis Danmark og USA.

»Der er rigtig mange af de amerikanske skuespillerinder, der har fået lavet noget. Men når castere til danske film herhjemme skal bruge en amerikansk skuespillerinde, så bliver de fravalgt, hvis de har fået lavet alt for meget. Vi ser det ikke på samme måde i de danske film,« siger Sarah Iben Almbjerg.

»Jeg begik den fejl at google mit navn, og søgemaskinen foreslog automatisk, at Justine Bateman skulle efterfølges af 'ser gammel ud',« fortæller Justine Bateman i et interview med Entertainment Tonight.

Hun oplever også et stort fokus på ungdom og ungdommeligt udseende i den virkelige verden.

»Der er jo også en tradition for at dyrke den unge kvinde uden for film. Det er helt almindeligt med kendispar, hvor manden er 15 år ældre end kvinden. Og da Keanu Reeves fik en gråhåret kæreste, var det en stor ting. Også selvom hun bare var og lignede en kvinde, der var jævnaldrende med ham,« siger Sarah Iben Almbjerg.

Den biologiske aversion

Men den såkaldte ageism mod kvinder sker også uden for skuespillernes verden og i samfundet generelt.

»Aldersdiskrimination af kvinder er noget, der kommer af det faktum, at kvinder kun er fertile i en bestemt alder, og mænd er fertile altid,« siger trend- og fremtidsforsker og partner i Universal Futurist Anne Skare Nielsen.

Justine Batemans nye bog, »Face: One Square Foot of Skin«, er netop udkommet.

»Biologisk har vi en aversion mod kvinder, der ikke ser unge ud. Det hænger sammen med, at kvinder biologisk set er interessante, når de kan reproducere sig selv. Når en kvinde ikke længere ser ung ud, så er det, fordi naturen er færdig med hende,« siger Anne Skare Nielsen, der kan fortælle, at hun selv oplevede, at der blev set skævt til hende, da hun fik et barn i en alder af 40 år.

»Jeg fik i forbindelse med graviditeten stukket en pjece i hånden om sterilisering. Sådan når nu de alligevel skulle rode i den afdeling,« siger Anne Skare Nielsen, der mener, at opfattelsen af mænd, der bliver fædre sent, er noget anderledes.

»En mand, der får et barn, når han er 60 år, afføder en helt anden reaktion. Det er mere a la: 'Nå nå, du er da lidt en gunslinger, der er krudt i banditten, hvad?'. Hvis en kvinde derimod får et barn som 60-årig, så synes folk, at det er sådan lidt bvadr,« siger hun.

Anne Skare Nielsen mener, at de forskellige opfattelser af gamle forældre kan tilskrives den øgede risiko for genetiske fejl forbundet med ældre mødre.

Anne Skare Nielsen, trend- og fremtidsforsker »Man skal tillade sig selv at gå i forfald.«

Helt grundlæggende kalder Anne Skare Nielsen det en »naturalistisk fejlslutning«, at man ud fra, at noget »er«, kommer frem til, at det også »bør være« sådan. Så fordi vi biologisk har en reaktion på kvinder, der træder ud af den fertile fase i deres liv, så bør det ikke være sådan, at de går i gang med at ændre deres udseende for at undgå negative reaktioner.

»Jeg synes, det er fedt, at vi får flere og flere kvinder, der ikke underlægger sig et gammelt samfunds normer for, hvordan en kvinde skal se ud,« siger hun og tilføjer:

»Det er jo interessant, at man synes, at George Clooney er lækker med sine rynker og sit grå hår. Sådan vil man jo ikke se på en tilsvarende kvinde. Men det er bare ren biologi, og vi skal netop genfortælle den historie,« siger Anne Skare Nielsen, der personligt bliver glad for at se kvinder som Justine Bateman gå foran.

»Man skal tillade sig selv at gå i forfald,« mener Anne Skare Nielsen.

Hun er overbevist om, at når Justine Bateman er blevet 60 år, og hun ikke længere bliver sammenlignet med, hvordan hun så ud, da hun var 20-30 år, så vil holdningen til hendes udseende ændre sig.

»Så bliver det et andet skønhedsideal, og så vil hun blive set som megasmuk.«